После трех лет войны России с Украиной еще более резко встает вопрос, как долго агрессия Москвы будет продолжаться. Но пока не произошло ни одного показательного суда, чтобы все увидели, что ждет предателей, оккупантов, диверсантов, сепаратистов, коллаборационистов, агентов Путина и резидентуру ФСБ, граждан Украины трудно убедить в том, что преступники получат по заслугам.

Ежедневная информация с украинско-российского фронта противостояния ‒ погибшие и раненые, страдания простых людей, оказавшихся под оккупацией, и проблемы переселенцев, бежавших от «русского мира», каждый раз убеждают в том, что толерантность и снисходительность к врагам может обернуться поражением государственности, если все так будет продолжаться и дальше.

Толерантность и снисходительность к врагам может обернуться поражением государственности

​В настоящее время сложилась ситуация, которая очень подобна той, которая была в Киеве в девяностые годы. Когда у всех на слуху были деяния бандитских «бригад».

Киевляне хорошо знали клички лидеров бандформирований, которые в городских районах вводили свои правила беззакония.

Но они каким-то странным образом очень долго находились вне поля зрения силовых органов.

И только тогда, когда их начали одного за другим «ликвидировать» и заполнять дорогими памятниками первые участки столичных кладбищ, все начало понемногу стихать.

Так же рядовые украинцы видят, что в Верховной Раде, в различных эшелонах управления Украины и бюрократическом аппарате действует агентурная сеть России.

Эта агентура поставляет ресурсы на оккупированные территории, поддерживает прозрачность границы с захваченными землями, закрепляет функционирование банков агрессора в Украине и обеспечивает безвизовый режим с Россией.

​Кадровый резерв Партии регионов никуда не делся

Часть соратников бывшего президента переместилась в новые партии с вполне благозвучными названиями и снова легально занялась прежней «политической деятельностью»

​Во время правления Януковича вся эта агентура очень себя раскрыла, ведь они думали, что пришли навсегда.

А это был фактически весь высший состав Партии регионов и большая часть областных и районных активистов на местах.

Но после победы Майдана-2 этот вопрос был почему-то постепенно «спущен на тормозах».

Что позволило значительной части соратников бывшего президента переместиться в новые партии с вполне благозвучными названиями и снова легально заняться прежней «политической деятельностью».

Поэтому ждать попытку реванша кадров Партии регионов, как бы они теперь ни назывались, можно в любой благоприятный для намерений Москвы момент.

Поскольку ни взглядов своих, ни целей они не изменили, только притихли и замаскировались до поры до времени.

Необъявленная война Кремля побудила каждого в Украине сделать выбор ‒ с кем он.

Выбор украинцев ‒ это демократия, свобода и Европейский союз. Но этот выбор нужно защитить.

Сила Москвы в том, что ее агентурная сеть в Украине настолько разветвленная, что не всегда нужно присылать профессиональных шпионов, когда есть готовые кадры на местах.

​Эти кадры в украинском политикуме и социуме готовы подключиться, реализуя вмешательства России в предстоящие парламентские и президентские выборы.

Кремль готов использовать криминальные элементы для своих целей

Сила Москвы в том, что ее агентурная сеть в Украине настолько разветвленная, что не всегда нужно присылать профессиональных шпионов, когда есть готовые кадры на местах

В ход может пойти привлечение не только откровенно пророссийских политиков и агентов влияния московской церкви, но и организованных преступных групп.

Они используются в Украине для продвижения интересов России, в роли инструментов разведывательной деятельности и политического влияния.

К этому перечню можно добавить и «титушек». Стоит вспомнить, как в городе Днепре были привлечены к антиукраинским акциям «спортсмены».

Кагебистский режим в России широко пользуется во всем мире своим влиянием на криминальные элементы.

Но в Украине это влияние еще более опасно, поскольку связи между преступными группировками двух стран постоянно используются Москвой для решения своих «специфических» задач на украинской территории.

Кремлю не трудно через своих агентов влияния в Украине, расплачиваясь «черным налом», активизировать антиукраинские силы, когда в России будут считать, что наступил самый подходящий момент для подрыва украинской государственности.

Поэтому необходимо перекрыть любые возможности для незаконного финансирования Россией деструктивных сил в Украине и постоянно отслеживать потенциальные группы риска, которые путинский режим способен использовать в своих интересах.

Необходимо перекрыть любые возможности для незаконного финансирования Россией деструктивных сил в Украине и постоянно отслеживать потенциальные группы риска

​А это значит, что российские банки и другие финансовые структуры России не должны иметь возможности перемещать, отмывать и накапливать средства в Украине.

Ведь если не будет финансирования, то это намного уменьшит риски привлечения «титушек» и других криминальных элементов для провоцирования противоправных и незаконных действий.

Московское «гибридное православие» распустило свои «щупальца» по всей Украине

Если Путин убедится в том, что применяя военное давление ему не удастся заставить Киев пойти на роковые для него уступки, то он может сделать свою основную ставку на создание турбулентности внутри самой Украины.

При этом он в очередной раз будет опираться на возможности московского «гибридного православия», которое распустило свои «щупальца» по всей украинской территории.

​Россия постоянно использует подконтрольные ей религиозные общины в Украине, делая вид, что она является защитником христианских ценностей, для своих подрывных целей.

Здесь важно помнить древнюю украинскую историю. Когда, благодаря подрывной работе московской церкви среди казацкой старшины, не все казацкие полковники поддержали гетмана Ивана Мазепу, повергнув этим Украину в век мрака безгосударственности.

Россия постоянно использует подконтрольные ей религиозные общины в Украине, делая вид, что она является защитником христианских ценностей, для своих подрывных целей

​Тогда российские церковники смогли убедить часть казаков, что нельзя выступать против своих же православных, и что нужно поддержать «православного царя».

Теперь же, РПЦ, деятельность которой в советские времена была подчинена КГБ, а теперь ФСБ, лучше вообще бы не продолжать свою подрывную деятельность в Украине.

Ведь Кремль постоянно использует свою «православную» церковь для пророссийской пропаганды и разведывательных целей.

А применяемый Россией «православный фундаментализм» призван продвигать агрессивную религиозную исключительность относительно других христианских сообществ, отрицая основные принципы демократического общества и правового государства.

​Проблема усугубляется еще и тем, что в предыдущие годы РПЦ смогла настроить огромное количество храмов, организуя русские приходы везде по Украине.

Таким образом Кремль получил многочисленную церковную агентурную сеть, которая достигает глубоких слоев общества ‒ семьи.

Кремль получил многочисленную церковную агентурную сеть, которая достигает глубоких слоев общества ‒ семьи

Сумев перевернуть с ног на голову приверженность украинцев моральным христианским ценностям. Ценностям, которые когда-то подорвали советскую систему, а теперь имитация которых коварно используется Москвой для достижения своих интересов.

Отразить военную агрессию Кремля и исключить его откровенное вмешательство в дела Украины станет возможным только при условии, что удастся обнаружить и нейтрализовать агентов влияния и агентурные сети Москвы, которые, подобно раковым опухолям, проникли в политические, экономические, религиозные и социальные структуры Украинского государства.

Если же агентура России будет продолжать свою деструктивную деятельность в Украине, то достичь не только мира, но и минимальной стабилизации на украинской территории будет невозможно.

Виктор Каспрук, независимый политолог

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Оригинал публикации – на сайте Радiо Свобода