«Это был скелет, обтянутый кожей»

По 20 тысяч евро компенсации присудил ЕСПЧ двум заявительницам, чьи родственники умерли после пребывания в одной из карельских колоний. Константина Пролетарского и Константина Б. освободили из-под стражи на носилках, и вскоре они оба умерли в больнице. Один –​ через 12 дней, второй через полгода. Оба скончались от последствий ВИЧ-инфекции. Суд установил, что за два года заключения они не получили ни таблетки.

Константин Б. был освобожден 25 апреля 2008 года в связи с заболеванием. Его лечащий врач сообщила на суде, что он находится "в крайне тяжелом состоянии, прогноз для жизни неблагоприятный. Самостоятельно передвигаться не может. ВИЧ-инфекция выявлена в местах лишения свободы".

Забирала Константина его сестра.

Всю дорогу я думала: умрет мой брат в машине или я смогу его довести

– На КПП брата мне вынесли на носилках, – рассказала она. – Он был без сознания. Я его не узнала. Это был скелет человека, обтянутый кожей. Мы положили Костю на заднее сиденье моей машины и повезли домой. 600 километров до Санкт-Петербурга, и всю дорогу я думала: умрет мой брат в машине или я смогу его довезти. По прибытии в Санкт-Петербург мы немедленно поместили Костю в больницу им. С.П. Боткина. 6 мая 2008 года, то есть по истечении 12 дней, Костя умер, не приходя в сознание…

Константин был осужден на семь лет в декабре 2005-го. Но уже в 2007 году врачи плюс к ВИЧ-инфекции диагностировали у него туберкулез и еще ряд заболеваний. В связи с туберкулезом его перевели в специализированную тубзону ЛИУ-4. Весной 2008 года его состояние ухудшилось, и была назначена комиссия по освобождению.

Умер Константин от… всего. В больнице имени Боткина ему успели поставить несколько диагнозов: "ВИЧ-инфекция V стадия [термальная]. Распространенный кандидоз слизистых оболочек. Генерализованный туберкулез с преимущественным поражением внутригрудных и внутрибрюшных лимфатических узлов в стадии инфильтрации. ВИЧ-энцефалит. Токсоплазмоз головного мозга. Отек головного мозга. Правосторонний пневмоторакс... острый эрозивно-язвенный гастрит. Желудочное кровотечение... Прогрессирующая полиорганная недостаточность. Анемия смешанного генеза…"

О том, что у него ВИЧ, он знал еще с 1999 года и получал на свободе лечение

Тезка Константина Б. Константин Пролетарский был осужден на три года в декабре 2006 года. О том, что у него ВИЧ, он знал еще с 1999 года и получал на свободе лечение. Уже в 2007 году он был также переведен в ЛИУ-4 в связи с прогрессированием туберкулеза. И так же, как и его тезка Б., весной 2008 года Пролетарский был направлен на медико-социальную экспертизу с диагнозом: "Инфильтративный туберкулез легких в фазе инфильтрации и распада. Множественная лекарственная устойчивость. ВИЧ-инфекция IV стадия. Множественные кондиломы в генитальной области промежности. Хронический гепатит "В", "С", "D". Алиментарная дистрофия 1-й степени".

Осенью его освободили, отправили в больницу, но лечение одновременно всех заболеваний результата не дало. Через несколько месяцев он скончался в палате.

Они умерли, потому что за все время пребывания в колонии не получили ни одной таблетки

Они оба умерли, потому что за все время пребывания в колонии не получили ни одной таблетки, полагающейся при лечении ВИЧ-инфекции. И в мае 2010 года Ассоциация "Агора" обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться, что происходит в лечебно-исправительных учреждениях Карелии.

Дальше было много проверок, в ходе которых выяснилось, что в колониях нет не только таблеток, но и диагностики, и врачей-инфекционистов. Прокуратура Республики Карелия даже решила возбудить по этому поводу уголовное дело. Но ей было отказано с пояснением, что оба заключенных получали все возможное лечение. А что возможностей было мало, так это не вина ЛИУ.

– Кто виноват в этих смертях? Конечно, ФСИН! – уверен адвокат Ильнур Шарапов, который сотрудничает с правозащитной организацией "Зона права" и вел дело в ЕСПЧ. – В том, что они не выпускали людей в ситуации, когда не могли обеспечить им лечение. Они же сами могут инициировать актирование (освобождение по состоянию здоровья – КР). Они же видели, сколько смертей!

Нет иммунологической лаборатории, отсутствуют врачи-специалисты, нет противовирусных препаратов

А то, что даже туберкулезные зоны не могли обеспечить лечение, руководству ФСИН было известно. В декабре 2006 года УФСИН России по Республике Карелия обратилось к главному врачу Республиканского Центра СПИД с вежливым криком о помощи: "В течение длительного времени в учреждениях УФСИН России по Республике Карелия содержатся ВИЧ-инфицированные больные... медицинским персоналом принимаются все возможные меры к сохранению их здоровья. Однако наши возможности ограничены: нет иммунологической лаборатории, также отсутствуют врачи-специалисты, и нет возможности обеспечить больных противовирусными препаратами..."

11 человек этапированы в состоянии крайней тяжести, и двое из них скончались в течение пяти дней

В письме заместителю директора ФСИН России звучал уже просто SOS: "С сентября 2006 года по июль 2007 года из исправительных учреждений УФСИН России по Санкт -Петербургу и Ленинградской области в ЛИУ-4 этапировано 389 осужденных, из которых 130 человек имеют сочетание ВИЧ-инфекции и туберкулеза легких... 11 человек этапированы в состоянии крайней тяжести и двое из них скончались в течение пяти дней... На ближайшие несколько месяцев неблагоприятный для жизни прогноз имеют 45 ВИЧ-инфицированных осужденных…"

"...В течение 4 квартала 2006 года … прибыли 99 осужденных, из которых 66 являлись ВИЧ-инфицированными, а 30 имели сочетанную патологию ВИЧ-инфекции с туберкулезом легких... скончались двое. В 2007 году.... прибыли 340 осужденных, из которых 176 человек являлись ВИЧ-инфицированными... умерли 38. В 2008 году... в УФСИН России по Республике Карелия прибыли 570 осужденных..., из которых 270 человек были ВИЧ-инфицированные... умерли 39..."

"Более 50% больных имеют неблагоприятный прогноз... больные были этапированы в некурабельном состоянии, когда медицинское пособие прогностического значения не имело..."

Недостатки медицинской помощи не выявлены

В ЕСПЧ мать Пролетарского и сестра Б. обратились в 2012 году. Но в меморандуме, который прислала в суд Россия, дело было описано так: "Управлением ФСИН по Республике Карелия описаны временные трудности с лечением ВИЧ-инфицированных (которые были устранены в течение нескольких лет), но недостатки медицинской помощи, оказанной П. и Б., не выявлены".

Впрочем, были "подтвержденные недостатки, допущенные при оказании медицинской помощи П. Однако, ненадлежащее оказание медицинской помощи не всегда приводит к значительному ухудшению состояния здоровья пациента или его смерти…" Подпись: Г. Матюшкин, заместитель министра юстиции РФ.

– Не всегда приводит к смерти? Приводит! – говорит Ильнур Шарапов с документами на руках. – Пролетарский получал лечение на свободе не меньше пяти лет и сохранял свое здоровье и жизнь. А судя по справке Управления федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Карелия, в ЛИУ-4 ему полагалось: обследование крови на вирусную нагрузку и на иммунный статус, осмотр специалистов, обследование на СПИД-маркерные заболевания, осмотр инфекциониста раз в три месяца, проведение лечения. Ничего этого не было!

Россия пыталась доказать, что заявительницы не использовали все внутренние способы защиты. Но ЕСПЧ встала на сторону родственниц и присудила выплатить им компенсацию.

– Мы пытались возбудить уголовное дело еще тогда, – комментирует Шарапов. – Отказали. Потом обратились с иском в гражданском порядке в Тверской суд для возмещения ущерба. Отказали. Так что все внутренние способы защиты мы исчерпали. Выплатят ли власти России компенсацию? Сложно сказать. Мы рассчитываем, что в результате этого решения ЕСПЧ какие-то лица будут наказаны. Но возможно, решение будет оспорено. Тогда будем реанимировать уголовное дело.

В конце прошлого года правозащитная организация "Зона права" распространила доклад "Тюремная медицина в России", в котором систематизировала накопившиеся проблемы с оказанием медицинской помощи в учреждениях ФСИН.

– За решеткой сейчас содержатся более 640 тысяч человек, – говорит руководитель "Зоны права" Сергей Петряков. – В производстве наших юристов порядка 50 подобных дел. Некоторые из них находятся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

20% умерли от последствий ВИЧ-инфекции

Согласно этому докладу, ситуация с ВИЧ изменилась мало: по-прежнему нет врачей, оборудования, диагностики. Из 3977 человек, которые скончались в 2015 году, почти 20% умерли от последствий ВИЧ-инфекции.

Кроме того, по инициативе "Зоны права" Генпрокуратура РФ в прошлом году провела проверку и установила, что Минздрав России (ответственный за приобретение лекарств для ФСИН) провалил аукционы по закупке препаратов от ВИЧ. Заявка ФСИН составила 2,3 миллиарда рублей, а фактически препаратов поступило на 1,98 миллиарда.