Более трех лет назад, 3 марта 2014 года, Сакская авиационная бригада Военно-морских сил Украины вышла из Крыма. На сегодняшний день место их дислокации – Николаев. Воинская часть была единственной, не оставившей России в Крыму ни одной единицы исправной летной техники. Как живут и несут стражу морские летчики сегодня?



«Такой верный, послушный... Мне даже кажется, что он понимает все, что произошло», – говорит о преданном друге морских авиаторов, семилетнем лабрадоре Блэке офицер пресс-центра командования ВМСУ Ирина Карпюк. В 2014-м году вместе с хозяином, пилотом Сакской авиационной бригады Военно-морских сил, Блэк перелетел из крымского поселка Новофедоровка и первым выскочил на николаевскую землю.

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О героизме военном и бытовом

Они просто герои, хотя никто не рассказывает и не показывает их

О решимости крымских летчиков, проявленном три года назад на практически захваченном «зелеными человечками» аэродроме, вспоминает капитан 1-го ранга Александр Андрух. «Они просто герои, хотя никто не рассказывает и не показывает их. Смогли за полчаса перегнать всю исправную авиационную технику, когда захватчик, оккупант уже был в аэропорту», – говорит он.



Тогда Сакская авиабригада ВМС, которая сохранила верность Украине, прибыла в Николаев фактически на «голое место». Теперь бригада располагает двумя военными городками.





Собственноручно и с помощью волонтеров обустроили стоянку авиатехники, построили штаб и другие инфраструктурные объекты.



«Находят шефов, вкладывают свои деньги. Отремонтировали самолеты, вертолеты. Это бригада высокой боеготовности», – рассказывает Александр Андрух.



Квартирный вопрос



В аннексированном Крыму остались сотни квартир из фонда служебного жилья Военно-морских сил. Сейчас на квартирной очереди стоят более тысячи офицеров и более двух тысяч – военнослужащих-контрактников украинских ВМС.

Люди, которые сознательно выбрали Украину, вынуждены снимать жилье за деньги

Ситуация такова, что люди, которые сознательно выбрали Украину, вынуждены снимать жилье за деньги. Правда, согласно приказу Министерства обороны Украины, государство компенсирует часть расходов на аренду. Размер этой денежной компенсации зависит, в частности, от региона службы, сообщил начальник отдела расквартирования и землепользования тыла Командования ВМС ВС Украины капитан 2-го ранга Александр Здор.



Что касается обеспечения жильем личного состава 10-й бригады морской авиации, то пока никто квартир не получил.





«К сожалению, за период после того, как подразделение было дислоцировано на материковой части Украины, ни один военнослужащий не получил квартиры», – отметил Александр Здор.



Даже если гарнизон удален от главной базы флота – Одессы, это не значит, что проблемы его военных частей должны быть второстепенными. В защите страны важно каждое подразделение, отмечает командующий Военно-морских сил, вице-адмирал Игорь Воронченко.



2017 год в Украине определен годом ВМС. От того, сможет ли Украина «удержать» флот и морскую авиацию, зависит обороноспособность Украины и ее международный статус морской державы.

О других частях ВМС в Николаевском гарнизоне

Также из Крыма в Николаев передислоцировались не изменившие своему девизу «Вірні завжди» бойцы Феодосийского и Керченского батальонов морской пехоты, бригада береговой обороны из Перевального. Доукомплектовать, восстановить боеспособность подразделений, создать для них инфраструктуру — эти задачи приходилось решать одновременно.

«Сейчас в каждом из подразделений жилищная ситуация военнослужащих разная, хотя изначально проблемы были одинаковыми», – констатирует Александр Здор.

Так, бойцы бывшего Феодосийского батальона на новом месте дислокации фактически без помощи государства прекрасно отремонтировали имевшиеся фонды. Их военный городок в Аляудах (район в Николаеве – КР) – в числе образцово-показательных.

Для военнослужащих отдельной бригады морской пехоты (сформирована в 2015 году на базе подразделений, выведенных из Крыма – КР) на территории одного из военных городков в Николаеве отремонтированы казармы, штаб, спортзал. В планах – строительство четырех 80-квартирных жилых домов.

1 июня 2017 года, после года в зоне АТО (на Приморском направлении – КР) морские пехотинцы 36 отдельной бригады морской пехоты ВМСУ вернулись в пункты постоянной дислокации. Их встретили в Николаеве и Бердянске.