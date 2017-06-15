С Липецкой фабрики хотят дополнительно взыскать 150 млн в российский бюджет – Рошен

Российская налоговая служба обязала Липецкую фабрику ООО «Рошен» оплатить дополнительно 150 млн рублей налогов, сообщает пресс-служба корпорации Roshen.

«Была проведена налоговая проверка ООО «Рошен» за 2014-2015 годы. В результате проверки органы ФНС России пришли к неправомерному и необоснованному заключению о том, что ООО «Рошен» при выплате дивидендов в Украине не имело права применить льготы, установленные в соглашении об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от уплаты налогов между правительством России и правительством Украины от 8 февраля 1995 года», – говорится в сообщении.

Представители корпорации заявляют о неправомерности таких претензий со стороны России.

«Данные претензии являются попыткой взыскать с корпорации Roshen дополнительные налоги, которые были надлежащим образом уплачены в бюджет Украины. Корпорация будет использовать все имеющиеся правовые средства с целью защитить свои интересы и права и не допустить ненадлежащего налогообложения доходов корпорации органами ФНС России в ущерб бюджету Украины», – считают в Roshen.

Раньше 7 июня «Интерфакс» сообщил о том, что 20 июня Арбитражный суд Липецкой области намерен рассмотреть иск Roshen к Федеральной налоговой службе России о признании незаконным решения Межрайонной инспекции о выплате в российский бюджет 48 млн рублей. По данным информагентства, инспекция пришла к выводу о недоплате налога на добавленную стоимость на сумму 28,66 млн рублей и насчитала ООО «Рошен» пеню в размере 8,3 миллиона рублей и штраф 11,45 миллиона рублей.

Ранее представители Roshen сообщали, что Липецкая кондитерская фабрика прекратила выпуск продукции с 1 апреля. В конце апреля генеральный директор предприятия Олег Казаков сообщил, что все сотрудники будут уволены в течение апреля-мая.