В Ялте хотят ограничить проход в парки крупнейших дворцов: Ливадийского, Массандровского и Воронцовского. Их планируют оградить забором, запретить ночное посещение и внести плату за вход. Руководство Воронцовского дворца-музея уже устанавливает новое ограждение. Такие нововведения вызвали бурю возмущения местных жителей, для которых территория дворцовых парков – это любимое и привычное место отдыха.

О планах ограничить вход на территорию дворцов-музеев стало известно 7 июня. В этот день рабочие начали устанавливать новые секции заборов при входе в Воронцовский парк. Это насторожило местных жителей, и они обратились к местным чиновникам за разъяснениями. В итоге руководство Воронцовского дворца-музея провело встречу с алупкинскими общественниками и депутатами, на которой рассказали, что за вход на территорию парка вскоре станет платным.

Как оказалось, решение об этом приняли еще в конце апреля. Тогда в Воронцовском дворце проходила научно-практическая конференция, организованная российской ассоциацией «Возрождение исторических садов и парков». На ней приняли отдельную резолюцию, в которой содержалась рекомендация ограничить режим посещения парка-памятника «Алупкинский» и придворцовой территории Массандровского дворца.

О Ливадийском дворце в этом документе речь не идет, но в крымских медиа появилась информация, что его территорию также оградят забором.

​«Защита от вандалов»

Ялтинские дворцы – это уникальные исторические и архитектурные памятники, которые являются визитной карточкой Южного берега Крыма. Массандровское и Ливадийское имения – это бывшие резиденции российских императоров, а Алупкинский дворец – владения графа Воронцова. В советский период их национализировали и превратили в музеи. Сейчас они имеют статус государственных бюджетных учреждений и фактически подчиняются министерству культуры Крыма, подконтрольному России.

К Алупкинскому дворцу-музею прилегает знаменитый Воронцовский парк – памятник садово-паркового искусства, основанный в первой половине XIX века под руководством немецкого садовника Карла Кебаха. На территории 40 гектар там сохранили, собрали и акклиматизировали множество растений почти со всех континентов, включая уникальные реликтовые виды. Уже почти век эта территория круглосуточно открыта для посещения местных жителей и туристов. Но в ближайшее время это может измениться.​

Нынешний министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что посещение в дворцовые парки следует ограничить для сохранения исторического наследия.

Мы обязаны защитить наши сады и парки от варваров

«Мы обязаны защитить наши сады и парки от варваров. Когда руководство парка вечером высаживает кусты роз, а к утру их просто нет – что делать, скажите? Почему у вас не возникает вопросов, что у нас Бахчисарайский дворец обнесен забором или любой другой? Любой санаторий обнесен забором, а там находятся менее ценные породы деревьев», – сказала Новосельская в комментарии для Крым.Реалии.

Она добавила, что дворцовые парки необходимо оградить забором, поскольку этого требует российское законодательство.

Арина Новосельская также заявила, что плату за вход на огороженную территорию взимать не будут.

«Вход будет бесплатным. Вход с собаками туда будет запрещен, распитие спиртных напитков, курение тоже будет запрещено. Люди туда должны приходить и получать удовольствие. А по поводу платы – я вам не подтверждаю эту информацию», – сказала она.

«Тонут, насилуют – и это всех устраивает»

Однако директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александр Балинченко в разговоре с корреспондентом Крым.Реалии не стал обещать, что вход будет бесплатным. По его словам, это зависит от того, будет ли дворцу хватать государственного финансирования на сохранение и развитие парка.

«Таких обещаний мы не можем дать. Мы государственное учреждение, мы развиваемся, скажем так, в соответствии с балансом между нашими возможностями и финансовыми потребностями», – сказал директор Воронцовского дворца.

​Уже несколько дней по социальным сетям ходит прейскурант, в котором указаны цены на входные билеты в дворцовый парк. В соответствии с ним, попасть на территорию можно будет за 50 рублей, для местных жителей будет предусмотрен месячный абонемент за 300 рублей.

Директор Воронцовского дворца заявляет, что информация об этих расценках не отвечает действительности, поскольку этот вопрос еще не рассматривало руководство музея-заповедника. Однако он называет примерно те же цифры и систему оплаты.

Плата будет минимальная – не выше 50 рублей

«Говоря о плате, я могу одно сказать: она будет минимальная – не выше 50 рублей. Не выше – это сто процентов! Естественно, будут льготные категории, абонементы, будут местные жители учтены», – сказал директор учреждения.

Александр Балинченко также обосновал необходимость таких мер тем, что беспрепятственный доступ в парк угрожает его сохранности.

«Парк-памятник – это не городской парк. Это придворцовая территория, это экспозиция под открытым небом. Поэтому если говорить о сохранении, она должна иметь свой режим. В режиме ничего страшного нет. Это минимум ночное закрытие. А не так, что, условно говоря, там молодежь распивает напитки, там – тонут, там – насилуют, там – еще что-то. И это всех устраивают», – сказал директор.

По его словам, в ближайшее время забор восстановят по периметру парка, территорию закроют для посещение ориентировочно с 23:00 до 6:00. Плату за вход, по прогнозам Балинченко, начнут взимать не раньше, чем через два месяца. Он также заявил, что конечный порядок посещения парка будет утвержден после консультаций с властями, руководителями музеев-партнеров и общественностью.

Заплатить, чтобы попасть на работу

Значительная часть южнобережной общественности уже высказала свою позицию. Местные сообщества в социальных сетях переполнены комментариям от возмущенных ялтинцев. Жители Алупки уже организовались и начали сбор подписей против ограниченного допуска в Воронцовский парк. По словам алупчанина Дмитрия Лебедева, петицию уже подписали 800 человек, что, как он говорит, немало для 10-тысячного города.

Местные жители недовольны. У людей нет денег платить каждый день, чтобы входить в парк

«Местные жители недовольны, потому что город у нас небольшой – всего 4,5 километра. Он разделен на старый город и на новый. В старом городе находится парк Воронцовского дворца. Все люди всегда приходили в парк, гуляли с детьми, так как у него был свободный вход. Так же, как и отдыхающие, и люди из соседних поселков. Сейчас хотят сделать платный вход. А у людей нет денег платить каждый день, чтобы входить в парк», – сказал местный житель.

По словам Дмитрия, алупчане недоумевают, почему сейчас возникла необходимость делать вход платным в то время, как до этого десятки лет парк был открыт для посещения. Он также обратил внимание на то, что через придворцовую территорию пролегает дорога к конечной остановке маршрутных автобусов. Многие горожане пользуются этим маршрутом, чтобы добраться на работу, а теперь им придется за это платить. Дмитрий считает, что если оставить свободный вход, то сохранности Воронцовского парка ничего не будет угрожать. По его мнению, забота руководства о состоянии придворцовой территории – это только повод для того, чтобы получить новый источник доходов.

Никто никогда никому не вредил, никто никогда не воровал

«Когда я был маленький, у нас по парку ходили павлины. Было 5-6 павлинов. Я даже их яйца находил 0 они их откладывали в парке. Потом у нас уточки были, они точно так же гуляли по всему парку свободно. Никто никогда никому не вредил, никто никогда не воровал. Даже люди, которые приходили ночью поиграть на гитаре, вред парку не наносили», – сказал местный житель.

​Некоторые алупчане считают, что угроза сохранности парка все-таки существует, но эта проблема не решится установкой ограждения и взимания платы.

Безусловно, угроза есть. Нужна хорошая охрана, патрулирование, камеры

«Безусловно, угроза есть. Множество архитектурных форм, подпорных стенок и прочее. Их, безусловно, необходимо беречь. Но кто даст гарантию, что, купив билет, их не сломают? Нужна хорошая круглосуточная охрана, патрулирование, камеры. Но это все нужно и при заборе тоже», – считает местная жительница Татьяна Лобачева.

Алупчане также беспокоятся, что если доступ на территорию парка будет ограничен, то это повысит риски для незаконного отчуждения парковой зоны. По мнению горожан, после введения платы за вход там будет меньше передвижений и станет сложнее отслеживать, что происходит в парке. Местные жители намерены бороться за сохранение свободных зон отдыха. В ближайшее время они собираются направить свои обращения президенту России и крымскому руководству.

Пока что идут разговоры о взимании платы на территории Воронцовского и Массандровского дворцов. Администрация Ливадийского дворца сообщила корреспонденту Крым.Реалии, что у них пока речь об этом не идет. Парковая зона там подчинена нынешнему Министерству экологии Крыма, и руководство музейного учреждения не может ей распоряжаться. Но когда парк переподчинят дворцу, его тоже собираются обнести забором и установить плату за вход.