Суд оставил на месяц под стражей ключевых фигурантов одесского «дела 2 мая»

Городской суд Черноморска в Одесской области оставил под стражей пятерых ключевых фигурантов одесского «дела 2 мая». В частности, представители «Антимайдана» – граждане России Максим Сакаулов и Евгений Мефедов, бывший капитан одесской милиции Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский будут находиться в следственном изоляторе еще 30 дней.

Заседание с перерывами продолжалось последние трое суток. Если бы решение не было принято, пророссийские активисты могли оказаться на свободе 6 июня (то есть в первый рабочий день после официального выходного из-за Троицы – ред.) заканчивался предыдущий срок содержания под стражей обвиняемых, сообщает корреспондент Радiо Свобода.

Заседание по «делу 2 мая» впервые проводилось в Черноморске – городе, расположенном в 30 километрах от Одессы. Ранее резонансное дело рассматривал Малиновский районный суд Одессы. После самороспуска судейской коллегии производство было передано в Апелляционный суд. По решению апелляции дело передали в горсуд Черноморска.

Коллегия судей намерена рассмотреть уголовное дело в отношении событий 2 мая в центре Одессы «как можно скорее и в связи с этим планирует проводить заседания несколько раз в неделю», сообщила пресс-служба суда.

Суд направил требования по обеспечению безопасности судебного процесса в Генпрокуратуру, прокуратуру Одесской области, региональное управление Национальной полиции.

Обвиняемых выпустили из «клетки» в зале суда и во время судебных заседаний они сидели на скамьях позади адвокатов в окружении полицейских, но от наручников не освобождали.

По состоянию на 28 апреля этого года в организации столкновений украинских и пророссийских активистов со стрельбой, произошедших на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 года, которые привели к гибели шестерых человек, обвинялись более 20 «антимайдановцев». Пять фигурантов дела находятся под стражей. Это Сергей Долженков, Сергей Корчинский, Владислав Романюк и граждане России Евгений Мефедов и Максим Сакаулов.

Всего 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в центре Одессы погибли 48 человек, также около 200 человек были ранены.