На Херсонщине, граничащей с Крымом, усилят охрану порядка на Троицу – Нацгвардия

В граничащей с аннексированном Крымом Херсонской области 4 июня пройдет ряд мероприятий по случаю христианского праздника Святой Троицы, охрану порядка будут осуществлять 295 полицейских и 35 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии в Херсонской области, в этот день мероприятия пройдут в 194 населенных пунктах на территории 220 культовых сооружений.

Ожидается, что участие в мероприятиях примут более 20 000 граждан.

Христиане восточного обряда празднуют день Святой Троицы на 50-й день после Пасхи и называют его Пятидесятницей. Традиционно в День Святой Троицы во всех украинских храмах проходят торжественные службы. День Святой Троицы – это государственный праздник в Украине, следующий за ним день является выходным.