В Астане на фигурах с изображением атрибутики стран-участниц ЭКСПО-2017 Крым оказался на карте России. Первыми об этом написали казахстанские блогеры, позже информацию подтвердили и украинские журналисты, прибывшие в Астану на открытие ЭКСПО.

Инсталляцию с изображением символов стран-участниц международной выставки называют "экспо-человечки". Первые фигурки на бульваре Нуржол появились в прошлом году, и по мере подтверждения странами участия в ЭКСПО-2017 добавлялись новые. Авторы инсталляции почему-то изобразили территорию Украины без Крыма, он стал частью России.

За три года после аннексии Крыма Казахстан официально не выразил свою позицию по территориальной принадлежности полуострова. В социальных сетях то и дело вспыхивает полемика касательно Крыма.

"Даже при том, что мы – союзники с Россией, она, наоборот, защищая нас, наши союзнические отношения, не должна, я думаю, давить и говорить: признайте Крым, признайте Осетию или еще что-то. Это неправильно. Союзников надо лелеять, союзников надо поддерживать. А если у нас другие отношения, не союзнические, а продолжаются отношения старшего и младшего братьев, то тогда уже другой вопрос", – говорит Галым Байтук, президент казахстанского альянса блогеров.

Представители власти не спешат выражать свою позицию. Мэр Астаны Асет Исекешев, услышав вопрос журналистов, пытался спастись бегством. Потом он все же прокомментировал инцидент с изображением Крыма как части России: сначала отрицал, что фигурки изготовлены по заказу мэрии, а потом переложил всю вину на художников.

"Нет это не по заказу акимата делали. Вот эти фигуры – акимат, но кто конкретно дорисовал, нарисовал – мы сейчас выясняем", – сказал он.

После обращения посольства Украины в МИД Казахстана с требованием разъяснить инцидент, фигурки с изображением карт Украины и России исчезли с аллеи. Но к утру появились снова. Карты с территориальными обозначениями просто закрасили.

"Оказалось, что у Украины теперь вообще нет границ в этом мире. Все другие человечки – они держат шарики, на которых изображены границы государств. И только шарики, которые, наверное, посвящены Украине и РФ, на них нет границ. Проблема не решена, а заретуширована", – считает Владимир Джиджора, временный поверенный в делах Украины в Казахстане.

Группа художников, создававшая эту инсталляцию, направила письмо с извинениями в посольство Украины, а представитель МИД Казахстана объяснили инцидент "творческим подходом".

"Это произведение какого-то творческого коллектива, соответственно, никакого умысла политического не было. Видимо, художники подошли творчески, не вдаваясь в политические подробности. Они свою вину признали, направили официальное обращение в посольство Украины с извинениями", – сказал замминистра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберды.

В посольстве Украины ждут официального извинения непосредственно от МИДа Казахстана.

"Я, конечно же, передам это в Киев, в столице будут решать, как дальше с этим поступать. Но пока что официального извинения в посольство Украины в от казахстанской стороны мы не имеем", – заявил представитель Украины в Казахстане.