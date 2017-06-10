Специально для Крым.Реалии

Новости из оккупированной Абхазии день ото дня печальнее. В Торгово-промышленной палате самопровозглашенной республики обсудили проблемы предстоящего курортного сезона. На встрече заявили, что «объем туристического потока резко упал. В мае туров не было. В июне – очень мало. В прошлом году по турам отправили около 270 человек, в этом году – 70 человек». Единственная отрасль, приносящая доход, – в катастрофическом положении. Поступления из российского бюджета снижаются. Что делать?

Абхазия оказалась в патовой ситуации. Все 24 года оккупированная часть Грузии была содержанкой Кремля только для одной цели – быть «независимой», хотя ее «суверенитет» был показным – лишь в пропаганде. До 2008 года Абхазия формально была под защитой «миротворческих сил» СНГ, но на деле кроме российских солдат и офицеров там никого не было. По существу, это была узаконенная оккупация с согласия Эдуарда Шеварднадзе, которому в Кремле обещали заключение межгосударственного договора с РФ, который ставил Грузию в вассальное положение, но взамен вроде бы обещал возвращение Абхазии и «Южной Осетии».

Когда в 1999 году Грузия присоединилась к программе НАТО «Процесс планирования и анализа», стало ясно, что ни Шеварднадзе, ни Ельцин уже не будут искать пути решения конфликта. Войну в Абхазии российская пропаганда по-прежнему называла «грузино-абхазским конфликтом», хотя в 1993 году в войне произошел перелом после того, как вступила российская авиация – самолеты Су-25, Су-27 и вертолеты. В Москве по-прежнему не хотят признавать свое участие в поддержке сепаратистов. В результате из Абхазии было изгнано более 300 тысяч человек, в подавляющем большинстве этнические грузины, жители Абхазии других национальностей. Когда-то самый красивый и перспективный регион Грузии опустел на более чем 60 процентов.

Абхазия стала не только жертвой интриг кремлевских авантюристов, но и жертвой собственного самодовольства

Абхазия, как и любой сепаратистский регион на постсоветском пространстве, стала не только жертвой интриг кремлевских авантюристов, но и жертвой собственного самодовольства. Невозможно представить себе рейтинг качества жизни в непризнанных территориях, но преимущество среди них – явно у Абхазии, остальные уступают в возможностях развития. Но все же здесь не хватает самого главного – людей, способных созидать, придумывать и развивать. Большая часть интеллектуального потенциала или была убита во время войны, или бежала вглубь Грузии и в разные страны. В самой Абхазии остались лишь люди, способные постоянно говорить о «независимости», о возрождении языка и культуры, но неспособных осуществить хотя бы часть из произносимого.

Официально признание Россией «независимости» Абхазии ничего не изменило. Более того, теперь уже Абхазия столкнулась с международной изоляцией, а ее признания удостоили лишь Венесуэла, Никарагуа и Науру. Последняя страна – за деньги 50 миллионов гуманитарной помощи, остальные – как близкие друзья Кремля. Западные страны отказываются выдавать жителям оккупированной Абхазии визы, их передвижение ограничено только Россией. Официальный Тбилиси внимательно следит за всеми попытками Москвы продвинуть марионеточный режим Абхазии на международные мероприятия – выставки, конкурсы, конференции. Каждый год Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции о статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона, подтверждающей право беженцев и вынужденно перемещенных лиц на достойное возвращение в свои дома в Абхазии и Цхинвальском регионе и подчеркивает недопустимость силовыми методами менять демографию.

Средств на содержание оккупированных территорий у Кремля становится все меньше и меньше

Однако после введения санкций против России в 2014 году средств на содержание оккупированных сепаратистских территорий у Кремля становится все меньше и меньше. В лучшие времена собственный доход в бюджет Абхазии составлял 37 процентов, все остальное доплачивала Россия, за счет российских налогоплательщиков. В ответ марионеточные власти не препятствовали проведению военных учений на территории Абхазии, размещению любого количества и видов вооружения. То есть Россия делает все, что обычно делают монополии со своими колониями. Уже этим летом российские военнослужащие проведут здесь более ста тактических, специальных и командно-штабных учений.

5 июня в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялся учредительный съезд благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии». Как отмечалась в официальном сообщении, в планах движения – реализация гуманитарных проектов для решения наиболее чувствительных социальных проблем Абхазии. Каждый «посол» в соответствии с профильным направлением деятельности будет реализовывать благотворительные проекты в сфере образования, здравоохранения и спорта.

Полного списка «послов» найти не получилось, но в прессе можно встретить несколько имен: российский актер Егор Бероев, олимпийские чемпионки Екатерина Шипулина и Анжелика Тиманина, победительница вокального шоу «Ты Супер» Валерия Адлейба, актер и капитан команды КВН «Нарты из Абхазии» Тимур Тания. Создание движения приветствовали сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Станислав Говорухин, назвавший Абхазию братским для России государством, а также депутат Государственной думы, великий шахматист и посол доброй воли ООН Анатолий Карпов. В первых рядах сидел российский бомонд среднего уровня – сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, сенатор Сергей Мамедов, главный̆ советник Управления Президента России по делам СНГ Инал Ардзинба, глава Московской Абхазской Диаспоры Беслан Агрба, «посол Абхазии в России» Игорь Ахба.

На самой церемонии произошло несколько незапланированных выступлений, на сцену позвали и актрису театра и кино Марину Александрову, которая заявила, что она не понимает, зачем ее пригласили. Как и актриса Ксения Алферова подыскивала слова, чтобы объяснить, что в принципе она не против, но зачем ее пригласили, она не понимает. Все остальное было достаточно пристойно – чиновники важно смотрели на сцену, где раздавали какие-то медали, призы, дипломы, кто-то пел, кто-то танцевал. Ведущие натужно изображали счастье всех радовать известными и неизвестными именами людей, призываемых на сцену.

Теперь будущее Абхазии будет зависеть от того, сколько выпросят денег

Гораздо сложнее понять практическую ценность мероприятия, на проведение которого потратили немало денег. Значит ли, что все эти актеры и спортсмены будут ходит с шапкой по кабинетам и офисам бизнесменов, чтобы просить деньги на поддержание штанов жителей Абхазии, которые сами не хотят зарабатывать хотя бы на российских туристах – другие рынки для них закрыты. Однако российские власти, скорее всего, понимают, что оккупация Абхазии не вечна, что рано или поздно придется возвращать территорию. Выделять прежние суммы для Абхазии, скорее всего, уже нет ни желания, ни возможности. Тогда и возникла идея этого странного проекта – «Послы доброй воли Абхазии».

Кажется, Инал Ардзинб, этнический абхаз, представленный главным советником Управления президента России по делам СНГ, структуры, которую курирует Владислав Сурков, присутствовал на мероприятии неспроста. Сам «серый кардинал» не удостоил посещением учредительный съезд, но вряд ли он не имеет прямого отношения к мероприятию. Во-первых, зал принадлежит главному пропагандистскому органу Кремля, во-вторых, организаторы нагло собирали списки «послов», заранее не предупреждая, а ставя их в ситуацию, когда не прийти нельзя. Очевидно, что деньги найдутся с помощью Суркова или от его имени, но это уже будут «вольные» деньги, что-то вроде отката.

Теперь жители Абхазии могут забыть про реальный бюджет – это будут «чемоданные» деньги. А что будет с финансированием социальных программ, здравоохранения и образования, развития туризма – не известно. Абхазия вступает в новый период, когда ее будущее будет зависеть от того, сколько выпросят денег. Кажется, это первый случай попрошайничества на таком уровне.

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