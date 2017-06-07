В России начался главный бизнес-суд – если не века, то уж точно десятилетия. Государственная компания "Роснефть" и ее руководитель Игорь Сечин судится с одной из крупнейших в стране частных компаний АФК "Система" миллиардера Владимира Евтушенкова. Последнего считают бизнесменом, близким к главе правительства России Дмитрию Медведеву.

Сумма иска выросла в течение суток с 106 до 170 миллиардов рублей. Предмет спора – компания "Башнефть".

Судьба "Башнефти" – одна из самых важных и показательных историй российской экономики последних 20 лет, от ельцинских олигархов до путинской "Семьи". От лихих девяностых – до жирных нулевых и снова нищих десятых.

В учебниках лихой России эпос о "Башнефти" должен стоять где-то наравне с сагой о том, как отжимали ЮКОС и сажали Ходорковского. Почему? Все по порядку.

Как государственное стало частным

Во время власти клана Рахимовых в Башкирии весь нефтяной сектор региона был в руках отца Муртазы Рахимова, или "башкир-баши", и его сына, Урала Рахимов. Неудивительно – Рахимов-старший во власть пришел с поста главы Уфимского нефтеперерабатывающего завода. И в нефти понимал хорошо.

К середине нулевых Урал и Муртаза Рахимовы путем нехитрых манипуляций приватизировали все нефтяные государственные предприятия Башкирии и замкнули контроль над ними на себе. Де-факто семья стала контролировать всю башкирскую нефтепереработку.

Но с усилением Путина и его людей ельцинские региональные царьки поняли, что под ними закачались кресла. А Кремль обратил все свое внимание на нефтяной сектор. И задумался о его переделе.

Как частное поменяло хозяина

В 2005 году после первых исков о незаконной приватизации госкомпаний Рахимовы устраивают спешную распродажу нефтяных активов – от греха подальше. Покупателем башкирской империи выступает Владимир Евтушенков и его компания АФК "Система".

К 2009 году Евтушенков скупил все активы Рахимовых и объединил их на базе "Башнефти". Цена вопроса – два с половиной миллиарда долларов. Как потом решит следствие, на полмиллиарда ниже рыночной цены.

Евтушенков и "Система" управляли "Башнефтью" с 2009 по 2014 годы. За это время "Система" заработала на башкирских нефтяных заводах, по разным оценкам, от четырех до шести миллиардов долларов США. И зарабатывала бы дальше.

Как частное опять стало государственным

В 2014 "Башнефтью" – самой эффективной нефтяной компанией страны – заинтересовались "Роснефть" и Игорь Сечин.

Против Владимира Евтушенкова и Урала Рахимова заводят уголовные дела о незаконной приватизации. Урал Рахимов бежит из страны – он так до сих пор и скрывается в Вене. Евтушенкова поместили под домашний арест, где он провел несколько месяцев.

Шаг отделял миллиардера от судьбы Михаила Ходорковского. Помогла сговорчивость. Евтушенков отдал компанию без боя. Ни рубля из потраченных на "Башнефть" денег Евтушенкову не вернули, но зато отпустили из-под домашнего ареста. А о снятии с него обвинений объявил лично Владимир Путин.

Арбитражный суд Москвы вынес решение об истребовании в собственность государства 81,67% акций "Башнефти" – компания вновь стала государственной. Ненадолго.

Снова частная, и новые претензии

"Роснефти" "Башнефть" отошла этой осенью, в рамках сделки по приватизации. Первой аппаратной жертвой этой продажи стал министр экономического развития Алексей Улюкаев. Его задержали в офисе "Роснефти", якобы чиновник получил взятку за помощь в приватизации. Операцией по задержанию командовал ближайший помощник Сечина генерал Олег Феоктистов.

Уже в мае выяснилось, что, по мнению Сечина, Евтушенков должен еще и приплатить "Роснефти". Игорь Иванович подал в суд на "Систему", требуя 106 миллиардов 600 миллионов рублей – это 2,98 млрд долларов по курсу весны 2014 года.

Почему именно такая сумма? По мнению покупателя, пока "Башнефть" принадлежала Евтушенкову, он провел реорганизацию компании, чем обесценил актив примерно на три миллиарда долларов. За последний месяц Сечин подумал еще, и решил пересчитать ущерб по нынешнему курсу. Получилось в итоге уже 170 миллиардов 600 миллионов рублей.

У "Системы" ответ простой. Компания была частной. Хотели проводить реорганизацию – и проводили. Более того – финансовые показатели компании с реформами только росли, и ни о каких убытках и говорить нельзя.

А уж про курс доллара и вовсе смешно – как сказано в официальном ответе компании, "фактически две российские госкомпании требуют от третьей российской компании нести ответственность за изменение такого макроэкономического показателя, как покупательная способность российского рубля".

Три миллиарда долларов будут концом истории АФК "Система". Ее совокупная часть в ВВП России – около 1%. В компании заняты 150 тысяч человек. Если считать с членами семьи – получится 400 тысяч человек.

Иск с мая уже обвалил акции АФК "Система" на 37% – до 135,7 млрд руб. Всего же у "Системы" на счетах на конец 2016 года 60 миллиардов 200 миллионов рублей.