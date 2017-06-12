В России обязали СМИ публиковать срочные сообщения о ЧП и военных действиях

В России внесли изменение в закон «О средствах массовой информации», обязывающее СМИ любой формы собственности незамедлительно публиковать по требованию властей сообщения о чрезвычайных ситуациях и ведении военных действий.

Соответствующий документ от 7 июня опубликован на сайте российского правительства.

«По обращению федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в соответствии с территорией распространения средства массовой информации, обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе… выпускать в эфир сигналы оповещения и (или) экстренную информацию об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите или публиковать указанную экстренную информацию», – говорится в сообщении.

Разъяснения о действии изменений в законе обнародовала 12 июня пресс-служба МЧС России по Крыму. По мнению начальника крымского управления Сергея Шахова, «новый закон позволит усилить адресность оповещения, уменьшить время доведения экстренной информации в зоне чрезвычайной ситуации, увеличить площадь распространения сигналов оповещения посредством сетей электросвязи и инфраструктуры операторов связи».

Закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».