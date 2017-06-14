Подконтрольные России крымские власти объявили тендер стоимостью 835 миллионов рублей на реконструкцию автомобильных дорог в селе Оленевка. В этом уникальном по своему природному ландшафту месте несколько лет обустраивают свой бизнес супруга и партнеры вице-премьера подконтрольного России правительства Крыма Дмитрия Полонского. И именно Оленевка в 2014 году была включена в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма до 2020 года с фондом финансирования в 1 миллиард рублей (450 миллионов гривен). Крым.Реалии выясняли, как и на что тратят эти средства крымские чиновники.

Федеральная целевая программа социально-экономического развитие Крыма до 2020 года, утвержденная правительством России в 2014 году, предусматривает создание на полуострове шести туристско-рекреационных кластеров. Один из них – в Оленевке Черноморского района c названием «Тарханкут – территория позитива и свободного экстрима». Общий объем финансирования кластера запланирован в сумме 1,1 миллиард рублей, которые предназначены для создания инфраструктуры.



Территория vip-бизнеса

«Кластер создан для обеспечения развития экстремальных видов туризма, археологического, сельского, автотуризма. Предусматривает создание четырех зон: оздоровления, «Extreme-центр туризма», автотуризма и караванинга, археологического туризма», – сообщили в Министерстве курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма.

Вскоре после утверждения федеральной целевой программы в Оленевке стали обустраиваться структуры семьи и бизнес-партнеров вице-премьера подконтрольного России правительства Крыма Дмитрия Полонского.

​Сначала общественная организация жены Полонского – депутата крымского парламента от «Единой России» Ольги Виноградовой – стала организовывать здесь ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим-Крым». А затем одноименная фирма получила в аренду на 14 лет 4 гектара земли в Оленевке под строительство спортивно-развлекательного комплекса, кемпинга, школы парусного спорта, дайвцентра и спортивных объектов для экстремальных видов спорта. Совладелицей предприятия является все та же Ольга Виноградова.

​Кроме того, 150 гектаров земли в Оленевке для строительства объектов санаторно-курортного, туристско-рекреационного и жилищного назначений получил и партнер фестиваля «Экстрим-Крым» – бизнесмен из Тюмени Игорь Суханов.

Начиная с прошлого года, чиновники начали активно осваивать здесь федеральные дотации.

Лот на 835 миллионов

На данный момент крымские чиновники ищут подрядчика, который займется реконструкцией 27 улиц в селе Оленевка. Объявлен тендер стоимостью 835 миллионов рублей (381 миллион гривен – КР).

Крым.Реалии располагают документацией будущих торгов. Согласно условиям, дорожные работы в Оленевке должны будут завершиться к 15 мая 2020 года. Поэтому средства планируется перечислять подрядчику в течение четырех лет: в нынешнем – 180,1 миллиона рублей, в 2018 – 269 миллионов, в 2019 – 281 миллион рублей и в 2020 – 103,9 миллиона рублей.

«Цели выполнения работ по строительству: обеспечение транспортной логистики внутри туристско-рекреационного кластера, увеличение пропускной способности объектов внешнего транспорта и регионального пассажирского сообщения с целью сокращения транспортных издержек и устойчивого развития внутреннего потребительского рынка», – говорится в тендерной документации.

Ответственным за определение поставщика услуг в документе обозначен Ярослав Сливка – заместитель главы комитета конкурентной политики Крыма, которого называют бизнес-партнером главы подконтрольного России правительства Крыма Сергея Аксенова.

​«Золотые» километры Тарханкута

Согласно техническому заданию, будущему подрядчику необходимо будет реконструировать 27 улиц Оленевки общей протяженностью 34 километра: Ленина, Тарханкутскую, Объездную, Проездную, Южную, Лавандную, Степную, Веселую, Индустриальную, Кирова, Рабочую, Мира, Комсомольскую, Украинскую, Молодежную, Солнечную, улицы Проезд со второго по восьмой, Проезд Елисеева, улицу Елисеева, Яхтенную и Песчаную.

Все эти улицы расположены вокруг озера Лиман, которое летом является локальным центром виндсерфинга.

Таким образом, реконструкцию одного километра дороги чиновники оценили в 24,5 миллиона рублей (11 миллионов гривен – КР).

«Цена контракта включает в себя все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки», – говорится в тендерной документации.

Но это не все расходы по проекту. Крым.Реалии собрали информацию о финансовых дотациях и тендерах, касающихся реконструкции дорог в Оленевке, за последние три года. Выяснилось, что за это время чиновниками были потрачены 75 миллионов рублей (более 34 миллионов гривен – КР) только на подготовительные работы.

Так, в 2015 году на инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильных дорог с. Оленевка, Черноморский район» потратили 34,3 миллиона рублей (15,6 миллиона гривен – КР). Исполнителем работ было определено ООО «ГеоСлайд» из Краснодара.

За последние три года в Оленевке были потрачены 75 млн рублей только на подготовительные работы. В этом году сумма тендера на реконструкцию дорог составила уже почти 835 млн рублей

​В декабре 2015 года по статье «реконструкция дорог в Оленевке» подконтрольным России парламентом Крыма были выделены еще более 40 миллионов рублей (18 миллионов гривен – КР).

В октябре прошлого года был проведен тендер на проведение землеустроительных и кадастровых работ в рамках реконструкции автомобильных дорог в Оленевке. Его стоимость составляла 785,6 тысяч рублей (358,8 тысяч гривен – КР). Закупка услуг производилась у одного участника – ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства, кадастра и оценки недвижимого имущества», созданного Министерством имущественных и земельных отношений подконтрольного России правительства Крыма.

В этом году сумма тендера на реконструкцию дорог в Оленевке составила уже почти 835 миллионов рублей.

Таким образом, в рамках проекта уже распределены 910 миллионов рублей (415,6 миллионов гривен – КР). Но и это не все. «Службой автомобильных дорог Крыма» обнародован план закупок на 2017 год. Согласно документу, на реконструкцию дорог в Оленевке в течение года потратят еще 105 миллионов рублей (47,9 миллионов гривен – КР) вне тендера, о котором говорилось выше.