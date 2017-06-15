Крымские газеты пишут о международном медиафоруме, прошедшем в Алуште, последствиях разгула стихии в Симферополе, а также о нашествии опасного вредителя в Симферопольском районе.

«Крымская правда» в статье «Крым ‒ витрина России» рассказывает о первом международном медиафоруме «Открытый Крым: своими глазами», который прошел Алуште. Издание отмечает, что «десятки журналистов из разных стран мира могли воочию убедиться в том, что на полуострове все хорошо: крымчане довольны, войны нет, наш край развивается». Глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров из «украинского захолустья» превратился в витрину России. По словам российского бизнесмена и издателя Александра Лебедева, по инициативе которого прошло мероприятие, медиафорум будет проводиться ежегодно.

«Крымская газета» в материале «Июньский «ливнепад» пишет о мощных осадках, которые обрушились на Симферополь. Подобных дождей в городе не было три года. Подтоплены дворы и подвалы частных домов, повалены деревья, жители нескольких районов оказались без электричества. Коммунальщикам пришлось расчищать некоторые дороги от намытого гравия и откачивать воду из подвалов домов. В центре Симферополя ветер повалил деревья. Замглавы подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Александр Овдиенко сообщил, что на площади перед железнодорожным вокзалом в зону сильного подтопления попал троллейбус, но пассажиров и машину своевременно эвакуировали. По данным синоптиков, в ближайшее дни в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами.

Газета «Авдет» рассказывает о нашествии в Симферопольском районе опасного вредителя ‒ то ли американской белой бабочки, то ли черемуховой моли, нападающей на деревья в этой местности. Жители поселка Молодежное написали на горячую линию российского Совета министров Крыма обращение с фотографиями дерева, расположенного прямо на остановке общественного транспорта, которое окутано белой паутиной. Аналогичное фото прислали в редакцию одного издания жители расположенного по соседству поселка Грэсовский. По словам начальника службы по земельному и фитосанитарному надзору Владимира Ана, специалисты службы выезжали на место и выяснили, что деревья поражены не американской белой бабочкой, а черемуховой молью. По словам Ана, дерево в любом случае будет жить, но его нужно обработать ядохимикатами. Этим должны заниматься собственники дерева, в данном случае, муниципалитет.