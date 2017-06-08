Специально для Крым.Реалии

«Кто выпьет больше водки»?! Догадайтесь с первого раза, в какой стране случилось такое чисто «спортивное» и откровенно «культурное» соревнование? Если даже дав ответ, вы не верите в возможность подобного, то сообщаю адрес «веселых стартов»: Волгодонск Ростовской области, магазин «Савелий». Как сообщил «Росбалт», за победу пришли побороться около сорока высокопрофессиональных литроболистив. Они зачерпывали водку из цинковых ведер и заедали черным хлебом с колбасой.

Как рассказывают очевидцы, забег предполагался марафонским, но на дистанцию вышли спринтеры. Они пошли на рекорд с низкого старта, и вскоре несколько участников преждевременно финишировали. Пока ехала «скорая», один «спиртмен» умер, а пятерых реанимируют от полученных «травм». Десять призовых бутылок водки, очевидно, пошли на поминальный обед несомненному победителю соревнования.

Но вот что примечательно. «Росбалт», подавая «сенсацию», отсылает читателей к «Коммерсанту», но такой новости по ссылке не находим. О том, что волгодонский «алкоголик умер спортсменом», российское издание написало почти пятнадцать лет назад. Спросите, зачем достаточно респектабельный «Росбалт», с налетом «оппозиционности», печатает протухшую новость, инкрустируя ее новыми деталями?

Можно, конечно, говорить, что «Росбалт» такими «сенсациями» набивает себе цену, цитированием и перепостами поднимает рейтинг. Возможно, что и так. Но давайте проследим, как дальше пошла гулять «сенсация» по интернету. Даже когда становится известно, что под видом «свежачка» читателей пичкают перепревшей трухой, дискуссии и обсуждения полуправдивых деталей многолетней давности вспыхивают с новой силой.

Реанимированная «новость» превратилась в действительность. «Выпил четыре бутылки водки залпом за пять тысяч рублей», «У меня дядя от двух литров умер 4 года назад», – подают читатели форумов новые примеры.

Пуская информационные пузыри, российские СМИ сознательно затуманивают мозги своим читателям

Комментарии подтверждают, что пьют в России постоянно и чересчур. Но пуская информационные пузыри, российские СМИ сознательно затуманивают мозги своим читателям. Так пьяницы одурманивают себя, выпивая все, что горит. Ну кто после убойно-запойной сенсации обратит внимание на публикацию того же «Росбалта» о дефиците питьевой воды?

«В Ростовской области наблюдается нехватка качественной питьевой воды, в городах и селах региона в большинстве случаев отсутствуют поверхностные и подземные доброкачественные источники водоснабжения», – пишет издание.

36% проб из открытых источников и 72% – из подземных свидетельствуют, что питьевая вода в регионе вредна для здоровья. Согласитесь, на фоне пусть и старых, но все же «веселых стартов» в Волгодонске подобная информация о возможном экологическом бедствии уже воспринимается не так угрожающе. Мол, лучше умереть от хорошей водки, чем от плохой воды! Или от недостатка продовольствия.

«Продуктовая корзина в РФ подорожала с начала года более чем на 9%», – сообщает в другой публикации «Росбалт».

А как вам такая новость – «В ЦБ не исключают ускорения инфляции в РФ из-за холодной весны»? Оказывается, майские дожди способны поднять не только Волгу, но и инфляцию в российской экономике...

Если российских граждан дезориентировать – их легко можно будет отправить на новые победные походы

Вспомним, как разлетелась в российских СМИ «сенсация» о распятом проклятыми бандеровцами «мальчике» на улицах Славянска. Три года назад пророссийские банды при поддержке «ограниченного контингента российских войск», прикрываясь залпами информационных террористов, пытались захватить украинскую землю и превратить ее в вымышленную «Новороссию». Подобные фейки «штамповали» для прикрытия реальных преступлений «освободителей». После «правдивой» новости о «мальчике в трусиках» дикое привязывание к столбу в Донецке украинской патриотки с табличкой «Она убивает наших детей. Агент карателей» с многочасовыми издевательствами выглядит почти как безобидная шутка.

Богатый пропагандистский опыт российские СМИ применяют не только для внешних, но и для внутренних спецопераций. Российских граждан необходимо дезинформировать и дезориентировать – да так, чтобы они сами не поняли, откуда задуло. Тогда их легко можно отправить на новые победные походы. Хоть на завоевание Украины, хоть на мятеж в Черногории, но прежде всего – к избирательным урнам для коронования Владимира Путина на пожизненное царство.

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