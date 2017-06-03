В России полиция пыталась вскрыть двери в квартиру журналистки «Новой газеты»

В России сотрудники полиции осмотрели квартиру журналистки «Новой Газеты» Елены Костюченко в связи с подозрением о том, что там скрывается преступник.

Об этом Костюченко написала в Facebook, сообщает российская служба Радио Свобода.

По ее словам, после того, как приехал начальник ОВД «Текстильщики», а также адвокат Костюченко и ее сестра, дверь открыли ключами и полицейские в сопровождении адвоката и сестры осмотрели квартиру.

При этом, как сообщается, полицейские в поисках преступника заглядывали и в шкафы. После этого сотрудники правоохранительных органов уехали, сообщает ОВД-Инфо.

Сама Костюченко находится в командировке. Она утверждает, что ей позвонил участковый и сообщил, что полиция хочет вскрыть дверь в ее квартиру.