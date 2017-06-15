В четверг, 15 июня, президент России в течение четырех часов отвечал на вопросы россиян в рамках ежегодного проекта «Прямая линия с Владимиром Путиным». В этом году она стала юбилейной, пятнадцатой. Начиная с 2014 года, к процессу подключили и Крым. Какие крымские вопросы были заданы Путину в этом году, а какие не прозвучали – в материале Крым.Реалии.

По информации организаторов «прямой линии», в этом году россияне адресовали Владимиру Путину почти 3 миллиона вопросов. Основные из них связаны с низкими заплатами, падением уровня жизни, неудовлетворительным состоянием дорог, а также западными санкциями и внешней политикой России.

В 2014 году журналисты российского «Первого канала» делали специальное включение с Приморского бульвара Севастополя, где «прямую линию» с Путиным смотрели сотни людей, включая возглавлявших тогда город подконтрольных России чиновников.

В этом году включения организовали из десятка регионов России, в том числе самых отдаленных глубинок. Однако аннексированного Крыма в их числе не оказалось. Коллективный просмотр «Прямой линии с Владимиром Путиным» так и не стал традицией на полуострове. Исключение составляют единичные случаи, как, например, 15 июня в Симферополе.

«Не было бы Крыма, были бы другие проблемы»

Общаясь с россиянами, Путин вспомнил о Крыме, отвечая на вопрос, готова ли Россия жить под западными санкциями десятилетиями.

Не было бы Крыма, были бы другие проблемы. Придумали бы еще что-то для сдерживания России

​«История России показывает, что мы все время жили под санкциями. Это началось тогда, когда Россия вставала на ноги, и наши партнеры видели в нас конкурентов. Ничего экстраординарного не происходит. С чего снова начали говорить об этих санкциях? Не было бы Крыма, были бы другие проблемы. Придумали бы еще что-то для сдерживания России», – ответил Путин.

По его словам, западные санкции отразились на экономике России, но «не существенно».

​

В течение четырех часов общения Путина со своими гражданами вопрос из Крыма прозвучал всего один. Его задал по телефону человек, назвавшийся Александром Бочкаревым. Более никакой информации о нем не прозвучало. Он поинтересовался, будут ли построены в срок Керченский мост и подъездные пути к нему.

«Керченский или Крымский мост строится в соответствии с графиком и даже с небольшим опережением. На данный момент нет сомнений в том, что все планы в срок будут реализованы и с должным качеством, что самое важное. Стоимость известна – 200 с лишним миллиардов. Но подъездные пути – это отдельная острая тема. Нам надо сделать так, чтобы и со стороны Крымского полуострова, и со стороны Тамани были построены дороги. Работы развернуты. Будем за этим самым внимательным образом следить. Без подъездных путей ситуация будет нелепая: будет горлышко узкое либо с одной, либо с другой стороны. Ни в коем случае этого нельзя допустить», – заявил российский президент.

​

Отметим, что похожий вопрос о Керченском мосте Путину уже задавали из Крыма полгода назад во время его ежегодной пресс-конференции.

Прозвучала во время «прямой линии» с Путиным и фамилия депутата Госдумы, избранной от Крыма, Натальи Поклонской. Речь шла о ее конфликте с российским режиссером Алексеем Учителем вокруг его фильма «Матильда». Режиссер пришел в студию вместе с российским артистом Сергеем Безруковым. Последний и пожаловался Путину, что запрет фильма, которого требует Поклонская, негативно отразится на имидже российской власти. Однако глава России ответил, что вмешиваться «в этот спор» не намерен.



Вопросы, оставшиеся без ответа

В то же время, ряд вопросом остался неозвученным во время «прямой линии». Например, накануне ее проведения свой вопрос организаторам проекта направил российский адвокат Марк Фейгин. Он поинтересовался о судьбе своего подзащитного – украинского журналиста Романа Сущенко, который продолжительное время удерживается в московском СИЗО «Лефортово». «Готовы ли вы использовать свои президентские полномочия для его (Романа Сущенко – КР) возвращения домой из гуманитарных соображений?», – интересуется адвокат.

Кроме того, свой вопрос зарегистрировала и супруга украинца Андрея Коломийца, осужденного за участие в Евромайдане, ​Галина: «Когда перестанете арестовывать украинских граждан просто так?», – спрашивает она Путина.

В соцсетях мы также нашли немало вопросов и от пророссийских крымчан, которые тоже были проигнорированы организаторами «прямой линии» с Путиным.

Крымскотатарский активист Ильяс Бекиров адресовал президенту России больше двадцати вопросов, касающихся обустройства крымских татар на полуострове, восстановления уничтоженных в советские годы крымскотатарских деревень и топонимики.

Некоторые вопросы, связанные с Крымом, появлялись на экранах российского телевидения во время «прямой линии». Но и они остались неотвеченными.

В СМС люди просили Путина газифицировать поселок Горный под Севастополем.

Также кто-то из Волгограда продолжает благодарить Путина за Крым.

Немало вопросов, которые крымчане задавали Путину, касаются необходимости смены подконтрольного России руководства Крыма. Их обнародовал крымский блогер Александр Горный в своем блоге на «Эхе Москвы».

Крымчан, в частности, интересует, «почему местные чиновники в личных беседах, говорят, что Крым это еще не Россия и когда он станет Россией?».

«Когда уйдут команду победителей? Если честно, мы от них устали», – цитирует Горный вопросы крымчан.

Кроме того, жители полуострова жалуются Путину на кадровую политику в Крыму: «Это нормально, что министром спорта Крыма стала девочка, секретарша-помощница гэроя Крымской весны, спикера Госсовета Константинова, не имеющая отношения к спорту и не проходившая по квалификационным требованиям на должность министра? Теперь весь Совмин ржет, но ничего сделать не может… Вот такой у нас цирк тут с девочками».

Крым.Реалии тоже расспросили у крымчан, какие вопросы они бы хотели задать Путину. Наши собеседники интересовались, когда ожидать улучшений экономической ситуации, повышения пенсий и реальной борьбы с застройщиками крымских парков и живописных регионов полуострова.

Крымчанка, которую мы встретили на улице Симферополя, призналась, что уже третий год отправляет организаторам «прямой линии» с Путиным один и тот же вопрос: будут ли компенсированы вклады в сберкассы Советского союза? Но ответа она пока так и не получила.

«Ждет нас смута и майдан»

О сложностях коммуникации с Москвой говорит и крымский общественник Александр Талипов. «Я не особо надеюсь на то, что могут прозвучать (во время «прямой линии» с Путиным – КР) какие-то острые вопросы о Крыме. Могут в очередной раз спросить, приедет ли президент в Крым и посетит ли он какой-то праздник. Но если вы будете писать свои вопросы с проблемами Крыма: выделение земель, коррупция, ЖКХ, цены, тарифы, пляжи, здравоохранение, незаконное строительство, они однозначно будут зарегистрированы в системе и нанесены на карту проблем, на них обратят внимание, важна массовость заявлений! Давайте поможем Москве услышать нас», – обратился он к крымчанам накануне «прямой линии».

Список вопросов давно согласован и утвержден, генеральная репетиция проведена

​Интересно, что даже пророссийские блогеры считают, что «прямая линия» с Путиным срежиссирована, а вопросы, которые звучат в эфире, заготовлены заранее. «Будет проходить очередное Президент-шоу, когда нашему Гаранту правильные ведущие будут задавать (вопросы – КР), а Владимир Путин будет отвечать на жесткие и коварные вопросы россиян. Список вопросов давно согласован и утвержден, генеральная репетиция проведена», – заявил Александр Горный.

От Путина он хотел бы услышать ответ на единственный вопрос: «Что дальше, Владимир Владимирович?».

Я, как и миллионы россиян, устал от этой брутальной неопределенности, от этой вечной «Единой России»

​«Уверен, что Президент обязан четко и однозначно ответить на этот самый главный вопрос и себе, и россиянам. Если идет (в президенты – КР), то можем все расслабиться и жить дальше, а если нет? <...> 12 июня показало, что в стране начались серьезные и необратимые процессы, которые уже не остановить, и дело тут не в Навальном и его митинге. Навальный лишь катализатор этой затянувшейся истории. Если мы завтра не услышим четкого и однозначного ответа от Президента, то ждет нас смута и майдан. Помните, как Янукович дотянул и Украину расколбасило? Сложно предсказать реакцию системы в условиях неопределенности, она может быть очень неадекватной, что мы уже и наблюдаем. Мне хочется перемен, я, как и миллионы россиян, устал от этой брутальной неопределенности, от этой вечной «Единой России», – написал он в своем блоге на «Эхе Москвы».

Во время «прямой линии» журналисты государственного телеканала поинтересовались, станет ли нынешний выпуск «Прямой линии с Владимиром Путиным» последним. Но Путин на этот вопрос четкого ответа не дал.