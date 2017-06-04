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Фотогалереи

Сезон начинается с трубы: Феодосия в ожидании туристов (фотогалерея)

В Феодосии 3 июня продолжаются работы по ремонту канализационного коллектора. Начали их еще в сентябре 2016 года. Ранее директор феодосийского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Андрей Чимпоеш сообщил, что до конца июня планируется восстановление асфальтового покрытия на проспекте Ивана Айвазовского. А тем временем художник-маринист пристально следит с пъедестала за живописной картиной, разворачивающейся в самом проходимом месте города. На проект по прокладке коллектора, протяженностью свыше 4 км, выделили 127,5 млн рублей (примерно 58 млн гривен).
Уже полгода горожане взаимодействуют с ямами, появляющимися на набережной
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Уже полгода горожане взаимодействуют с ямами, появляющимися на набережной

Работы по проколу под железнодорожным полотном, 3 июня
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Работы по проколу под железнодорожным полотном, 3 июня

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А тем временем Иван Айвазовский пристально следит с пъедестала за живописной картиной, разворачивающейся в самом проходимом месте города
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А тем временем Иван Айвазовский пристально следит с пъедестала за живописной картиной, разворачивающейся в самом проходимом месте города

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По-летнему веселая труба, 31 мая
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По-летнему веселая труба, 31 мая

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Соседство траншей и пляжа
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Соседство траншей и пляжа

Феодосийские насыпные холмы
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Феодосийские насыпные холмы

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