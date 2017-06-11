На Донбассе за сутки 4 украинских военных погибли, 4 ранены, 3 травмированы – штаб

Украинская сторона сообщает о гибели четырех своих военных, еще четверо раненых и трех травмированных из-за обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.

«В результате вражеских минометных обстрелов погибли четыре военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них трое – в результате прямого попадания мины. Кроме того, четверо наших воинов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще трое получили боевые травмы», – говорится в сообщении штаба украинской военной операции в Донбассе, опубликованном утром 11 июня.

По информации штаба, за прошедшие сутки боевики 73 раза обстреливали украинские позиции во всех направлениях, используя тяжелое вооружение.

В группировке «ДНР» говорят об обстрелах села Безымянное, Зайцево, Железной балки, Широкой Балки и окрестностей Горловки.

Луганские сепаратисты обвиняют украинскую сторону в 12 обстрелах своих позиций за прошедшие сутки.

О прекращении огня на линии контакта договаривались уже много раз, последний раз 1 июня, в День защиты детей, и ни разу этот режим не поддерживался. При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют в провокациях другую сторону.