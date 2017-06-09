Каждый месяц изменения цен отдельному покупателю отследить не так просто ‒ если не проводить собственный мониторинг, что и сделало Радіо Свобода. Сколько стоят и насколько подорожали хлеб, молоко, яйца, масло, картофель, мясо, сахар, бензин, билеты на проезд и в кино Радіо Свобода мониторило ежемесячно в течение года в Киеве, Северодонецке, оккупированном Донецке и аннексированном Симферополе.

Ежемесячно для мониторинга выбирались одни и те же продукты в одних и тех же магазинах. Это официальные точки продаж, представленные торговыми сетями. Для сравнения выбирались товары со средними ценами, которые не являются самыми дешевыми, но пользуются спросом.

Киев

В Киеве за последний месяц по исследуемым продуктам цены выросли только на мясо ‒ почти на 6 гривен (около 0,25 доллара) за килограмм свинины (шейная часть). Все остальные цены или снизились на незначительную сумму, или остались на том же уровне.

Если сравнивать с началом года, то в Киеве цена на мясо выросла на 48%, картофель подорожал практически вдвое. На 22% выросла цена на хлеб, на 11% подорожал килограмм сахара, на 9% ‒ молоко.

Литр бензина за период с января по июнь вырос в цене на 7%. Поход в кинотеатр стал дороже примерно на 25%.

Снизились цены за 6 месяцев на подсолнечное масло ‒ на 4,5%, на яйца ‒ на 21%.

Цены в Киеве за первые полгода 2017 (в гривнах)

Северодонецк

На востоке Украины в Северодонецке ситуация схожа с Киевом: за последний месяц подорожало только мясо ‒ со 109 гривен за килограмм до 114,98.

Значительно подешевело подсолнечное масло ‒ на 3,5 гривны, и яйца ‒ почти на 3 гривны. Немного упали в цене сахар (на 15 копеек), картофель (на 45 копеек).

С начала 2017 цена на килограмм свинины в Северодонецке за полгода выросла на 33%, картофель подорожал на 92%, молоко ‒ почти на 27%, хлеб ‒ на 12,5%, бензин (95-й) ‒ на 5%.

Значительно подешевели за период с января по июнь в Северодонецке яйца ‒ практически на 50%, подсолнечное масло упало в цене на 3%.

Цены Северодонецке за первые полгода 2017 (в гривнах)

Симферополь

В последний месяц исследуемые продукты в этом городе или росли в цене, или оставались неизменными.

Единственный продукт, который подешевел, это яйца ‒ на 13 российских рублей (0,2 доллара).

Резко за последний месяц подорожал в Крыму картофель: с 32 до 66 российских рублей ‒ более чем вдвое (или 1,62 доллара в эквиваленте). По сравнению с маем, подорожало молоко ‒ на 5 российских рублей (0,13 доллара), хлеб ‒ на 2 рубля (0,05 доллара).

Сахар, подсолнечное масло, мясо, бензин, цены на транспорт и билеты в кинотеатр не изменились.

Если брать период за полгода, то наибольший взлет продемонстрировала цена на картофель ‒ подорожал втрое. Мясо с января подорожало почти на 4%, бензин ‒ на 5%.

Сахар упал в цене по сравнению с началом года на 18%, молоко и яйца ‒ почти на 40%.

Цены в Симферополе за первые полгода 2017 (в российских рублях)

Донецк

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке наибольший рост за полгода получили цены на картофель ‒ почти на 76%.

На 30% подорожали билеты в кино. Молоко выросло в цене на 8%, мясо ‒ почти на 4%, масло подсолнечное ‒ практически на 3%.

Почти вдвое за полгода в Донецке упали цены на хлеб ‒ до 8 российских рублей (0,15 доллара) за батон белого хлеба. На 30% подешевели яйца, на 10% ‒ килограмм сахара, если сравнивать цены с январем.

Где дороже?

Если пересчитать цены в эквиваленте по местному курсу доллара, то картина выглядит совсем иначе.

Чемпионом по самым высоким ценам является Симферополь. И это несмотря на то, что в этом городе цены растут медленнее, чем во всех исследуемых локациях.

Мясо, подсолнечное масло, молоко, картофель, яйца и проезд в Симферополе оказались самыми дорогими по сравнению с другими исследуемыми городами. Никакой более дешевой позиции среди исследуемых товаров нет.

А вот лидером по самым дешевым товарам в исследуемой группе оказался Северодонецк. Здесь самые низкие цены на такие продукты: мясо, масло, сахар, картофель, яйца, а также на билеты в кинотеатр.

В Киеве дорогим является бензин и поход в кинотеатр, если сравнивать в той же группе по указанным городах, а самыми дешевыми также масло, сахар и картофель (цены на них такие же, как и в Северодонецке).

Самые дешевые хлеб, бензин и проезд в общественном транспорте ‒ в оккупированном Донецке.