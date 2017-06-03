Севастопольцы не доверили молодым единороссам парк «Каменный цветок»

В Севастополе общественные слушания по проекту благоустройства парка «Каменный цветок» возле бывшего завода «Муссон» прошли при малом количестве участников из числа местных жителей. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, из восемнадцати присутствующих только пятеро были жителями микрорайона, остальные – представители подконтрольной Кремлю местной власти и члены партии «Единая Россия».

Тем не менее, местным жителям удалось отстоять свою позицию относительно будущего парка, сообщает корреспондент Крым.Реалии. При этом информация о проведении слушаний широко не распространялась,

В конце марта студенты филиала российского экономического университета им. Плеханова представили проект развития парка стоимостью 11 млн рублей (около 5 млн гривен), однако такой суммы не нашлось. Местные представители партии «Единая Россия» выступили с инициативой за 4,5 млн рублей (немногим более 2 млн грн) разместить в парке детские площадки и отремонтировать дорожки, однако они не представили проект, и их инициатива не нашла поддержки у местных жителей.

В итоге решили провести еще одну встречу с привлечением архитекторов, озеленителей, местных жителей, экологов и авторов альтернативных предложений.

Парк «Каменный цветок» начали создавать в 70-е годы прошлого века возле заводи им. Калмыкова (позднее – завод «Муссон»). Центральную аллею сформировали из ливанских и гималайских кедров и голубых елей. На боковых площадках высадили листопадные деревья и цветы. Всего в парке было более ста видов растений. В 2000-х годах территорию парка стали раздавать под застройку. Сейчас в нем есть недостроенные и пустующие здания. Парк расположен недалеко от моря.