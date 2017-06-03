Львов прощается с Любомиром Гузаром (прямая трансляция)

Во Львове 3 июня проходит церемония прощания с кардиналом Украинской греко-католической церкви Любомиром Гузаром. После Божественной литургии тело покойного перенесут в храм Святого Михаила. После этого похоронный кортеж отправится в Киев.

Радiо Свобода организует прямую трансляцию из Львова.

​В Киеве 5 июня кардинала Любомира похоронят в Патриаршем соборе, строителем которого он был. Архиерейская Божественная литургия состоится в понедельник, 5 июня, в 11:00 в патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве.

Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни после тяжелой болезни. Он возглавлял УГКЦ в 2005-2011 годах, позже передал управление церковью Святославу Шевчуку. Гузар был не только проводником греко-католиков Украины и мира, но и выдающимся общественным деятелем и философом.

Во Львове, где родился Любомир Гузар, объявили траур.