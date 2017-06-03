Пентагон: Северная Корея составляет «насущную военную угрозу»

Министр обороны США Джим Маттис заявляет, что Вашингтон считает «явными и опасными» намерения Северной Кореи получить ядерное оружие, способное угрожать Соединенным Штатам и другим странам. Выступая 3 июня на международной конференции по безопасности в Сингапуре, Маттис назвал Северную Корею «насущной военной угрозой».

«Мы работаем в дипломатическом, экономическом направлении, стараемся исчерпать все возможные альтернативы, чтобы предотвратить эту гонку за ядерным оружием в нарушение ... ограничений Организации Объединенных Наций о деятельности Северной Кореи», – сказал глава Пентагона.

«Мы хотим остановить это. Мы считаем это актуальным вопросом », – добавил Маттис.

2 июня Совет безопасности ООН единогласно одобрил внесение в санкционный список более десяти человек и четырех организаций, связанных с ядерными и ракетными программами Северной Кореи.

Организация Объединенных Наций запретила ядерную программу и ракетные испытания, однако Пхеньян заявил, что они необходимы для противодействия агрессии США.