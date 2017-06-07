«Дело крымских дезертиров»: процесс не пошел

Уже полгода в Киеве никак не сдвинется с мертвой точки «дело крымских дезертиров». По нему проходят двое бывших украинских военных, перешедших в российскую армию, – Максим Одинцов и Александр Баранов. В феврале им зачитали обвинительные заключения, но следующие стадии судебного процесса никак не наступят. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, почему так затягивается суд на крымскими «дезертирами».

7 июня в Дарницком районном суде Киева должны были рассматривать дело военного Максима Одинцова. 7 февраля здесь же прошло предварительное заседание, а 24-го зачитали обвинительный акт. На этом судебный процесс застопорился.

На очередное заседание явились представитель военной прокуратуры Владислав Кулинич, а также адвокат по назначению Николай Могуренко. Просидев полчаса у кабинета судьи, они узнали, что пришли зря.

В автозаке, который привез подсудимых из СИЗО, Одинцова не оказалось. И поскольку суд без обвиняемого проходить не может, заседание перенесли. Почему крымчанина не доставили на суд – не понятно. Секретарь председательствующей судьи сообщила корреспонденту Крым.Реалии, что суд направил все запросы, чтобы Одинцова привезли на заседание.

Неученье – тюрьма

Двое бывших украинских солдат из Крыма – Максим Одинцов и Александр Баранов – были схвачены украинскими спецслужбами 20 ноября 2016 года на административной границе с аннексированным полуостровом. Министерство обороны России расценило это задержание как похищение их военнослужащих.

Служба безопасности Украины, в свою очередь, заявила, что Одинцова и Баранова взяли под стражу в соответствии с законодательством Украины. По версии СБУ, задержанные совершили преступление: предали присягу, дезертировали из украинской армии и перешли на службу в российские войска. Против них возбудили дело по статьям 111 и 408 Уголовного кодекса Украины – государственная измена и дезертирство.

Против них возбудили дело по статьям 111 и 408 Уголовного кодекса Украины – государственная измена и дезертирство

По информации СБУ, чтобы задержать Одинцова и Баранова, за ними установили наблюдение. Как утверждает руководство спецслужбы, оба крымчанина попали в поле внимания правоохранителей, когда они обратились в одно из высших учебных заведений на материке с намерением получить дипломы за взятку. СБУ считает, что они хотели «купить» документ об окончании вуза, чтобы получить офицерское звание в российской армии. Для совершения сделки на связь с Одинцовым и Барановым вышел «курьер», который на самом деле был агентом украинских спецслужб. Они назначили встречу в так называемой нейтральной полосе на админгранице с Крымом – между российским и украинским блокпостами. Там, в «буферной зоне», сотрудники СБУ посадили двух крымчан в автобус и вывезли за украинский пункт пропуска.

Этот инцидент вызвал бурную реакцию Кремля. Президент России Владимир Путин назвал задержание Одинцова и Баранова «вероломством» и «покушением с негодными средствами». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о «похищении» военнослужащих и даже назвал имена обвиняемых.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил того, что Одинцова и Баранова могут обменять на украинских граждан, содержащихся в российских СИЗО либо колониях. Вероятность этого также подтвердил и глава СБУ Василий Грицак.

В конце декабря прошлого года арестованных крымчан посетила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в присутствии украинской коллеги Валерии Лутковской.

Они провели встречу с Одинцовым и Барановым в СИЗО Николаева, куда они были отправлены под арест после задержания. Расследованием их дела занимается Николаевский гарнизон Военной прокуратуры Украины. В январе следователи направили в суд обвинительное заключение. На выходе дело разделили на два производства, в связи с чем Одинцова и Баранова теперь судят в разных районных судах Киева: первого – в Дарницком, второго – в Подольском.

​Общий адвокат с ГРУшниками

Изначально интересы обоих крымчан представляла группа адвокатов из Одессы. Они ходатайствовали о том, чтобы их уголовные дела объединили в одно. Защита обосновывала необходимость слияния дел тем, что оба обвиняемых были задержаны вместе в одно и то же время и подозреваются в идентичных деяниях. Однако суд не принял эти аргументы.

На предварительных заседаниях Одинцову и Баранову предоставили слово. Оба они заявили, что считают себя гражданами России. Местом своей работы они назвали российскую воинскую часть 67/606. Это подразделение создали в Сакском районе Крыма на месте захваченной украинской военчасти.

В феврале Одинцов, заслушав текст обвинительного заключения, заявил, что не признает своей вины. У Баранова же еще не наступила стадия, на которой он говорит, считает ли себя виновным.

В марте в судебном процессе над крымскими «дезертирами» наступила пауза – их адвокаты заявили о выходе из дела. Они расторгли договоры с подзащитными, поскольку семьи Одинцова и Баранова перестали выплачивать им гонорары. По этой причине, а также поскольку в дело вступил новый прокурор, судебные заседания несколько раз переносили.

В мае обвиняемые заключили договоры с частным юристом Валентином Рыбиным. Он известен тем, что представлял интересы сотрудников ГРУ России Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых год назад обменяли на Надежду Савченко.

О том, что Рыбин вступает в «дело крымских дезертиров», корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Одинцова по назначению Николай Могуренко.

Наверняка он слышал, что Рыбин защищал других российских военнослужащих

«Наверняка он (Одинцов – КР) слышал, что Рыбин защищал Александрова и других российских военнослужащих. И посчитал, что было бы неплохо, если Рыбин тоже осуществлял бы его защиту. Это его право», – сказал Могуренко.

Он добавил, что замена адвоката должна состоятся на очередном заседании. Могуренко также сообщил, что встречался с Одинцовым в СИЗО и проговаривал там его правовую позицию. По словам адвоката, его подзащитный не жалуется на условия содержания и «не теряет присутствия духа» – он надеется на то, что «в конечном итоге окажется дома».

​Очередное судебное заседание по делу Одинцова назначили на 20 июня. Ожидается, что помимо замены адвокатов на нем также рассмотрят вопрос продления ему меры пресечения. Утвержденный судом срок его ареста истекает 23 июня.