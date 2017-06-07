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Культура

«С геем в душ бы не пошел»: что еще мы увидим в «Интервью с Путиным»

Владимир Путин

Американский телеканал Show Time 12 июня начнет показывать мини-сериал о президенте России Владимире Путине. "Интервью с Путиным" снял американский режиссер Оливер Стоун. В 2014 году он интервьюировал бывшего президента Виктора Януковича, который сбежал из Украины. Этот фильм показали в России в третью годовщину событий Революции Достоинства. Янукович в нем утверждал, будто Евромайдан организовали США.

Теперь Оливер Стоун покажет, каким увидел Владимира Путина. О чем рассказал российский президент?

  • У Путина не бывает выходных, потому что он не женщина. “Я не женщина, поэтому у меня плохих дней не бывает. Не хочу никого обидеть. Это природа. Есть определенные естественные циклы”. Эти слова цитирует агентство Bloomberg, которому дали посмотреть фильм еще до премьеры.
  • Плавает Путин тоже каждый день. И поднимает тяжести. (Иногда – с Медведевым).
  • Из Путина вышел бы неплохой таксист. В одном из трейлеров он сидит за рулем “Мерседеса" и заочно учит жизни Эдварда Сноудена. “Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, надо было просто уволиться – и все”. Сам Путин так и поступил в свое время. Ему не понравилась попытка государственного переворота, предпринятая ГКЧП, и он уволился из КГБ.
  • Путин – фаталист. “Кому суждено быть повешенным, тот не утонет”, – говорит он Оливеру Стоуну. Впрочем, службе охраны, которая бережет его жизнь, Путин доверяет.
  • Союз НАТО, говорит Путин, это внешнеполитический инструмент США. “Там нет союзников – там есть только вассалы”, – объясняет Путин Стоуну. В те далекие времена, когда президентом США был еще Билл Клинтон, молодой Путин его спросил, а не вступить ли России в НАТО. “Клинтон ответил, что он не против, только вся делегация американская очень занервничала”, – вспоминает Путин с хохотком.
  • За Путиным нельзя наблюдать бесстрастно. “Вы должны за меня болеть”, – говорит российский президент, проезжая мимо Стоуна в полном хоккейном облачении.
  • Путин не пойдет в душ вместе с геем даже на подводной лодке. “Зачем его провоцировать? Но вы же знаете, что я мастер спорта по дзюдо”.

Режиссер Оливер Стоун любит снимать глав бывших социалистических стран. Он – автор трех фильмов про Фиделя Кастро и картины "Мой друг Уго" о покойном президенте Венесуэлы. Стоун рассказывает о событиях так, как сам считает нужным. Попыток проверки фактов в этих фильмах не предпринимается, зато они драматичны: в "Интервью с Путиным" российский президент смотрит вместе со Стоуном шедевр Стенли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу". Фильм его не тронул. "Никто бы не выжил", – говорит Путин.

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