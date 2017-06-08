Динго, полюбивший пистолет «Глок»

10 июня 2008 года в отделение полиции в Вене вошел чеченец и сделал зловещее заявление: у находящегося под опекой Кремля лидера Чечни Рамзана Кадырова есть список из 300 врагов, которые "должны умереть". 50 из этих 300 проживают в Австрии.

Информатор, 40-летний Артур Курмакаев, сказал, что Кадыров приказал ему отправиться в Австрию и привезти обратно в Чечню Умара Исраилова, бывшего телохранителя Кадырова, который получил убежище и обвинил своего бывшего босса в пытках. Курмакаев сказал, что якобы видел список людей, которых должны убить, в резиденции Кадырова и предупредил, что Исраилов находится в опасности.

Семь месяцев спустя 27-летний Исраилов был застрелен в Вене на улице. Убийство средь белого дня усилило опасения, что Кадыров уничтожает своих оппонентов за рубежом, обвинение, которое сам Кадыров неоднократно отрицал. К тому времени Курмакаев, осведомитель с явным даром предвидения, уже покинул Австрию. Власти отказали ему в предоставлении убежища, и австрийская полиция позже заявила, что, возможно, он мертв.

Однако Курмакаев оказался очень даже жив. И вновь всплыл в этом месяце – в качестве главного подозреваемого в расстреле другого чеченца в изгнании, на этот раз в Киеве.

На прошлой неделе МВД Украины подтвердило Радио Свобода, что, по их данным, покушение на Адама Осмаева, обвиняемого в России в заговоре с целью убить Владимира Путина, организовал и пытался совершить Курмакаев.

Курмакаев, известный в Санкт-Петербурге по прозвищу Динго, прославился своим умением оказываться в неожиданных ситуациях. Инцидент, произошедший 1 июня в историческом киевском районе Подол, стал кульминацией его долгой истории конфликтов с законом и связей с преступным миром: автомобили, оружие, псевдонимы, убийства и убийцы, чеченские изгнанники, мутные мотивы и в конечном счете женщина, которая расстреляла его в упор.

"Кровная месть"

Фамилия Курмакаева при рождении – Денисултанов. Родился он в чеченском городе Гудермес. В годы распада Советского Союза был осужден за вымогательство. Журналист и исследователь преступного мира Андрей Константинов написал в книге "Бандитский Петербург" в 1996 году, что именно в тюрьме Курмакаеву дали прозвище Динго.

После освобождения из тюрьмы Курмакаев открыл несколько киосков на вокзале в Санкт-Петербурге, рассказал Радио Свобода другой известный журналист и главный редактор новостного сайта "Фонтанка.ру" Александр Горшков.

Говорят, что он был членом чеченского синдиката, одной из нескольких групп, которые дрались за влияние и деньги во время кровавых бандитских войн в 1990-х годах.

В начале 1990-х годов Курмакаев взбудоражил общественность, когда появился в популярной телевизионной программе "600 секунд" с Александром Невзоровым.

В интервью в кабинете Невзорова Курмакаев предупредил, что автомобиль, который был украден у его сообщников, должен быть немедленно возвращен, и пообещал, что "все кончится очень плохо" для укравших, если они его немедленно не вернут.

"И будут проблемы как у них, так и у нас, но в основном у них", – сказал он Невзорову. По словам самого Невзорова, "Артур" искал его для интервью, чтобы предупредить, что "кровная месть" неизбежна. В конце беседы Курмакаев дал свой личный номер телефона.

"Не жилец"

Спустя несколько лет Курмакаев снова вступил в конфликт с российским законом и убежал на Украину, поскольку в России его обвиняли в похищении человека в Санкт-Петербурге в 1998 году. Украинские власти передали его обратно России. В России же он был через некоторое время освобожден в обмен на освобождение российского военнослужащего из рук чеченских сепаратистов. Позже он женился и взял фамилию супруги, брачный союз продлился недолго, но фамилия осталась.

Он также был соавтором книги 2001 года под названием "Клятва на Коране: судьба чеченца", о человеке по имени Артур, вырвавшем из кобуры пистолет "Глок".

Только через несколько лет имя Курмакаева привлекло международное внимание благодаря тому, что в январе 2009 года газета "Нью-Йорк таймс" рассказала об убийстве в Австрии бывшего телохранителя Кадырова Исраилова. Газета опубликовала копию заявления Курмакаева австрийским властям, в котором он утверждал, что Кадыров поручил ему вернуть Исраилова в Чечню и что он видел список людей, которых хотят убить, в резиденции лидера Чечни в Гудермесе. Министерство внутренних дел Австрии позже подтвердило, что российский гражданин сообщил им о предполагаемом списке, содержащем "около 300 имен".

Кадыров отверг обвинения в том, что он развернул кампанию по уничтожению своих оппонентов за границей, он также отрицал свою причастность к убийству Исраилова. Трое чеченцев были впоследствии осуждены в Австрии за это убийство.

​Согласно австрийскому обвинительному заключению, Курмакаев вступил в контакт с Исраиловым в Вене и сказал ему, что он и его семья будут в порядке, если он откажется от жалобы на Кадырова и его окружение, которую он подал в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и вернется домой.

Питер Пильц, член парламента Австрии от Партии зеленых, обвинил власти в неспособности защитить Исраилова и Курмакаева. В апреле 2010 года Пильц опубликовал на своем веб-сайте выдержку из документа полиции Вены, в котором говорилось, что, согласно "местным" источникам, Курмакаева "предположительно больше нет в живых".

Пильц, который не ответил на запрос Радио Свобода об интервью, написал в том же сообщении, что вскоре после убийства Исраилова он разговаривал по телефону с Курмакаевым. По его словам, информатор сказал: "Я рассказал им все. Но они не защитили ни меня, ни Исраилова. Они хотели быстро избавиться от меня. Я знаю, что моя жизнь в опасности. Никто больше мне не помогает".

​Но через месяц после убийства Исраилова Курмакаев рассказал совершенно другую историю российской "Новой газете". Он отрицал, что когда-либо говорил австрийской полиции о списке тех, кого "надо убить". Он просто пересказал то, что ему сказал Исраилов, утверждал он.

"Искатель приключений"

Курмакаев снова оказался в тюрьме в 2011 году после того, как был признан виновным в краже 7,5 млн рублей у женщины, на которой собирался жениться. Они познакомились через брачное агентство, где он выступил под псевдонимом Артур Кринари. Потерпевшая в деле сказала, что агентство представляло его как "австрийского бизнесмена".

Его приговорили к 7,5 годам тюрьмы. А на прошлой неделе он вновь появился на свободе – в Киеве, якобы с украинским паспортом под именем Александр Дакар.

Амина Окуева, жена Адама Осмаева – чеченца, которого Москва обвиняет в заговоре с целью убить Путина и который был жертвой нападения в Киеве, говорит, что вооруженный человек, идентифицированный властями Украины как Курмакаев, представился французским журналистом по имени Алекс Вернер.

Окуева и Осмаев, ветераны борьбы с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, встретили мужчину в машине, якобы чтобы поехать во французское посольство для интервью. Нападавший, однако, вытащил пистолет и дважды выстрелил Осмаеву в грудь, говорят киевские полицейские.

Окуева сказала, что он стрелял из "Глока" – того же оружия, о котором упоминалось в предисловии к книге Курмакаева.

Окуева рассказывает, что выхватила свое оружие и выстрелила в ответ. Оба мужчины в настоящее время в больнице и находятся под защитой полиции.

Пресс-секретарь МВД Украины написал на странице в Facebook, что "российский след" в этом преступлении "очевиден", назвав стрельбу "дерзкой и коварной атакой противника на патриотов Украины".

Но 2 июня, как отмечает телеканал Настоящее Время, заместитель начальника Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве Павел Данюков заявил, что твердых доказательств участия России в нападении нет.

Денис Терентьев, журналист, написавший в 2001 году совместно с Курмакаевым книгу, сказал Радио Свобода, что не видел своего соавтора уже 15 лет, но в то время он явно не выглядел как убийца.

В интервью Радио Свобода и Горшков, и Невзоров – петербургские журналисты, пути которых ранее пересекались с Курмакаевым, назвали его "искателем приключений". Оба сказали, что не удивились, когда имя Курмакаева всплыло по делу Исраилова в Австрии или на прошлой неделе в Киеве.

"Вероятно, я бы отреагировал так же, если бы услышал, что он оказался на Северном полюсе или на вершине горы Эверест", – сказал Горшков.

Перевод Валентина Шаталова