Путин: хакеры, которые вмешивались в американские выборы, могут быть из США

Президент России Владимир Путин в очередной раз отверг выводы американских разведывательных служб и заявил, что хакеры, которые пытались повлиять на прошлогодние президентские выборы в США, могут быть где угодно, в том числе и в Соединенных Штатах.

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии ... даже в Америке, Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати, в Соединенных Штатах, которые очень умело и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелки на Россию», – сказал Путин в отрывке интервью американскому телеканалу NBC, которое будет обнародовано 4 июня.

Спецслужбы США ранее заявили, что Путин заказал взлом электронной почты Демократической партии и влияние на кампанию по выборам в США в прошлом году в пользу республиканца Дональда Трампа, который обещал развивать отношения с Россией в случае избрания.

Путин решительно отрицает вмешательство России.