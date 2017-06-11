Министр юстиции США готов выступить в Сенате по вмешательству России в выборы

Министр юстиции США Джефф Сешнз заявляет о готовности выступить 13 июня перед комитетом Сената в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

В письме от 10 июня Сешнз отмечает, что решил предстать перед комитетом разведки, несмотря на заявления экс-директора ФБР Джеймс Коми.

Соответствующее письмо Джефф Сешнз направил сенатору-республиканцу от Алабамы Ричарда Шелби, который возглавляет подкомитет по вопросам коммерции, правосудия и науки в комитете разведки.

Сначала Сешнс, которого критикуют за контакты с россиянами, должен был свидетельствовать перед подкомитетом Шелби.

Ранее конгрессмены-демократы требовали отставки министра юстиции из-за его разоблаченной встречи с послом России в США Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании, когда он был сенатором. При утверждении на должность Сешнз заявлял, что таких встреч не было, но после сообщений СМИ был вынужден признать, по крайней мере, две из них.

8 июня экс-директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в комитете разведки Сената по расследованию данных о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и обвинений о связи с Россией членов команды Дональда Трампа заявил, что воспринял как указание просьбу президента прекратить расследование в отношении его экс-советника Майкла Флинна. По словам Коми, Трамп сказал ему «я надеюсь» по поводу остановки следствия, и на вопрос, как бывший глава ФБР воспринял эти слова, он пояснил: «Я воспринял это так, что он хочет, чтобы я это сделал». Коми подтвердил, что прямого приказа со стороны Трампа не было.

Дональд Трамп обвинил Джеймса Коми в искажении показаний и заявил, что готов дать об этом собственные показания.