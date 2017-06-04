В Феодосии 3 июня продолжаются работы по ремонту канализационного коллектора. Начали их еще в сентябре 2016 года. Ранее директор феодосийского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Андрей Чимпоеш сообщил, что до конца июня планируется восстановление асфальтового покрытия на проспекте Ивана Айвазовского. А тем временем художник-маринист пристально следит с пъедестала за живописной картиной, разворачивающейся в самом проходимом месте города. На проект по прокладке коллектора, протяженностью свыше 4 км, выделили 127,5 млн рублей (примерно 58 млн гривен).