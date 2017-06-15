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Политика

Крымский вопрос Путина: о чем сказал и промолчал президент России во время «прямой линии»

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии». Москва, 15 июня 2017 года

В четверг, 15 июня, президент России в течение четырех часов отвечал на вопросы россиян в рамках ежегодного проекта «Прямая линия с Владимиром Путиным». В этом году она стала юбилейной, пятнадцатой. Начиная с 2014 года, к процессу подключили и Крым. Какие крымские вопросы были заданы Путину в этом году, а какие не прозвучали в материале Крым.Реалии.

По информации организаторов «прямой линии», в этом году россияне адресовали Владимиру Путину почти 3 миллиона вопросов. Основные из них связаны с низкими заплатами, падением уровня жизни, неудовлетворительным состоянием дорог, а также западными санкциями и внешней политикой России.

В 2014 году журналисты российского «Первого канала» делали специальное включение с Приморского бульвара Севастополя, где «прямую линию» с Путиным смотрели сотни людей, включая возглавлявших тогда город подконтрольных России чиновников.

В этом году включения организовали из десятка регионов России, в том числе самых отдаленных глубинок. Однако аннексированного Крыма в их числе не оказалось. Коллективный просмотр «Прямой линии с Владимиром Путиным» так и не стал традицией на полуострове. Исключение составляют единичные случаи, как, например, 15 июня в Симферополе.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным транслировалась на улице в Симферополе, 15 июня 2017 года
«Прямая линия» с Владимиром Путиным транслировалась на улице в Симферополе, 15 июня 2017 года

«Не было бы Крыма, были бы другие проблемы»

Общаясь с россиянами, Путин вспомнил о Крыме, отвечая на вопрос, готова ли Россия жить под западными санкциями десятилетиями.

Не было бы Крыма, были бы другие проблемы. Придумали бы еще что-то для сдерживания России
Владимир Путин

​«История России показывает, что мы все время жили под санкциями. Это началось тогда, когда Россия вставала на ноги, и наши партнеры видели в нас конкурентов. Ничего экстраординарного не происходит. С чего снова начали говорить об этих санкциях? Не было бы Крыма, были бы другие проблемы. Придумали бы еще что-то для сдерживания России», – ответил Путин.

По его словам, западные санкции отразились на экономике России, но «не существенно».

В течение четырех часов общения Путина со своими гражданами вопрос из Крыма прозвучал всего один. Его задал по телефону человек, назвавшийся Александром Бочкаревым. Более никакой информации о нем не прозвучало. Он поинтересовался, будут ли построены в срок Керченский мост и подъездные пути к нему.

«Керченский или Крымский мост строится в соответствии с графиком и даже с небольшим опережением. На данный момент нет сомнений в том, что все планы в срок будут реализованы и с должным качеством, что самое важное. Стоимость известна – 200 с лишним миллиардов. Но подъездные пути – это отдельная острая тема. Нам надо сделать так, чтобы и со стороны Крымского полуострова, и со стороны Тамани были построены дороги. Работы развернуты. Будем за этим самым внимательным образом следить. Без подъездных путей ситуация будет нелепая: будет горлышко узкое либо с одной, либо с другой стороны. Ни в коем случае этого нельзя допустить», – заявил российский президент.

Отметим, что похожий вопрос о Керченском мосте Путину уже задавали из Крыма полгода назад во время его ежегодной пресс-конференции.

Прозвучала во время «прямой линии» с Путиным и фамилия депутата Госдумы, избранной от Крыма, Натальи Поклонской. Речь шла о ее конфликте с российским режиссером Алексеем Учителем вокруг его фильма «Матильда». Режиссер пришел в студию вместе с российским артистом Сергеем Безруковым. Последний и пожаловался Путину, что запрет фильма, которого требует Поклонская, негативно отразится на имидже российской власти. Однако глава России ответил, что вмешиваться «в этот спор» не намерен.

Вопросы, оставшиеся без ответа

В то же время, ряд вопросом остался неозвученным во время «прямой линии». Например, накануне ее проведения свой вопрос организаторам проекта направил российский адвокат Марк Фейгин. Он поинтересовался о судьбе своего подзащитного – украинского журналиста Романа Сущенко, который продолжительное время удерживается в московском СИЗО «Лефортово». «Готовы ли вы использовать свои президентские полномочия для его (Романа Сущенко – КР) возвращения домой из гуманитарных соображений?», – интересуется адвокат.

Кроме того, свой вопрос зарегистрировала и супруга украинца Андрея Коломийца, осужденного за участие в Евромайдане, ​Галина: «Когда перестанете арестовывать украинских граждан просто так?», – спрашивает она Путина.

В соцсетях мы также нашли немало вопросов и от пророссийских крымчан, которые тоже были проигнорированы организаторами «прямой линии» с Путиным.

Крымскотатарский активист Ильяс Бекиров адресовал президенту России больше двадцати вопросов, касающихся обустройства крымских татар на полуострове, восстановления уничтоженных в советские годы крымскотатарских деревень и топонимики.

Некоторые вопросы, связанные с Крымом, появлялись на экранах российского телевидения во время «прямой линии». Но и они остались неотвеченными.

В СМС люди просили Путина газифицировать поселок Горный под Севастополем.

Крымчане просят Путина газифицировать поселок под Севастополем во время «прямой линии», 15 июня 2017 года
Крымчане просят Путина газифицировать поселок под Севастополем во время «прямой линии», 15 июня 2017 года

Также кто-то из Волгограда продолжает благодарить Путина за Крым.

Семья из Волгограда в благодарит Путина за Крым во время «прямой линии», 15 июня 2017 года
Семья из Волгограда в благодарит Путина за Крым во время «прямой линии», 15 июня 2017 года

Немало вопросов, которые крымчане задавали Путину, касаются необходимости смены подконтрольного России руководства Крыма. Их обнародовал крымский блогер Александр Горный в своем блоге на «Эхе Москвы».

Крымчан, в частности, интересует, «почему местные чиновники в личных беседах, говорят, что Крым это еще не Россия и когда он станет Россией?».

«Когда уйдут команду победителей? Если честно, мы от них устали», – цитирует Горный вопросы крымчан.

Кроме того, жители полуострова жалуются Путину на кадровую политику в Крыму: «Это нормально, что министром спорта Крыма стала девочка, секретарша-помощница гэроя Крымской весны, спикера Госсовета Константинова, не имеющая отношения к спорту и не проходившая по квалификационным требованиям на должность министра? Теперь весь Совмин ржет, но ничего сделать не может… Вот такой у нас цирк тут с девочками».

Крым.Реалии тоже расспросили у крымчан, какие вопросы они бы хотели задать Путину. Наши собеседники интересовались, когда ожидать улучшений экономической ситуации, повышения пенсий и реальной борьбы с застройщиками крымских парков и живописных регионов полуострова.

Крымчанка, которую мы встретили на улице Симферополя, призналась, что уже третий год отправляет организаторам «прямой линии» с Путиным один и тот же вопрос: будут ли компенсированы вклады в сберкассы Советского союза? Но ответа она пока так и не получила.

«Ждет нас смута и майдан»

О сложностях коммуникации с Москвой говорит и крымский общественник Александр Талипов. «Я не особо надеюсь на то, что могут прозвучать (во время «прямой линии» с Путиным – КР) какие-то острые вопросы о Крыме. Могут в очередной раз спросить, приедет ли президент в Крым и посетит ли он какой-то праздник. Но если вы будете писать свои вопросы с проблемами Крыма: выделение земель, коррупция, ЖКХ, цены, тарифы, пляжи, здравоохранение, незаконное строительство, они однозначно будут зарегистрированы в системе и нанесены на карту проблем, на них обратят внимание, важна массовость заявлений! Давайте поможем Москве услышать нас», – обратился он к крымчанам накануне «прямой линии».

Список вопросов давно согласован и утвержден, генеральная репетиция проведена
Александр Горный

​Интересно, что даже пророссийские блогеры считают, что «прямая линия» с Путиным срежиссирована, а вопросы, которые звучат в эфире, заготовлены заранее. «Будет проходить очередное Президент-шоу, когда нашему Гаранту правильные ведущие будут задавать (вопросы – КР), а Владимир Путин будет отвечать на жесткие и коварные вопросы россиян. Список вопросов давно согласован и утвержден, генеральная репетиция проведена», – заявил Александр Горный.

От Путина он хотел бы услышать ответ на единственный вопрос: «Что дальше, Владимир Владимирович?».

Я, как и миллионы россиян, устал от этой брутальной неопределенности, от этой вечной «Единой России»
Александр Горный

​«Уверен, что Президент обязан четко и однозначно ответить на этот самый главный вопрос и себе, и россиянам. Если идет (в президенты – КР), то можем все расслабиться и жить дальше, а если нет? <...> 12 июня показало, что в стране начались серьезные и необратимые процессы, которые уже не остановить, и дело тут не в Навальном и его митинге. Навальный лишь катализатор этой затянувшейся истории. Если мы завтра не услышим четкого и однозначного ответа от Президента, то ждет нас смута и майдан. Помните, как Янукович дотянул и Украину расколбасило? Сложно предсказать реакцию системы в условиях неопределенности, она может быть очень неадекватной, что мы уже и наблюдаем. Мне хочется перемен, я, как и миллионы россиян, устал от этой брутальной неопределенности, от этой вечной «Единой России», – написал он в своем блоге на «Эхе Москвы».

Во время «прямой линии» журналисты государственного телеканала поинтересовались, станет ли нынешний выпуск «Прямой линии с Владимиром Путиным» последним. Но Путин на этот вопрос четкого ответа не дал.

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