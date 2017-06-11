На медиафоруме в Крыму хотят «разрушить пропагандистские мифы»

В Крыму 11 июня сообщают об открытии медиафорума «Открытый Крым: своими глазами», в котором, как утверждают подконтрольные Кремлю власти полуострова, принимают участие иностранные журналисты.

Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов в Фейсбуке сообщил, что цель мероприятия – «разрушение пропагандистских мифов о Крыме».

По мнению Аксенова, подобное мероприятие «и приближает широкое международное признание Крыма, как части России».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее обнародовали обращение, в котором ведомство предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».