Залечь на дно где-то в Подмосковье ‒ светит ли такой спокойный финал боевикам и коллаборационистам Донбасса? И готов ли Кремль открыть объятия своим ставленникам? Журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасc.Реалии» выяснили, куда бежали бывшие так называемые «премьеры», «народные мэры» и «губернаторы» группировок «ЛНР» и «ДНР» и почему некоторым из них въезд в Россию запрещен.

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Новый громкий скандал в группировке «ДНР». Александр Ходаковский ‒ один из главных вожаков этой группировки в оккупированном Донецке ‒ официально объявлен невъездным в Россию.

«У меня уже где-то две бумажки валяются, запрещающие мне въезд в Россию. Почему я не могу увидеть, например, своих детей? Для меня это непонятно ‒ за что?» ‒ жалуется боевик Ходаковский.

​Донбасс, 2014 год. Бывший председатель Донецкой «Альфы» Александр Ходаковский одним из первых переходит на сторону пророссийских боевиков. Формирует свою бригаду «Восток». Это вооруженное подразделение несколько раз штурмует Донецкий аэропорт ‒ с большими потерями. Потом ‒ ссора с главным предводителем группировки «ДНР» Захарченко. И вот Ходаковский под гарантии Кремля собирается эмигрировать в Россию, но ему отказывают.

«Если я антироссийский, так сказать, деятель, то, пожалуйста, пусть инкриминируют мне что-нибудь. Если нечего, то к чему эта методика воздействия? Вы меня что к какому-то знаменателю пытаетесь подвести?» ‒ спрашивает Александр Ходаковский.

Как сложилась «политическая карьера» других боевиков?

Догадки Ходаковского небезосновательны. Он хоть и считается в Донецке оппозиционером, но все еще слишком влиятельным. А значит, вполне может разделить судьбу убитых боевиков ‒ «Моторолы» и «Гиви». И Кремлю удобнее, чтобы очередная ликвидация очередного «героя Новороссии» произошла не на российской территории, говорит координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Это вызывает, скажем так, нездоровый резонанс в самом российском обществе. Мол, Путин, сливает «Новороссию»

«Это вызывает, скажем так, нездоровый резонанс в самом российском обществе. Мол, Путин, сливает «Новороссию», имеет отношение еще к ликвидации этих товарищей», ‒ отмечает Тымчук.

Парадокс, ведь судьба тех, кто первыми возглавили сепаратистский мятеж на Донбассе ‒ печальна.

Бывший самопровозглашенный так называемый «народный губернатор Луганской области» Валерий Болотов бежал в Россию, но после чашки кофе внезапно умер. Другой самозваный «народный губернатор» Донецка Павел Губарев ‒ живой, но исчез с политической арены Донбасса.

Весной 2016 года Губарев хотел возглавить администрацию оккупированной Ясиноватой. Но своего бывшего кумира сами местные жители и прогнали. В Донецке имена так называемых «отцов Новороссии» ‒ как Губарев, Пургин и Бородай ‒ сейчас можно встретить разве что в библиотеке. Там бывших псевдо «премьеров и министров» вспоминают часто, но не всегда добрым словом ‒ обвиняют в провале проекта «Новороссия». А местные о них вообще мало что могут вспомнить:

‒ Вы знаете, кто такие Пургин, Губарев и Ходаковский?

‒ Не могу быть уверенным... Нет. Знакомые фамилии, но точно сказать не могу, ‒ ответил житель Донецка.

‒ Ну... Оппозиционные деятели, наверное. Часть из них, ‒ сказал другой житель Донецка.

‒ Губарев начинал восстания. Ходарковский... Ходаковский? А Ходаковский защищал аэропорт, ‒ ответила жительница Донецка.

‒ Это основатели нашей «народной республики». Но судьба их сейчас неизвестна, ‒ отметила местная жительница.

«Это были российские фашисты» ‒ житель Славянска

Зато в освобожденном Славянске хорошо помнят другого зачинателя войны ‒ российского полковника Игоря Гиркина (Стрелкова). Когда боевики захватили этот небольшой городок в Донецкой области, пенсионера Виктора Бутко за проукраинскую позицию бросили в подвал в захваченном доме СБУ.

Это были российские фашисты. Никаких «ополченцев» здесь не было

​«Все это там под зданием. Он невероятно влажный, влажность там испаряется. И ты замерзаешь! Я вообще после этого два месяца пролежал в больнице», ‒ рассказывает житель Славянска Виктор Бутко.

Пенсионер утверждает: местных среди тех, кто его допрашивал, не было.

«Это были российские фашисты. У них речь не просто русская, а это какая-то: «Да вот-вот, ну вот такое вот». Слышишь, что это где-то из Рязани, из-под Ярославля там... Никаких «ополченцев» здесь не было», ‒ говорит Бутко.

А в Славянском горсовете имитировал власть местный коллаборационист ‒ Вячеслав Пономарев.

«Люди, которые приезжают из России, из Молдавии, из Белоруссии, воюют, а вы сидите по домам!» ‒ восклицал он со сцены в 2014 году.

В итоге Пономарева посадили в подвал боевики Гиркина якобы за то, что воровал гуманитарку. После побега наемников из Славянска следы бывшего самозваного «народного мэра» потерялись. Но местный бизнесмен рассказал «Донбасс.Реалиям», что знает, где искать Пономарева.

«Есть у меня достоверная информация, что он сегодня где-то в Москве или Московской области, работает на каком-то строительстве, кладет шлакоблок. Работает обычным строителем на стройке. Всего-навсего, этот пресловутый «мэр», ‒ рассказал житель Славянска Фридон Векуа.

Ни у одного из зачинателей войны в Донбассе «политическая карьера» не сложилась. Россияне Александр Бородай и полковник Игорь Гиркин (Стрелков) разве что основали в России «Союз добровольцев Донбасса».

​Запрет Ходаковскому на въезд в Россию ‒ очередной «звоночек» боевикам

А вот остальным в России точно ничего не светит. И у историка Богдана Короленко этому есть подтверждение ‒ историческое. В качестве доказательства приводит пример ‒ первую аннексию Крыма войсками Екатерины Второй.

«Сначала Российская империя с помощью оружия сделала Крымское ханство «суверенным и независимым». Она нашла пророссийские силы, на которые она опиралась, в частности последнего крымского хана Шахина Герая, собственно, ставшего марионеткой», ‒ рассказывает историк Украинского института национальной памяти Богдан Короленко.

Судьба пророссийского шаха оказалась незавидной. Его сбросили и отправили в ссылку в Россию, откуда коллаборационист бежал в Турцию, но был казнен за измену.

«Его задушили шелковым шнурком. А уже потом голову отослали турецкому султану. То есть, вот такие печальные параллели. Представители незаконных вооруженных формирований, особенно те, которые когда-то были гражданами Украины ‒ они это понимают», ‒ говорит историк Богдан Короленко.

Запрет Ходаковскому на въезд в Россию ‒ очередной «звоночек» всем боевикам группировок «ЛНР» и «ДНР». В частности, и их лидерам ‒ Плотницкому и Захарченко, говорит Дмитрий Тымчук.

«Если бы было принято решение в результате торга на ликвидацию Захарченко, я боюсь, что и Ходаковскому пришлось бы составить ему теплую компанию», ‒ считает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Кремль с легкостью готов пожертвовать мелкими сепаратистами-боевиками в большой политической игре. Даже теми, кому пока позволили залечь на дно где-то в Подмосковье.