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Политика

Все в семью: в Оленевке закапывают миллиард под проект жены Полонского

Фестиваль «Экстрим-Крым» на мысе Тарханкут, июль 2016 года

Подконтрольные России крымские власти объявили тендер стоимостью 835 миллионов рублей на реконструкцию автомобильных дорог в селе Оленевка. В этом уникальном по своему природному ландшафту месте несколько лет обустраивают свой бизнес супруга и партнеры вице-премьера подконтрольного России правительства Крыма Дмитрия Полонского. И именно Оленевка в 2014 году была включена в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма до 2020 года с фондом финансирования в 1 миллиард рублей (450 миллионов гривен). Крым.Реалии выясняли, как и на что тратят эти средства крымские чиновники.

Федеральная целевая программа социально-экономического развитие Крыма до 2020 года, утвержденная правительством России в 2014 году, предусматривает создание на полуострове шести туристско-рекреационных кластеров. Один из них – в Оленевке Черноморского района c названием «Тарханкут – территория позитива и свободного экстрима». Общий объем финансирования кластера запланирован в сумме 1,1 миллиард рублей, которые предназначены для создания инфраструктуры.

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«Кластер создан для обеспечения развития экстремальных видов туризма, археологического, сельского, автотуризма. Предусматривает создание четырех зон: оздоровления, «Extreme-центр туризма», автотуризма и караванинга, археологического туризма», – сообщили в Министерстве курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма.

Вскоре после утверждения федеральной целевой программы в Оленевке стали обустраиваться структуры семьи и бизнес-партнеров вице-премьера подконтрольного России правительства Крыма Дмитрия Полонского.

Дмитрий Полонский
Дмитрий Полонский

​Сначала общественная организация жены Полонского – депутата крымского парламента от «Единой России» Ольги Виноградовой – стала организовывать здесь ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим-Крым». А затем одноименная фирма получила в аренду на 14 лет 4 гектара земли в Оленевке под строительство спортивно-развлекательного комплекса, кемпинга, школы парусного спорта, дайвцентра и спортивных объектов для экстремальных видов спорта. Совладелицей предприятия является все та же Ольга Виноградова.

На фестивале «Экстрим-Крым». Оленевка, 2015 год
На фестивале «Экстрим-Крым». Оленевка, 2015 год

​Кроме того, 150 гектаров земли в Оленевке для строительства объектов санаторно-курортного, туристско-рекреационного и жилищного назначений получил и партнер фестиваля «Экстрим-Крым» – бизнесмен из Тюмени Игорь Суханов.
Начиная с прошлого года, чиновники начали активно осваивать здесь федеральные дотации.

Лот на 835 миллионов

На данный момент крымские чиновники ищут подрядчика, который займется реконструкцией 27 улиц в селе Оленевка. Объявлен тендер стоимостью 835 миллионов рублей (381 миллион гривен – КР).

Крымские чиновники ищут подрядчика, который освоит 835 миллионов рублей
Крымские чиновники ищут подрядчика, который освоит 835 миллионов рублей

Крым.Реалии располагают документацией будущих торгов. Согласно условиям, дорожные работы в Оленевке должны будут завершиться к 15 мая 2020 года. Поэтому средства планируется перечислять подрядчику в течение четырех лет: в нынешнем – 180,1 миллиона рублей, в 2018 – 269 миллионов, в 2019 – 281 миллион рублей и в 2020 – 103,9 миллиона рублей.

«Цели выполнения работ по строительству: обеспечение транспортной логистики внутри туристско-рекреационного кластера, увеличение пропускной способности объектов внешнего транспорта и регионального пассажирского сообщения с целью сокращения транспортных издержек и устойчивого развития внутреннего потребительского рынка», – говорится в тендерной документации.

Ответственным за определение поставщика услуг в документе обозначен Ярослав Сливка заместитель главы комитета конкурентной политики Крыма, которого называют бизнес-партнером главы подконтрольного России правительства Крыма Сергея Аксенова.

Ответственный за определение подрядчика – Ярослав Сливка
Ответственный за определение подрядчика – Ярослав Сливка

«Золотые» километры Тарханкута

Согласно техническому заданию, будущему подрядчику необходимо будет реконструировать 27 улиц Оленевки общей протяженностью 34 километра: Ленина, Тарханкутскую, Объездную, Проездную, Южную, Лавандную, Степную, Веселую, Индустриальную, Кирова, Рабочую, Мира, Комсомольскую, Украинскую, Молодежную, Солнечную, улицы Проезд со второго по восьмой, Проезд Елисеева, улицу Елисеева, Яхтенную и Песчаную.

Все эти улицы расположены вокруг озера Лиман, которое летом является локальным центром виндсерфинга.

Улицы в Оленевке, которые будут реконструированы за 835 миллионов рублей
Улицы в Оленевке, которые будут реконструированы за 835 миллионов рублей

Таким образом, реконструкцию одного километра дороги чиновники оценили в 24,5 миллиона рублей (11 миллионов гривен КР).

«Цена контракта включает в себя все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые исполнитель должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки», говорится в тендерной документации.

Но это не все расходы по проекту. Крым.Реалии собрали информацию о финансовых дотациях и тендерах, касающихся реконструкции дорог в Оленевке, за последние три года. Выяснилось, что за это время чиновниками были потрачены 75 миллионов рублей (более 34 миллионов гривен КР) только на подготовительные работы.

Так, в 2015 году на инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция автомобильных дорог с. Оленевка, Черноморский район» потратили 34,3 миллиона рублей (15,6 миллиона гривен КР). Исполнителем работ было определено ООО «ГеоСлайд» из Краснодара.

За последние три года в Оленевке были потрачены 75 млн рублей только на подготовительные работы. В этом году сумма тендера на реконструкцию дорог составила уже почти 835 млн рублей

​В декабре 2015 года по статье «реконструкция дорог в Оленевке» подконтрольным России парламентом Крыма были выделены еще более 40 миллионов рублей (18 миллионов гривен КР).

В октябре прошлого года был проведен тендер на проведение землеустроительных и кадастровых работ в рамках реконструкции автомобильных дорог в Оленевке. Его стоимость составляла 785,6 тысяч рублей (358,8 тысяч гривен КР). Закупка услуг производилась у одного участника – ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства, кадастра и оценки недвижимого имущества», созданного Министерством имущественных и земельных отношений подконтрольного России правительства Крыма.

В этом году сумма тендера на реконструкцию дорог в Оленевке составила уже почти 835 миллионов рублей.

Таким образом, в рамках проекта уже распределены 910 миллионов рублей (415,6 миллионов гривен КР). Но и это не все. «Службой автомобильных дорог Крыма» обнародован план закупок на 2017 год. Согласно документу, на реконструкцию дорог в Оленевке в течение года потратят еще 105 миллионов рублей (47,9 миллионов гривен КР) вне тендера, о котором говорилось выше.

Смета расходов «Службы автодорог Крыма» по реконструкции дорог в Оленевке на 2017 год
Смета расходов «Службы автодорог Крыма» по реконструкции дорог в Оленевке на 2017 год

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