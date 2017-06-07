Американский телеканал Show Time 12 июня начнет показывать мини-сериал о президенте России Владимире Путине. "Интервью с Путиным" снял американский режиссер Оливер Стоун. В 2014 году он интервьюировал бывшего президента Виктора Януковича, который сбежал из Украины. Этот фильм показали в России в третью годовщину событий Революции Достоинства. Янукович в нем утверждал, будто Евромайдан организовали США.

Теперь Оливер Стоун покажет, каким увидел Владимира Путина. О чем рассказал российский президент?

У Путина не бывает выходных, потому что он не женщина . “Я не женщина, поэтому у меня плохих дней не бывает. Не хочу никого обидеть. Это природа. Есть определенные естественные циклы”. Эти слова цитирует агентство Bloomberg, которому дали посмотреть фильм еще до премьеры.

. “Я не женщина, поэтому у меня плохих дней не бывает. Не хочу никого обидеть. Это природа. Есть определенные естественные циклы”. Эти слова цитирует агентство Bloomberg, которому дали посмотреть фильм еще до премьеры. Плавает Путин тоже каждый день. И поднимает тяжести. (Иногда – с Медведевым).

Из Путина вышел бы неплохой таксист . В одном из трейлеров он сидит за рулем “Мерседеса" и заочно учит жизни Эдварда Сноудена. “Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, надо было просто уволиться – и все”. Сам Путин так и поступил в свое время. Ему не понравилась попытка государственного переворота, предпринятая ГКЧП, и он уволился из КГБ.

. В одном из трейлеров он сидит за рулем “Мерседеса" и заочно учит жизни Эдварда Сноудена. “Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, надо было просто уволиться – и все”. Сам Путин так и поступил в свое время. Ему не понравилась попытка государственного переворота, предпринятая ГКЧП, и он уволился из КГБ. Путин – фаталист. “Кому суждено быть повешенным, тот не утонет ”, – говорит он Оливеру Стоуну. Впрочем, службе охраны, которая бережет его жизнь, Путин доверяет.

”, – говорит он Оливеру Стоуну. Впрочем, службе охраны, которая бережет его жизнь, Путин доверяет. Союз НАТО, говорит Путин, это внешнеполитический инструмент США. “Там нет союзников – там есть только вассалы ”, – объясняет Путин Стоуну. В те далекие времена, когда президентом США был еще Билл Клинтон, молодой Путин его спросил, а не вступить ли России в НАТО. “Клинтон ответил, что он не против, только вся делегация американская очень занервничала”, – вспоминает Путин с хохотком.

”, – объясняет Путин Стоуну. В те далекие времена, когда президентом США был еще Билл Клинтон, молодой Путин его спросил, а не вступить ли России в НАТО. “Клинтон ответил, что он не против, только вся делегация американская очень занервничала”, – вспоминает Путин с хохотком. За Путиным нельзя наблюдать бесстрастно. “Вы должны за меня болеть” , – говорит российский президент, проезжая мимо Стоуна в полном хоккейном облачении.

, – говорит российский президент, проезжая мимо Стоуна в полном хоккейном облачении. Путин не пойдет в душ вместе с геем даже на подводной лодке. “Зачем его провоцировать? Но вы же знаете, что я мастер спорта по дзюдо”.

Режиссер Оливер Стоун любит снимать глав бывших социалистических стран. Он – автор трех фильмов про Фиделя Кастро и картины "Мой друг Уго" о покойном президенте Венесуэлы. Стоун рассказывает о событиях так, как сам считает нужным. Попыток проверки фактов в этих фильмах не предпринимается, зато они драматичны: в "Интервью с Путиным" российский президент смотрит вместе со Стоуном шедевр Стенли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу". Фильм его не тронул. "Никто бы не выжил", – говорит Путин.