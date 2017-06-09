В Севастополе разгорается скандал, который наглядно демонстрирует истинную цену помпезным военным парадам и елейным речам чиновников по случаю Дня победы. Назначенные Москвой власти города подарили десяти местным ветеранам пять однокомнатных квартир (каждую из них разделили перегородками). В результате одной семье досталась половина комнаты и кухня, а второй – прихожая и санузел.

Сталингулаг

Если вы действительно хотите узнать, как живут ветераны войны, то нужно смотреть не отрепетированные репортажи к 9 мая, на которых бодрые старички рассказывают о своей молодости, а читать незаметные новости о судьбах прошедших войну. В июне, когда уже с ветеранов снимают медали и запирают в пыльный чулан, как новогоднюю елку до следующего года, можно прочитать, как в Севастополе на десять ветеранов выделили пять однокомнатных квартир. Но российские чиновники подобно Перельману в миг решили эту бы казалось не решаемую задачу –​ разделили квартиру тупо пополам, да еще таким образом, что один участник войны получает полкомнаты и кухню, а второй –​ другую половину комнаты и санузел. Вот такие голодные игры для ветеранов, где деды ежедневно должны отвоевывать право на холодильник или унитаз, устраивает вся эта сволочь, которая при любом удобном случае обвязывается в георгиевские ленты и учит нас патриотизму. Если вы думаете, что на этом издевательства заканчиваются, то вы просто не знаете степень гнусности, которой обладает вся эта кабинетная [шушера]: чиновники не теряют оптимизма и советуют ветеранам подождать еще несколько лет и тогда возможно, им дадут новое жилье. Подождать. Ветеранам. Которым уже всем за девяносто лет. 90 лет. Подождать. Несколько лет. Подождать. [Сволочи] будьте прокляты…

Полина Кальницкая

Я даже не знаю что сказать.

Народ-победитель и крымнаш – два в одном.

Нет газа, нет отопления, одному туалет, другому –​ кухня.

Александр Воронков

Это шутка такая? Не может же это быть правдой. Над людьми так нельзя глумиться. Тем более – над ветеранами, Вы ж им каждое 9-е мая клянетесь в вечной любви и благодарности…

sas63

А что делать? Ветеранов войны все больше, а нефть не растет..

Ирина Федорова

Ветеранам в окопе просторней было…

Напомню, что на неудавшийся разгон облаков 9 мая было потрачено 100 млн. Сколько это в квартирах?

​Аслан Апса

Зато потратить на празднование дня победы столько миллионов, что хватило бы на всю страну, а не то что на ветеранов, это можно. Позор

Ivan Guzyaev

Напомню, что на неудавшийся разгон облаков 9 мая было потрачено 100 млн. Сколько это в квартирах?

Елена Фарбер

Парад прошел, настали будни

Ирина Ляшенко

Деды воевали, внуки квартиры давали...

Александр Сергеев

9 мая прошло. Живите, как хотите, за перегородкой. Да хоть в коробке

Виктор Бутырин

Они все равно передвигаются с трудом. Так зачем им много места? :-(

Владимир Мухин

Маразм СКРЕПчает...или ветераны выжили и так перетопчатся…

Вера Федорова

Кому-то дворцы, кому-то полхижины. Господа и рабы

Yaroslav Hradowy

И за что только эти бессмертные полки воюют?..

Кому-то дворцы, кому-то полхижины. Господа и рабы

​Vovan Dobrajelon

Хорошо хоть не убили их ради пол этой квартиры, голосуем и дальше за Путина, он молодец-ветеранами гордимся! Не забудьте сходить на "Бессмертный полк" в следующем году!

Natalya Vasyliuk

Русский мир. Бессмысленный и беспощадный

У комментаторов только одно объяснение случившемуся – воруют.

Андрей Харитонов

Скорее всего сначала квартир было десять, по числу ветеранов, ну а потом как обычно…

Konstantin Anoshin

Вообще было 10 квартир, только 5 из них досталась другим ветеранам. Ветеранам Call of Duty (детям чиновников)

Ростислав Журавлев

Интересно, а как это в головах чиновников происходит? Ну, то есть там же заседания идут, решаются вопросы выделения средств... "Средств, товарищи, у нас не хватает..."... "А что если мы одну на двоих однокомнатную квартиру выделим".... или как они там говорят?

Димитро Севастополь

Ну что, господа чиновники, депутаты, общественники, кандидаты в депутаты в губернаторы и иже с ними, не стыдно за подобные вещи? Предлагаю включить эти квартиры ветеранов в экспозицию так называемого пресловутого парка "Патриот"

Обсуждая эту ситуацию, которая комична сама по себе, многие комментаторы шутят.

Роисcя 24

В тесноте да не в обиде! Деды в коммуналках жили, а ракеты в космос запускали чуть не каждый день!

Glacha Rossine

Везунчики! Ведь дожили ж, дожили!!! Сражайтесь, товарищи, за родину-мать и может вы тоже доживете!!

Anatole Teverowski

Что называется –​ в тесноте, да не в обиде:-), пока один сходит в туалет, другой в это время перекусит на его кухне и наоборот:-)

Юрий Петренко

Не.. Без кухни санузел – весчь абсолютно бесполезная..

Александр Кудельский

Радуйтесь –​ не по четверти же!

Андрей Серапионов

Кстати, очень удачно все сделали. Туалет –​ у дедушки, кухня –​ у бабушки. А если всех переженить, то у каждой семьи будет отдельная квартира. Да, городские власти везде одинаково умны и гуманны

Десяти севастопольским ветеранам выдали 5 однушек, разделенных перегородкой пополам. Осталось поставить камеры и смотреть голодные игры

​Евгений Иванов

Туалет будет поводом, чаще ходить в гости

Наталия Сапожник

Больше повезло тому, у кого кухня. Ведь пописать в умывальник намного проще чем готовить на горшке :-)

Josef Shweik

Ветераны дожили до миро-коммуналок. Теперь диды снова будут воевать. :)

Плохой Дед

Предлагаю установить в квартирах видеокамеры и вести прямую трансляцию –​ пусть диды выбирают слабое звено...

МинПанд‏

Десяти севастопольским ветеранам выдали 5 однушек, разделенных перегородкой пополам. Осталось поставить камеры и смотреть голодные игры

Povyshka

А дальше 5 рубашек на 10 ветеранов, 5 кусков хлеба, 5 пенсий, 5 гробов

Х..вый Иерусалим

Если бы не Росия, то ветеранам выдавали бы квартиры солдаты НАТО