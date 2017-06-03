МАГАТЭ: Иран снизил активность работ в ядерной энергетике

Иран придерживается условий, предусмотренных договором, подписанным в 2015 году Тегераном и мировыми державами. В новом докладе МАГАТЭ, которое цитируют западные новостные агентства, речь идет о том, что Иран значительно снизил деятельность в области ядерных разработок и удерживал запасы обогащенного урана ниже оговоренного в соглашении объема.

Согласно заключению экспертов МАГАТЭ, Иран не обогащал уран до уровня, который позволит создать ядерное оружие, и отказался от первоначального плана строительства ядерного реактора, который позволил бы производить на объекте оружейный плутоний.

Иран согласился на подписание соглашения с США и еще пятью ведущими мировыми державами в 2015 году после долгого периода напряженности относительно ядерной программы Тегерана.

В рамках «ядерной сделки» Иран согласился частично свернуть свою ядерную программу в обмен на смягчение экономических санкций в отношении Тегерана.

Президент США Дональд Трамп назвал соглашение с Ираном «худшим из всех когда-либо заключенных соглашений». Во время предвыборной кампании он выразил готовность в будущем вывести США из этого соглашения, однако впоследствии отошел от этих слов. Иран заявил, что не планирует пересматривать условия договора.