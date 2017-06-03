На админгранице с Крымом растет очередь машин – пограничники

В субботу, 3 июня, возле контрольного пункта «Чонгар» на админгранице с Крымом наблюдается скопление машин. Об этом Крым.Реалии рассказала начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.

Она отметила, что по состоянию на 9.00 в районе контрольного пункта «Чонгар» своей очереди ожидают 100 автомобилей, при этом очереди из пешеходов не наблюдается.

В Госпогранслужбе заявляют, что очередь возникла из-за действий российских силовиков, которые работают на админгранице с Крымом в пунктах пропуска. В ведомстве отметили, что накануне, 2 июня, также к вечеру образовалось скопление транспортных средств.

Помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов уточнил Крым.Реалии, что по состоянию на утро 3 июня возле КПВВ «Чаплынка» и «Каланчак» скопления машин не наблюдается.

По его информации, контрольный пункт «Каланчак» работает с перебоями из-за действий со стороны российских силовиков. По словам Шевцова, около трех часов ночи контрольные службы пропускных пунктов, расположенных на территории аннексированного полуострова, останавливали пропуск машин.

Очереди на админгранице с Крымом возникали в конце апреля.



Комментариев российских пограничников на данный момент нет.



После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница».



На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».