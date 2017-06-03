В Севастополе соревнуются военные российские водолазы

В Севастополе на полигоне учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединенного учебного центра Военно-морского флота России 3 июня открылся армейский этап соревнований по водолазному многоборью «Глубина-2017».

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, в соревнованиях принимают участие команды всех российских флотов и Каспийской флотилии, а также представители частей центрального подчинения и курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала Нахимова.

Первый день конкурса включал в себя соревнования в преодолении водной полосы препятствий, состязания по подводным поисковым работам (поиск и подъем затонувшего изделия, обследование дна акватории, поиск в заданном секторе), плаванию на ластах, плаванию с аквалангом, подводному ориентированию, сварке, резке объектов под водой, оказанию помощи аварийной подводной лодке, работе в затопленном отсеке, оказанию первой медицинской помощи, отметили в пресс-службе.

Отмечается, что призеры соревнования составят основу сборной команды ВМФ России на финальном, международном этапе «Глубины» в рамках «АрМИ-2017», который пройдет в Севастополе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».