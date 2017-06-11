В Крыму организуют православные паломнические туры при поддержке РПЦ

В Крыму организуют православные паломнические туры при поддержке Министерства иностранных дел России и Русской православной церкви. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Как сообщил в ходе медиафорума «Открытый Крым: своими глазами» глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов, крымские заповедники и места, связанные с православием, востребованы туристами.

«На сегодняшний день обсуждаются возможности организации православных паломнических туров не только в Херсонес. У нас очень много святых мест, сейчас идут раскопки. Так, например, под Судаком учеными археологами обнаружен уникальный древний христианский храм. Крыму есть чем гордиться с точки зрения истории и культуры. Такие проекты находятся на стадии реализации. Российский турист уже едет по всем местам системно», – сказал Аксенов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».