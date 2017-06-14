В Алуште открыли кафе здорового питания «Петрушка». Заведение принадлежит российскому бизнесмену и крымскому инвестору Александру Лебедеву. Под его кафе отдали часть набережной, где год назад российская полиция жестоко разогнала инициативную группу местных жителей, выступивших против ее застройки.

Почти год назад, 4 июня, против застройки набережной выступили несколько десятков горожан, в том числе оппозиционный депутат Алуштинского горсовета Павел Степанченко. Обилие коммерческих объектов закрыло людям доступ к морю.

«Алушта очень возмущена: и приезжие, и местные. Гулять негде, море закрыто. Люди приехали для того, чтобы насладиться волнами, а не гадюшными забегаловками», – возмущались они.

Но собрание на набережной жестоко разогнали подконтрольные России силовики. Нескольких человек задержали.

Позже Павла Степанченко и блогера Алексея Назимова, который освещал события в Алуште, обвинили в вымогательстве и отправили в СИЗО, где они находятся уже полгода.

А на набережной тем временем начали появляться новые объекты. Подконтрольные России местные власти отдали ее под проекты российского бизнесмена, крымского инвестора Александра Лебедева.

Чек на 200 рублей

На днях Ледебев открыл на набережной кафе здорового питания «Петрушка». Заведение назвали в честь персонажа российских сказок – русского шута и скомороха. По словам бизнесмена, кафе должно стать альтернативой американскому «МакДональдсу», рестораны которого перестали работать на полуострове после аннексии.

В числе первых гостей кафе оказались группа чиновников, участвовавших в медиафоруме, который проходил в Алуште. Как сообщают крымские СМИ, в кафе угощали российских чиновников и главу подконтрольного России правительства Крыма Сергея Аксенова. Правда, последний от еды из рук Лебедева отказался.

«Я – консерватор. Для меня картошка и соленый огурец», – сказал он. Хотя затем все таки надпил из стакана с бульоном.

Директор департамента информации и печати МИДа России Мария Захарова, в отличие от Аксенова, меню оценила.

Кафе – «культурное пространство», где можно вкусно и дешево поесть

«Основная идея: кафе – «культурное пространство» в провинциальном городе, где можно вкусно и дешево поесть. Цены будут ниже, чем в «Бурге Кинг» (американская сеть заведений быстрого питания. – КР), минимум вдвое. Внутри большой экран, где будут объяснять, как правильно питаться и почему вредно ходить в «МакДональдс», что такое PH, Omega 3 и 6, витамины, минералы, антиоксиданты, redox-потенциал воды и прочее», – рассказывал ранее Лебедев российским СМИ.

Вся еда в кафе, по словам его владельца, только полезная, созданная из продуктов, выращенных в Крыму. Среди наименований блюд – капустные котлеты, гречневая каша, крокеты и картофеля, овощные пасты и прочее. Обещают разработать конфеты из клюквы, меда, кунжута, льна и расторопши, а также соки из сельдерея, шпината, огурца и зеленых яблок.

По словам бизнесмена, средний чек в «Петрушке» будет составлять 150-200 российский рублей (70-90 гривен). При этом часть меню – бесплатная. «Овощной бульон и чай из трав крымской яйлы будут бесплатно, в разделе меню «halyava», – заявлял он российскому Forbes.

Подтвердить или опровергнуть слова Лебедева у нас не получилось. Спустя два дня после того, как в нем принимали чиновников, заведение оказалось закрытым, а представители администрации «Петрушки» выгоняли туристов, которые зашли на его территорию.

От набережной Алушты до Европы

Лебедев утверждает, что концепцию создания сети кафе здорового питания разрабатывали пять лет, а идею он позаимствовал из европейской практики. При этом он уверен, что его деятельность на аннексированном полуострове, не отразится на его европейских проектах. Аналогичное кафе бизнесмен намерен открыть в Гайд-парке в центре Лондона, а также в Америке, Африке, Индии и Китае.

Было бы странно, если бы я всех уволил и слушал бы все эти санкционные истории. Надеюсь, через какое-то время все это рассосется

«Я же это публично признаю (деятельность в Крыму – КР). У меня в Крыму работает 1000 человек. Было бы странно, если бы я всех уволил и слушал бы все эти санкционные истории. Я надеюсь, что через какое-то относительно непродолжительное время все это рассосется», – заявлял Лебедев крымским СМИ накануне открытия «Петрушки».

Кафе «Петрушка» станет не единственным новым объектом на набережной Алушты. У Лебедева есть и другие планы на территорию у моря. К примеру, он намерен открыть здесь терапевтическую клинику и залы с выставками современного искусства. Для этого структуры Лебедева возвели на набережной здание, и теперь бизнесмен добивается введения его в эксплуатацию.