Новым символом Крыма может стать куница по имени Крымниц. С таким неожиданным предложением выступил назначенный Москвой министр курортов и туризма полуострова Сергей Стрельбицкий. И тут же стал объектом шуток и насмешек в социальных сетях.

Как пояснил Стрельбицкий, именно «довольная и загорелая» куница лучше всего олицетворяет сегодняшний Крым. Сувенир в виде плюшевой игрушки Крымниц чиновник предлагает дарить на память иностранным делегациям.

Сказать, что интернет-общественность удивилась – не сказать ничего.





Олег Крючков

Сколько лет живу Крыму такого зверя не видел

Игнат Яцевич

Просто название неудачное: вместо Крымниц предлагаю Крымздец

Андрей Мальгин

Я против куниц, они в прошлом году во время ночевки на Чатырдаге у нас всю колбасу сперли

Леонид Никулин

Каков уровень культуры и интеллекта у тех кто это предлагает таков и будет символ и отношение к Крыму...палата номер 6 процветает!!

Елена Макарова

Это же издевательство или насмешка! КрымНИЦ! Т.е. Крыму падать ниже некуда! НИЦ –​ вниз, книзу. Словарь русских синонимов. Тот, кто придумал такой символ, малограмотный или еще хуже –​ предатель. И вообще, как может быть символом нашего прекрасного Крыма гадкий хищник? Из Википедии: Кроме всего прочего охотятся на крыс, которых кошки обычно не трогают. Куриц куница давит и укладывает «рядками». Во время охоты куница переламывает жертве позвонки шеи, сворачивает язычок в трубочку и пьет кровь из еще живой жертвы. Ужас!

Комментаторы предложили множество альтернативных вариантов символа Крыма.

Ольга Леонова

Дельфин банально. ЖУЖЕЛИЦА –​ красивая, с переливом!

Ayder Gaboy

Куница?? Курортный символ Крыма – толстобрюхий мужик в шортах и майке, с табличкой в руках с надписью "Жулье у моря"

Наталья Бобривная

Да что так мелко – куница? Давайте символом Крыма сделаем чупакабру))) К кому-то явно Белочка пришла)))

Святослав Компаниец

Предлагаю Гоблина. Запомнится точно лучше (Куни)цы, и все в Крыму его очень хорошо знают, это наш всероссийский бренд! Пусть и отвратительный!

Настя Бурова-Леонова

Я тут по Ялте сейчас брожу.. Ржавый забор, сетку рабицу или бетонную стену – предлагаю, как символы Крыма. Выбирайте

Игнат Яцевич

Можно еще белочку. В смысле БЕЛОЧКУ. И рисовать ее на стенах всех дебильных многоэтажек, построенных вопреки здравому смыслу, на многоэтажных эллингах, срубленного можжевельника и т.п. Можно и туристический девиз подобрать "С БЕЛКОЙ по Крыму". Или "Крымская БЕЛКА"

Елена Гончарова

Горящая куча денег － это символ Крыма, друзья. Потому что отдохнуть у нас ооооочень дорого, а сервис и инфраструктура оооочень печальные

Борис Малышенко

Крыса, с оглядкой на крымские власти –​ только крыса…

Анна Андриевская

А про Боярышник уже все забыли? Если речь идет об оккупированном Крыме, то именно это его символ. Но на упаковке должна быть написана знаменитая фраза "Надо немножечко подождать";-)

Из всех альтернативных вариантов самым популярным оказался Кот Ватник.

Игорь Игорев

А что. Норм идея. Самокритично. Только кот должен быть с мордой моторолы и надписью на фуражке 'Меня тут нет'. И еще рулон сосисок через плечо [стыренных] из захваченного хохлятского супермаркета

Заир Смедля

Объединив все варианты можно сделать один вывод символом нынешнего Крыма должна быть задница! Это и пляж и КУНица и КОТ (кун по таджикски тоже самое, что и кот по крымскотатарски)

Тетяна Котюжинська

Победитель: куница перегорожує шлагбаумом в'їзд до моря коту-ватніку, адже нічо лічного – просто бізнес )