В День России крымчанам предложат служить в российской армии

В рамках празднования Дня России в Крыму запланировано проведение масштабной информационно-агитационной акции«Военная служба по контракту – Твой выбор!». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.



По ее информации, такие акции запланированы также в ряде городов Южного федерального округа России.



В ходе мероприятий пройдут выставки военной техники вооружения Южного военного округа, в том числе будут представлены бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», КамАЗ с бронированной кабиной, а также стрелковое оружие, военная форм одежды и экипировка военнослужащих.



«В местах проведения акций будут функционировать мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту, где профессиональные инструкторы ЮВО расскажут всем желающим о социальных гарантиях и преимуществах прохождения военной службы по контракту в соединениях и воинских частях ЮВО», – говорится в сообщении.



Гостям мероприятия также обещают бесплатную «солдатскую кашу».

День России отмечается 12 июня. Празднования запланированы и в Крыму, который с 2014 года де-факто контролируется Россией.



В 2016 году третьим комитетом ООН была принята резолюция, которая запрещает России призывать жителей полуострова в ряды вооруженных сил России.



Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря 2016 года приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией. Данной резолюцией ООН возложило ответственность и соответствующие обязательства на Россию – придерживаться норм Международного права по отношению к оккупированной территории.



Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».