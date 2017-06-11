В Иране заявили о ликвидации организатора нападений в Тегеране

Министр разведки Ирана Махмуд Алави заявил 10 июня, что иранские силовики убили организатора нападений в столице Тегеране в среду, в результате которых погибли 17 человек.

По словам главы Министерства разведки, которое является ведущей спецслужбой Ирана, убит подозреваемый был и организатором, и главным командиром тех нападений.

Ранее в субботу 10 июня в Иране сообщили о задержании еще не менее семи подозреваемых в содействии зачинщикам нападений. Как сообщил председатель судебной власти провинции Альборз к западу от Тегерана Ахмад Фазелиан, всех их, задержанных в городе Фардис в этой провинции, подозревают в «оказании помощи террористической организации».

В пятницу в Иране сообщали о задержании по подозрениям в связи с нападениями еще 41 человека в различных регионах страны. Этих задержанных назвали «агентами» экстремистской группировки «Исламское государство», которое взяло на себя ответственность за нападения. Кроме того, в ходе той спецоперации было изъято много документов и оружия и другого оборудования «для осуществления террористических актов», заявили спецслужбы Ирана.

Также в пятницу в Тегеране состоялась массовая, с участием десятков тысяч людей, траурная церемония прощания и похороны погибших.

В среду в центре Тегерана, в здании парламента, и на южной окраине города, у мавзолея аятоллы Руголлы Хомейни, основателя современного исламского режима Ирана, почти одновременно произошли два нападения с применением автоматического оружия и взрывных устройств. Силовики позднее ликвидировали нападающих, или те подорвались сами; нескольких тогда же задержали. По данным правоохранителей, среди нападавших были граждане Ирана, которые ранее вступили в ряды «Исламского государства» и ездили в Сирию и Ирак, где в основном действует эта группировка. В результате нападений погибли 17 человек – по сообщениям, двое охранников, десять административных работников и пять гражданских; ранены были 52 человека.