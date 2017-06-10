В Керчи катер врезался в яхту: есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в результате столкновения судов возле Керчи, в том числе беременная женщина. Об этом сообщает местное издание Kerсh.net.



Один из рыбаков Николай Первышов, который стал очевидцем произошедшего и вытаскивал из воды пострадавших, утверждает, что катер на полном ходу врезался в яхту.



«Яхта возвращалась с моря, а катер на полном ходу врезался в нее. Он хотел, видимо, пройти рядом, но не справился с управлением и перескочил через нее. Люди веером рассыпались. На яхте было восемь человек, на катере – пять. Правый борт яхты разбит», – говорит он.



Рабакам удалось оперативно выловить из воды троих пострадавших: беременную женщину и двоих парней. «Беременная очень плохо себя чувствовала, ее выгружали на носилках», – рассказал Первышов.

Спасательных жилетов на людях не было, утверждают очевидцы. По их словам, капитан яхты сбросил людям два спасательных круга.



Издание «Крыминформ» сообщило, что четверо пострадавших доставлены в Керченскую больницу № 1.

«К нам поступают пострадавшие с травмами. Беременная женщина поступила. Помощь оказывается в полном объеме. На данный момент поступило четыре человека, угрозы жизни ни у кого нет», – сообщила главврач больницы Ксения Хорунжая.

Пострадавшая беременная женщина, по ее словам, находится на операции.

По данным созданного в Крыму главка МЧС России, в районе Керчи столкнулись прогулочная яхта «Соларис» и скоростной катер «ТК 0393».



Судьбы других пострадавших пока не известны. Крыминформ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах заявляет о двух погибших и восьми пострадавших.



Подконтрольная России Южная транспортная прокуратура Крыма начала проверку по факту столкновения судов.