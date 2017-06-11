МВД России сообщило о «ликвидации преступника» в Подмосковье

В России, в подмосковном поселке Кратово, в ходе спецоперации застрелен преступник, убивший, как сообщали российские агентства, четырех человек, в числе которых и военнослужащий Росгвардии.

Российское интернет-издание Лента.Ру ссылается на заявление официального представителя подмосковного управления МВД.

На место спецоперации прибыли «дополнительные силы полиции и Росгвардии», говорится в сообщении.

Ранее российские СМИ сообщали, что нападавший – сотрудник МЧС России Игорь Зенков, увлекавшийся поиском оружия времен Второй мировой войны.