Приморский районный суд Одессы арестовал имущество «национализированного» в Крыму предприятия «Черноморнефтегаз», которое было захвачено во время российской аннексии полуострова в 2014 году. Активы и имущество предприятия третий год используются подконтрольными России ведомствами для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря в нарушение международного и украинского законодательств. В перечне арестованного – 60 объектов: от баз, складов и квартир до буровых вышек, которые сегодня охраняются вооруженными людьми и судами Черноморского флота России.



Наложив арест на крымское имущество «Черноморнефтегаза», суд Одессы удовлетворил ходатайства прокуратуры Автономной Республики Крым и следственного отдела крымского главка Нацполиции, которые были воссозданы на материковой части Украины. Ранее с просьбой инициировать вопрос ареста крымского имущества «Черноморнефтегаза» в Генпрокуратуру Украины обращалась глава правления ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова.



Километры газопроводов

«Государственным имуществом, которое принадлежит на основании права собственности ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз», незаконно завладели должностные лица незаконно созданного в аннексированном Крыму так называемого «ГУП РК «Черноморнефтегаз», в связи с чем нанесен имущественный ущерб государству в лице публичного акционерного общества», – говорится в письме Светланы Нежновой к Генпрокуратуре и Нацполиции Украины, текстом которого располагают Крым.Реалии. Документ датирован 17 мая текущего года.

До аннексии Крыма Россией предприятие имело собственную газотранспортную систему длиной более 1,3 тысячи километров

По информации Нежновой, до 2014 года «Черноморнефтегаз» было единственным предприятием в Украине, которое самостоятельно проводило разведку, освоение и разработку месторождений газа и нефти в украиском секторе Черного и Азовского морей, а также добывало углеводороды, транспортировало и сохраняло их. Таким образом, предприятие полностью обеспечивало газом крымчан и частично покрывало потребности предприятий и организаций полуострова. До аннексии Крыма Россией предприятие имело собственную газотранспортную систему длиной более 1,3 тысячи километров, 307 километров морских газопроводов, 45 газораспределительных и две компрессорных станции, Глебовское подземное газохранилище емкостью 3 миллиарда кубометров газа, две скважины и многое другое.

После того, как Крым оказался под контролем России, местные власти создали на базе «Черноморнефтегаза» одноименное «государственное унитарное предприятие», которому передали все активы и имущество украинского «Черноморнефтегаза».

Тогда крымский клон украинского предприятия был включен в санкционные списки Украины, США и Евросоюза. А украинское предприятие продолжило работать на материковой части Украины, однако без крымского имущества и доступа к своим месторождениям.



Запрос в Интерпол

По факту незаконного завладения имуществом ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» украинские правоохранители открыли уголовное производство. Ранее украинским судом был наложен арест на четыре плавучие буровые установки «Черноморнефтегаза»: «Петр Годованец», «Украина», «Сиваш» и «Таврида» – общей стоимостью более 11,6 миллиарда гривен.

В украинское бюро Интерпола украинская прокуратура уже направила письмо о внесении буровых установок и судов «Черноморнефтегаза» в базу данных розыска

Затем суд Одессы арестовал вторую партию крымского имущества предприятия. Прокуратура АРК добивается его объявления в международный розыск. «Вынесено постановление о наложении ареста на 27 судов и 33 нежилых помещения ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз», которые незаконно присвоены в аннексированном Крыму. На сегодняшний день в украинское бюро Интерпола украинская прокуратура уже направила письмо о внесении буровых установок и судов «Черноморнефтегаза» в базу данных розыска», – говорится в сообщении ведомства.



Базы бурения, дома операторов и 12 квартир

Какое именно имущество предприятия арестовано судом, в сообщении прокуратуры не уточняется. В то же время Крым.Реалии располагают перечнем арестованного имущества. В нем оказались буровые базы и их помещения, склады, 12 квартир в Симферополе, квартира и автомагазин в поселке Черноморское и другие объекты. Общая площадь арестованных объектов составляет десятки тысяч кв. метров.

Под арест, в частности, попали крупная база бурения, расположенная в порту «Черноморск», база «Установка комплексной подготовки газа» на 25-ом километре трассы «Чорноморское-Евпатория» и база производственно-технического обслуживания и комплектации в селе Каменоломня Сакского района.

Также в перечне фигурируют автономная газораспределительная станция (АГС-30), расположенная на втором километре трассы «Черноморское-Евпатория», участок водозаборных сооружений, нежилые помещения растворобетонного узла – на третьем и четвертом километрах трассы «Черноморское-Раздольное».

Арест наложен также на три дома оператора, расположенные в бухте Очеретай (Черноморский район), селах Громово и Задорное Черноморского района – общей площадью 641 кв. метр; площадку эжектирования Северо-Булганакского газового месторождения в селе Багерово Ленинского района; базу и склады в поселке Черноморское общей площадью 2,3 тысячи кв. метров; ремонтную базу в селе Внуково; нежилые помещения резервуарного парка Семеновского нефтяного месторождения в Ленинском районе и другое.

В числе арестованного имущества «Черноморнефтегаза» оказались 12 квартир в Симферополе общей площадью 824 кв. метров, одна квартира – в Черноморском площадью 76,5 кв. метров и автомагазин в этом же поселке.​

Суда с двойными флагами

Приморский райсуд Одессы также арестовал 27 судов, которые принадлежат ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз». В него входят пять судов спецназначения: «Очеретай», «Центавр», «Шквал», «Калос Лимен» и «Нафтогаз-68»; пять буксиров: «Федор Урюпин», «Гоусан-5», «Мыс Тарханкут», «Дон», «Иня» и буксирный катер «Бриз»; судно обеспечения «Артек»; суда «KATRAN», «VIKHR-1» и «SATURN»; водолазное судно «Дельфин», рабочие суда «Крепкий-1» и «Крепкий-2», крановое судно «Черноморец-15», скоростное судно обеспечения «Черноморск» и кранове судно «Титан-2».

Кроме того, арестованы баржа-трубоукладчик «Капитан Булгаков», водолазная баржа «Ярылгач», судовая баржа «Алаид», плавкран «Нептун-3», нефтемусоросборщик «Калкан» и плавмастерская «ПСМ-645».

На данный момент эти суда использутся в Крыму в интересах России. Информацию о них мы нашли в международной базе Marine Traffic, которая отслеживает передвижение судов в реальном времени. Эти суда значатся уже под российскими флагами.

К примеру, арестованный буксир «Федор Урюпин», который находится в порту «Черноморск», указан здесь как российское плавсредство.

О том, что изначально судно было украинским, можно увидеть в отдельной вкладке – об истории судна.

Такая же ситуация с «Черноморцем-15». Российская сторона тоже записала его в свою собственность.

Хотя на самом деле оно тоже принадлежит Украине и имеет украинский флаг.

Аналогично присвоены российской стороной в этой базе арестованные буксиры «Черноморнефтегаза», за исключением «Мыса Тарханкут», который продолжает значиться здесь под украинским флагом.

Под желто-синей символикой продолжают значиться «Дельфин», «Артек», «Нафтогаз-68», «Титан-2» и другие. Хотя у них уже появились клоны с российским триколором. Как, например, у скоростного судна обеспечения «Черноморск».

По данным Marine Traffic, указанные судна продолжают находиться в Крыму.



Под охраной российских военных

Буровые установки «Черноморнефтегаза», как уже писали Крым.Реалии, тщательно охраняются российскими силовиками и спецслужбами и с моря, и с воздуха. Они проявляют агрессию по отношению к любым попыткам приблизиться.

Украинские пограничники столкнулись с агрессией со стороны российских боевых кораблей, охраняющих буровую установку «Таврида»

В прошлом году украинским пограничникам, которые собирали информацию о незаконной деятельности на шельфе Черного моря вблизи Крыма, удалось зафиксировать, что буровую установку «Таврида» на Одесском месторождении охраняют два боевых корабля Черноморского флота России – СКР «Сметливый» и «Приазовье». Тогда украинские пограничники впервые столкнулись с агрессией с их стороны.

В феврале 2017 года экипажу самолета Ан-26 Минобороны Украины удалось зафиксировать на этом месторождении работу российской радиолокационной станции в активном режиме, которая используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны. При этом, как заявляли в Минобороны Украины, Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия.