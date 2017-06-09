В Севастополе разгорается скандал, который наглядно демонстрирует истинную цену помпезным военным парадам и елейным речам чиновников по случаю Дня победы. Назначенные Москвой власти города подарили десяти местным ветеранам пять однокомнатных квартир (каждую из них разделили перегородками). В результате одной семье досталась половина комнаты и кухня, а второй – прихожая и санузел.
Если вы действительно хотите узнать, как живут ветераны войны, то нужно смотреть не отрепетированные репортажи к 9 мая, на которых бодрые старички рассказывают о своей молодости, а читать незаметные новости о судьбах прошедших войну. В июне, когда уже с ветеранов снимают медали и запирают в пыльный чулан, как новогоднюю елку до следующего года, можно прочитать, как в Севастополе на десять ветеранов выделили пять однокомнатных квартир. Но российские чиновники подобно Перельману в миг решили эту бы казалось не решаемую задачу – разделили квартиру тупо пополам, да еще таким образом, что один участник войны получает полкомнаты и кухню, а второй – другую половину комнаты и санузел. Вот такие голодные игры для ветеранов, где деды ежедневно должны отвоевывать право на холодильник или унитаз, устраивает вся эта сволочь, которая при любом удобном случае обвязывается в георгиевские ленты и учит нас патриотизму. Если вы думаете, что на этом издевательства заканчиваются, то вы просто не знаете степень гнусности, которой обладает вся эта кабинетная [шушера]: чиновники не теряют оптимизма и советуют ветеранам подождать еще несколько лет и тогда возможно, им дадут новое жилье. Подождать. Ветеранам. Которым уже всем за девяносто лет. 90 лет. Подождать. Несколько лет. Подождать. [Сволочи] будьте прокляты…
Я даже не знаю что сказать.
Народ-победитель и крымнаш – два в одном.
Нет газа, нет отопления, одному туалет, другому – кухня.
Это шутка такая? Не может же это быть правдой. Над людьми так нельзя глумиться. Тем более – над ветеранами, Вы ж им каждое 9-е мая клянетесь в вечной любви и благодарности…
А что делать? Ветеранов войны все больше, а нефть не растет..
Ветеранам в окопе просторней было…
Напомню, что на неудавшийся разгон облаков 9 мая было потрачено 100 млн. Сколько это в квартирах?
Зато потратить на празднование дня победы столько миллионов, что хватило бы на всю страну, а не то что на ветеранов, это можно. Позор
Напомню, что на неудавшийся разгон облаков 9 мая было потрачено 100 млн. Сколько это в квартирах?
Парад прошел, настали будни
Деды воевали, внуки квартиры давали...
9 мая прошло. Живите, как хотите, за перегородкой. Да хоть в коробке
Они все равно передвигаются с трудом. Так зачем им много места? :-(
Маразм СКРЕПчает...или ветераны выжили и так перетопчатся…
Кому-то дворцы, кому-то полхижины. Господа и рабы
И за что только эти бессмертные полки воюют?..
Кому-то дворцы, кому-то полхижины. Господа и рабы
Хорошо хоть не убили их ради пол этой квартиры, голосуем и дальше за Путина, он молодец-ветеранами гордимся! Не забудьте сходить на "Бессмертный полк" в следующем году!
Русский мир. Бессмысленный и беспощадный
У комментаторов только одно объяснение случившемуся – воруют.
Скорее всего сначала квартир было десять, по числу ветеранов, ну а потом как обычно…
Вообще было 10 квартир, только 5 из них досталась другим ветеранам. Ветеранам Call of Duty (детям чиновников)
Интересно, а как это в головах чиновников происходит? Ну, то есть там же заседания идут, решаются вопросы выделения средств... "Средств, товарищи, у нас не хватает..."... "А что если мы одну на двоих однокомнатную квартиру выделим".... или как они там говорят?
Ну что, господа чиновники, депутаты, общественники, кандидаты в депутаты в губернаторы и иже с ними, не стыдно за подобные вещи? Предлагаю включить эти квартиры ветеранов в экспозицию так называемого пресловутого парка "Патриот"
Обсуждая эту ситуацию, которая комична сама по себе, многие комментаторы шутят.
В тесноте да не в обиде! Деды в коммуналках жили, а ракеты в космос запускали чуть не каждый день!
Везунчики! Ведь дожили ж, дожили!!! Сражайтесь, товарищи, за родину-мать и может вы тоже доживете!!
Что называется – в тесноте, да не в обиде:-), пока один сходит в туалет, другой в это время перекусит на его кухне и наоборот:-)
Не.. Без кухни санузел – весчь абсолютно бесполезная..
Радуйтесь – не по четверти же!
Кстати, очень удачно все сделали. Туалет – у дедушки, кухня – у бабушки. А если всех переженить, то у каждой семьи будет отдельная квартира. Да, городские власти везде одинаково умны и гуманны
Десяти севастопольским ветеранам выдали 5 однушек, разделенных перегородкой пополам. Осталось поставить камеры и смотреть голодные игры
Туалет будет поводом, чаще ходить в гости
Больше повезло тому, у кого кухня. Ведь пописать в умывальник намного проще чем готовить на горшке :-)
Ветераны дожили до миро-коммуналок. Теперь диды снова будут воевать. :)
Предлагаю установить в квартирах видеокамеры и вести прямую трансляцию – пусть диды выбирают слабое звено...
Десяти севастопольским ветеранам выдали 5 однушек, разделенных перегородкой пополам. Осталось поставить камеры и смотреть голодные игры
А дальше 5 рубашек на 10 ветеранов, 5 кусков хлеба, 5 пенсий, 5 гробов
Если бы не Росия, то ветеранам выдавали бы квартиры солдаты НАТО
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: