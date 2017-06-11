Европейские чиновники приветствуют украинцев с началом «безвиза»

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини приветствует граждан Украины с началом действия безвизового режима с ЕС.

«Мы сделали это, и мы сделали это вместе. Украина ввела реформы, а мы, Евросоюз, придерживались своего обещания. Это то, что мы называем решением, выгодным для обеих сторон. Это создает новые возможности, укрепляет наши экономики, безопасность и дружбу», – говорится в видеообращении Могерини, опубликованном 11 июня на сайте Еврокомиссии в Twitter.

Поздравил украинский и комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан.

«Это сделает Украину и всех ее граждан ближе к Европе. Это также хорошая возможность для обмена между европейским и украинским бизнесом, учеными и университетами. Визовая либерализация также демонстрирует, что выполнение Украиной обязательств относительно процесса реформ, всегда будет иметь выгоду для граждан. Должна быть мотивация для соблюдения курса реформ », – говорится в видеообращении.

11 июня вступила в силу визовая либерализация для граждан Украины при краткосрочных поездках украинских граждан в страны ЕС и «шенгена».

Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» из-за пределов ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.

Чтобы воспользоваться этим режимом, надо иметь биометрический паспорт и, так же как и в случае с визовым режимом, быть способным по просьбе пограничных органов доказать цель и условия своей поездки, свою платежеспособность и тому подобное.

Безвизовый режим позволяет находиться в странах, которых он касается, 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства.