«Он хотел уехать из Донецка»

Украинские журналисты, политики и правозащитники обратились в ОБСЕ и другие международные организации с просьбой помочь установить связь с блогером и писателем Станиславом Васиным, пропавшим в Донецке в начале июня.

Станислав Васин (настоящая фамилия – Асеев) с самого начала войны на востоке Украины писал публицистические заметки о происходящем на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, публиковался в украинских и зарубежных СМИ. 2 июня его мать, живущая в соседней с Донецком Макеевке, обнаружила, что квартира ее сына взломана. Вместе с Васиным, который опубликовал последний пост в фейсбуке 6 июня, пропал его ноутбук и другие личные вещи.

Станиславу Васину 27 лет. Он был одним из последних жителей Донецка, готовых рассказывать о происходящем в городе украинским журналистам. В этих рассказах ему удавалось гармонично сочетать взгляд журналиста, фиксирующего самое важное, и писателя, философски оценивающего окружающую его реальность. Учителем Станислава был Игорь Козловский – культуролог и религиовед, которого "власти" группировки "ДНР" уже больше года удерживают под стражей без предъявления обвинений.

Информацию о пропаже Станислава Васина (Асеева) в субботу подтвердила Служба безопасности Украины. В понедельник Национальный союз журналистов Украины попросил представителей международных миссий в Донецке помочь выяснить местонахождение блогера и оказать помощь его матери. Просьбы направлены в Бюро представителя ОБСЕ по свободе медиа в Вене и Международный комитет Красного Креста.

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"Никакие новостные картинки, никакие СМИ не смогут описать и передать то, что происходит здесь, начиная от эмоциональной картинки, когда рядом ложатся снаряды и мины, заканчивая тем, что чувствует человек, который находится здесь. Во-вторых, может быть, это прозвучит парадоксально, но дело в том, что я не уверен, что я бы чувствовал себя достаточно комфортно, переехав на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что я полностью расхожусь во взглядах с людьми, которые вступили в ряды "ополчения", как человеку из Донбасса мне не свойствен крайний национализм, которым на сегодняшний день полны умы многих моих сограждан в Украине. Несмотря на все расхождения, я разговариваю с теми, кто воюет за "ДНР", на одном языке, потому что сам из этого региона. Живя в Киеве, Днепропетровске или Харькове, я не уверен, что диалог шел бы на одном языке", - из интервью Станислава Васина Радио Свобода, октябрь 2015 года.

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Однокурсником Станислава Васина в Донецком национальном техническом университете был депутат Верховной Рады Украины Егор Фирсов:

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– Когда вы узнали о пропаже Станислава Васина?

– Я узнал об этом в начале июня. 2 июня он вышел с мамой на связь. 3 июня они должны были встретиться, но не встретились. Естественно, мама начала обзванивать знакомых, родственников. Никто не понимал и не знал, где он. Его мама живет в Макеевке. На следующий день она пошла в квартиру, которую он снимал в Донецке. Квартира была вскрыта. В квартире были обнаружены следы обыска, отсутствовала часть личных вещей, в частности ноутбук. После этого, естественно, мама начала снова всех обзванивать. Ни у кого не было с ним связи. Таким образом я и узнал о пропаже Станислава.

Следует сказать, что Станислав Васин – это его псевдоним. Настоящая его фамилия – Асеев. Я его одногруппник, который учился несколько лет с ним на факультете философии. Иногда Стас ко мне приезжал в Киев, и я помогал ему налаживать коммуникацию со СМИ: Стас, находясь в Донецке, постоянно писал статьи для ключевых изданий и в Украине, и за рубежом таких, как "Зеркало недели", Радио Свобода, "Украинская правда" и т. д. В настоящее время нам неизвестно, где он и что с ним. Но несколько дней назад несколько моих источников говорили о том, что он жив, что он удерживается в так называемыми "спецслужбами ДНР". Единственный человек, может поддерживать с ним контакт на неподконтрольной Украине территории, в Донецке, – это его мама, которая обратилась и в ОБСЕ, и в Красный Крест, и в ООН.

Мы здесь, в Киеве, тоже обратились практически во все правоохранительные органы, во все структуры. Уже есть заявления – и устные, и письменные – от некоторых ассоциаций журналистов в Украине. Мы надеемся на международную огласку. Почему? Потому что пропал журналист, который исполнял свою работу. Он объективно освещал события. В этом случае нарушаются не только базовые права человека, нарушаются права журналистов. И мне кажется, что соответствующие институции ОБСЕ и ООН должны на это очень четко реагировать.

– Была информация, что Станислав Асеев уже включен в списки для обмена пленными.

– Я не слышал об этом. Я не могу комментировать эту информацию, потому что я не нахожусь в переговорной Минской группе. Все для этого, что зависело от нас, мы сделали. Мы подали заявление, мы начали соответствующую процедуру, которая прописана и утверждена. Дальше вопросы уже непосредственно к людям, которые непосредственно этим занимаются.

– Вы хорошо знали Станислава. Как вы уже сказали, вы с ним учились вместе на философском факультете Донецкого Национального технического университета. Вашим преподавателем и преподавателем Станислава был Игорь Козловский, который уже больше года находится под стражей в так называемой Донецкой народной республике. Расскажите, пожалуйста, каким Станислав он был человеком? Он же не только писал статьи для информационных изданий и заметки в фейсбуке, но и издавался как писатель.​

– Да. Стас – это человек, который далек от политики. Он не принимал какого-то участия в "гражданской оппозиции", не состоял в политических партиях. Это человек с философским складом ума, который на отлично закончил магистратуру философского факультета, который активно изучал немецкую классическую философию. Но ситуация сложилась так, что на востоке началась война. И Стас просто начал описывать свои мысли, описывать свои, скажем так, переживания, то, что было вокруг него в Донецке, в Макеевке. Да, действительно, он был публицистом. Более того, даже часть российских изданий публиковала его рассказы. Насколько я знаю, первый свой сборник рассказов он издал еще в возрасте 23-24 лет. Когда начались активные военные действия, он уже начал писать своего рода журналистские публикации, которые стали публиковать. Что можно сказать о нем? Учился на отлично, как я уже сказал, имел философский склад ума, любил джаз, любил бегать, спорт.

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Станислав Васин – об обстрелах Авдеевки в феврале 2017 года:

"Я последние двое суток наблюдаю работу "Градов" из окна своего дома, они стояли в районе мотеля. Это только одна точка, где они выставили позицию. Они бьют с "Топаза", бьют из других заводов в Куйбышевском, Кировском районе Донецка, они бьют из Макеевки, там также известные огневые точки, буквально рядом с поселком Шахтерский. Та же Червоногвардейка. Это все летит в сторону донецкого аэропорта и Авдеевки. То есть, конечно, из черты города работа артиллерии ведется".

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– Хотел ли он уехать из Донецка? И почему не уезжал?

Он считал своей журналистской задачей оставаться там и объективно описывать происходящие события

– Он действительно хотел уехать из Донецка. Почему не уезжал? Потому что он считал своей журналистской задачей оставаться там и объективно описывать происходящие события. В общем-то, это, наверное, единственная мысль, которая его преследовала. Он понимал, что находясь в Донецке, он более полезен, что ли. Он реализовывал себя. Он пишет свои публикации – их публикуют. Это было достаточно востребовано. Потому что, как вы понимаете, не многие могут знать, что происходит на территории оккупированного Донбасса, не многие могут описывать ту ситуацию, которая там происходит. А Стас мог и описывал. И у него, в общем-то, получалось.

Еще раз подчеркиваю: это было достаточно востребовано. Поэтому он все эти последние годы находился там. Почему писал под псевдонимом? Чтобы его не узнали. Это мы уже потом (после похищения) открыли его фамилию, чтобы пройти все процедуры и подать его на обмен. Потому что нам нужен реальный человек, а Станислав Васин – это вымышленный персонаж. Он неслучайно скрывал свою фамилию, постоянно писал под псевдонимом, потому что, как вы понимаете, это было очень опасно в Донецке. Я так понимаю, что-то случилось – либо его выследили, либо что-то еще (мне тут сложно комментировать), что он попал в такую беду, – говорит депутат Верховной Рады Украины и бывший однокурсник Станислава Васина Егор Фирсов.

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Станислав Васин, о настроениях в Донецке, из интервью Радио Свобода, октябрь 2015 года:

"То, что происходит сегодня в Донбассе, – это не просто реализация мыслей одного человека из Кремля, в значительной мере "русский мир" здесь ждали. И боюсь, что ждали годами, и самое страшное, что и до сих пор многие продолжают его ждать, ходят с мыслями "Россия, приди!". Донбасс всегда был благодатной почвой для этих идей, и нужно было, безусловно, бросить какие-то семена, чтобы здесь что-то проросло, и ничего бы не проросло без Путина".