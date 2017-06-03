Спецвойска ФСБ со стрельбой и вертолетами провели учения в санатории Ялты

В Ялте спецподразделения ФСБ России провели учения в одном из санаторно-курортных комплексов Ялты. Как сообщил 3 июня «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ФСБ, за два дня силовики «отработали алгоритмы взаимодействия специальных и военно-медицинских подразделений органов безопасности в чрезвычайных ситуациях».

Как сообщается, в ходе учений была десантирована группа боевых пловцов на воду, после чего начался штурм захваченного «террористами» здания и отработка оказания медицинской помощи силами Центра специального назначения ФСБ.

По итогам учений выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности санаториев, а также проверена готовность сил и средств, которые должны участвовать в предотвращении возможных террористических актов, минимизации и ликвидации их последствий, отмечают в пресс-службе российского ведомства.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».