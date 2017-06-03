Государственные СМИ Ирана: из-за пожара в торговом центре ранены 37 человек

Иранские государственные СМИ сообщают, что в результате пожара в торговом центре в южной провинции Фарс в Иране ранены 37 человек.

Как сообщает канал IRIB, пожар в городе Ширазе начался после взрыва рано утром 3 июня. Руководитель местной организации по чрезвычайным ситуациям Мохаммад Реза Алиман сообщил, что 15 раненых госпитализировали.

Он добавил, что никто из раненых не находится в тяжелом состоянии, сообщает государственная новостная агентство IRNA.

По сообщению, взрыв было слышно в большинстве районов Шираза, и в результате него разрушились стены торгового центра.

Причину пожара выясняют. Как заявил председатель пожарного департамента города Мохаммад Фарохзадех, утечка газа или взрыв горючих веществ, хранившихся в супермаркете, могли стать причиной пожара.

В январе 26 человек, в том числе 16 пожарных погибли, когда в центре Тегерана после пожара рухнуло здание. Причиной тогда называли короткое замыкание.