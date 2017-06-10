Специально для Крым.Реалии

О существовании якобы многовековой устойчивой связи между Крымом и Москвой российские журналисты и политики напоминают при каждом удобном случае. До аннексии на полуострове активно действовал одноименный фонд, финансируемый из златоглавой, выпускался соответствующий альманах. Но на этой неделе северная столица России начала оспаривать у первопрестольной эксклюзивность ее отношений с Крымом. Что же стоит за нашествием петербуржцев на полуостров и высокими словами о «великой русской культуре»?

Обширный питерский десант во главе с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко (какая игра слов!) высадился в Симферополе аккурат ко Дню города. По такому случаю российский мэр Виктор Агеев вручил варягу звание «Почетный гражданин Симферополя» за якобы «особые заслуги перед жителями Симферополя» и «ведение активной деятельности», направленной на развитие города. В чем конкретно состояли упомянутые заслуги, Агеев не уточнил. Впрочем, из алаверды Полтавченко стало ясно, что он рассматривает награждение скорее в качестве аванса.

«Это очень почетное для меня звание, которое обязывает меня ко многому, в первую очередь как гражданина города Симферополя и как руководителя города, который с Симферополем активно работает. Обязательно будем сотрудничать и дальше. Спасибо огромное, отработаю».

Почетными безделушками дело не ограничилось. После утренней церемонии Полтавченко вышел в эфир радио «Спутник в Крыму», где наговорил крымчанам множество приятных слов. Среди прочего он отметил, что в Северной Пальмире

«появилось много продуктов из Крыма, причем, они реально пользуются спросом среди жителей Санкт-Петербурга. И продукция поступает из Крыма все в большем объеме. Это говорит о том, что в Крыму активно придают значение наращиванию объема качественных продуктов питания».

Впрочем, по российскому обыкновению конкретными цифрами этих самых объемов питерский губернатор слушателей не порадовал.

Более откровенным Полтавченко был в вопросе санаторно-курортной экспансии в Крым

Зато куда более откровенным Полтавченко был в вопросе санаторно-курортной экспансии в Крым. Начав, для порядка, с уже осуществленных проектов: производства продукции для энергетических предприятий полуострова, в том числе и для строительства новых ТЭС, и участия питерских предприятий в освещении крымских городов, в частности, Симферополя на Новый год, – губернатор замечтался о главном.

Бизнес из Санкт-Петербурга кровно заинтересован в крымских пансионатах

По его словам, бизнес из Санкт-Петербурга кровно заинтересован в крымских пансионатах. Предприниматели с севера планируют привести в порядок один из детских санаториев, чтобы превратить его в постоянно действующую базу отдыха для питерцев. А в случае успеха проекта – еще один санаторий, но уже для ветеранов. Правда, ветеранов каких войск и каких войн, осталось неизвестно, но мы-то знаем – чем больше на полуострове россиян с опытом боевых действий, тем спокойнее Кремлю.

Особую гордость Полтавченко вызвала доля петербуржцев среди отдохнувших в Крыму в прошлом году – 13%. С учетом того, что население Питера – это 3,6% населения России, курортную экспансию с севера можно считать успешной.

Одними туристами дело не ограничилось. В Ялте в тот же день был открыт филиал петербургской выставки-ярмарки «Книжные аллеи» на 20 тысяч книг. Губернатор Северной Пальмиры и тут отметился с речью:

«Коль скоро вы – я имею в виду Крым – даете великому русскому слову здесь громко звучать – значит, здесь будет вторая культурная столица России. Сегодня Крым подтверждает это звание открытием очень интересных книжных аллей».

Это, конечно, смело: назвать Крым второй культурной столицей (после Питера, разумеется) – значит, спихнуть Москву на третье. Интересно, речь идет о сознательном демарше, или это вырвалось у Полтавченко из глубин подсознания?

Ну и напоследок было подписано соглашение о сотрудничестве между т.н. КФУ им. В. Вернадского и «Комитетом по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга», пока скорее формальное, но тем не менее.

И вот тут-то и возникает вопрос – а что это, собственно было? Откуда такой представительный десант? Что за внезапный прилив «крымолюбия» со стороны питерских властей: похвалы, ярмарки, соглашения? Только ли дело в извечной тяге северян к здравницам на южных берегах?

«Реконструкция» имперского наследия в нынешней России, безусловно, предполагает возвеличивание роли Петербурга

Знакомый историк, с которым я консультировался по этому вопросу, не видит в этом ничего странного. По его мнению, российская ностальгия по славному прошлому «проскочила» советский этап и «провалилась» на имперский уровень. А с этой точки зрения именно Петербург, а не Москва, является ведущим в паре с Крымом. Это Санкт-Петербург был столицей России на момент первой аннексии полуострова в 1783 году и в следующие полтораста лет. Это в Санкт-Петербурге существовала главная школа российского востоковедения, в поле зрения которой находился Крым. Именно там располагается Российский государственный исторический архив – важнейшее хранилище документов по крымской истории досоветского периода. Так что «реконструкция» имперского наследия в нынешней России, безусловно, предполагает возвеличивание роли Петербурга.

Впрочем, на мой взгляд, дело обстоит еще проще. Культура (и, шире, гуманитарная сфера) – это все, что осталось в российском арсенале обещаний для Крыма. Остальное не выдержало испытания временем.

В Крыму за три года произошло больше насильственных похищений и политических убийств, чем за минувшие четверть века

Во-первых, Россия обещала крымчанам стабильность, безопасность и защиту от «Майдана» и «кровавых правосеков». На деле в Крыму за три года произошло больше насильственных похищений и политических убийств, чем за минувшие четверть века. Никогда ранее на полуострове не задерживали в таком количестве «диверсантов», не проводили военные учения над головами жителей и не информировали школьников о «террористической угрозе». Тезис «зато не стреляют» скоро окончательно утратит смысл.

Во-вторых, Россия покупала лояльность крымчан посулами высоких зарплат, дешевого бензина и миллиардных инвестиций. На деле рост доходов практически нивелирован ростом цен, тарифы поднимаются до общероссийского уровня (а обещали, что не будет, как в Украине!), появились невиданные ранее поборы (взносы на капремонт), развитие инфраструктуры сопровождается выселением жителей из домов (трасса «Таврида»), а то и вовсе отъемом собственности (на побережьях) и земли (новый генплан Севастополя). Будет мост или не будет, а логистика уже вызывала качественный дефицит многих групп товаров (той же молочки).

Крым должен был стать «витриной» русского мира, а превратился в военную базу

В-третьих, Крым должен был стать «витриной» русского мира, а превратился в военную базу. Из-за международных санкций на полуостров почти никто не прилетает и не приплывает, да и обещанные миллионы туристов существуют только на бумаге. Из заявленных 6 млн человек в прошлом году реально приехали отдыхать не более 1,5 млн, остальные – это манипуляция со статистикой. Кроме того, «государственные отдыхающие» не приносят былых доходов в крымский бюджет.

Негативные настроения на полуострове растут, и причина копящегося недовольства – политические и экономические провалы Москвы

В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда. И даже для самых ярых сторонников российской власти стало очевидно, что негативные настроения на полуострове растут, и причина копящегося недовольства – политические и экономические провалы Москвы. И именно поэтому усилия Кремля были смещены на «великую русскую культуру», гораздо более простую и дешевую в эксплуатации, а в качестве главного промоутера выступила не первопрестольная, а культурная столица – причем сразу с нотками если не оппозиционности, то легкой фронды.

Так что скоро нас ожидает увлекательное зрелище. Не имея возможности залить Крым деньгами, как в 2014 году, Кремль пойдет на выборы Путина в 2018 году с новым оружием – культурным. Пара-тройка новых фестивалей, десятки новых памятников и мемориалов, сотни новых книг и тысячи статей и видеороликов с общим посылом о «возвращении в родную гавань». Конечно, стихами долго сыт не будешь, но до следующего марта можно дотянуть, а там – хоть потоп.

Короче говоря, телевизор выходит на свой последний бой против холодильника.

Не переключайтесь!

Андрей Введенский, крымский обозреватель

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