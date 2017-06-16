Защита одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза заявляет о пытках в отношении него со стороны российских властей и подконтрольных им судебных органов Крыма. Таким образом адвокат арестованного Николай Полозов характеризует отказ подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма в предоставлении Чийгозу возможности проститься с неизлечимо больной матерью и удерживание его в СИЗО без возможности участия в судебных заседаниях. Родные Чийгоза просят помощи у украинских властей и международного сообщества.

Ахтем Чийгоз был задержан в Крыму в январе 2015 года представителями созданного на полуострове главка Следственного комитета России. Его обвинили в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. В тот день накануне российской аннексии полуострова под стенами крымского парламента состоялся массовый митинг крымских татар и проукраинских активистов с одной стороны, и пророссийских сил – с другой.

В участии в «массовых беспорядках» также обвиняются крымскотатарские активисты Али Асанов и Мустафа Дегерменджи, которые тоже проходят по «делу 26 февраля». При этом к сторонникам пророссийских сил российские правоохранители претензий не имеют.

Украинские и российские правозащитники называют «дело 26 февраля» политическим, поскольку события, о которых идет речь, происходили на полуострове до того, как его де-факто стала контролировать Россия. Украинские власти заявляли, что данный митинг соответствовал нормам украинского законодательства.

В апреле подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения Асанову и Дегерменджи, отправив их под домашний арест. До этого они пробыли в СИЗО два года. В то же время, Ахтема Чийгоза в течение двух с половиной лет продолжают удерживать в симферопольском изоляторе, а в течение последнего года даже не доставляют на судебные заседания. Его коммуникацию с судом осуществляют по Скайпу.

Недавно стало известно о неизлечимой болезни матери Чийгоза – Алие Чийгоз. Врачи поставили ей диагноз – онкология. Женщина живет свои последние дни. В связи с этим защита подсудимого ходатайствовала о предоставлении ему возможности проститься с матерью за пределами СИЗО. Но коллегия судей прошения отклонила.

​«Ахтем, в отличие от меня, иллюзий не питал»

Безусловное право Ахтема Чийгоза – проститься с умирающей матерью, прикованной к постели

​Российский адвокат Чийгоза Николай Полозов дважды обращался с ходатайствами о предоставлении его подзащитному возможности навестить больную мать. «Длительное время, пока шел судебный процесс, родные Ахтема Чийгоза не говорили ему о состоянии здоровья матери. Она боролась со смертельным недугом – раком. Полторы недели назад болезнь начала резко прогрессировать. По заключению врачей, болезнь находится в терминальной стадии, оперированию не подлежит и все лечение заключается в паллиативном приеме сильнодействующих средств, снижающих болевой синдром. Безусловное право Ахтема Чийгоза – проститься с умирающей матерью, прикованной к постели», – говорит он.

Первое ходатайство суду было подано в начале июня. Но тогда суд, по словам Полозова, заявил, что Алие Чийгоз должна сама прийти в СИЗО, чтобы встретиться с сыном.

15 июня к ходатайству были приложены медицинские документы, которые свидетельствуют о том, что Алие Чийгоз по состоянию здоровья не может приехать в СИЗО. Но суд это во внимание не принял и ходатайство отклонил.

По словам Полозова, в Уголовно-исполнительном кодексе России предусмотрено право покидать исправительные учреждения в связи с исключительными обстоятельствами личного характера (болезнь родственника, похороны и прочее) только осужденным лицам. В то же время, норма, которая бы регулировала этот процесс в отношении тех, кто еще не осужден, в в российском законодательстве отсутствует.

Если речь идет о предоставлении свидания с выездом за пределы СИЗО, то закон позволяет применять к подсудимым аналогию. И суд вполне мог это сделать

​«Важно понимать, что если речь идет о предоставлении свидания с выездом за пределы СИЗО, то (российский – КР) закон позволяет применять к подсудимым аналогию. И суд вполне мог это сделать. Но он отказался, сославшись на то, что нет прямой нормы, которая это регламентирует, и поэтому суд не может вынести решение. Хотя опять-таки закон не предусматривает запрет на такие действия», – поясняет Полозов.

Защита Ахтема Чийгоза также предлагала суду еще один вариант, который позволил бы ему увидеться с матерью, – смену ему меры пресечения на домашний арест. Но и это предложение было отклонено.

В суде он просил: «Отпустите меня к матери хотя бы на 10 минут и после этого я вернусь, и вы будете судить меня дальше»

​Близкие Ахтема Чийгоза рассказали Крым.Реалии, что он не надеялся на позитивное решение суда, хотя очень хочет увидеть мать. «Я до последнего надеялась, что суд все-таки разрешит Ахтему проститься с матерью. Но, к сожалению, наши надежды услышаны не были. Ахтем, в отличие от меня, таких иллюзий не питал. Но тем не менее для него очень важно встретиться с матерью, которая действительно очень тяжело больна. В суде он просил: «Отпустите меня к матери хотя бы на 10 минут и после этого я вернусь, и вы будете судить меня дальше и удерживать в СИЗО столько, сколько захотите», – говорит супруга Чийгоза и его общественный защитник в суде Эльмира Аблялимова, которой удалось увидеться с ним в СИЗО утром 16 июня.

​В связи с отказом Ахтему Чийгозу в свидании с матерью глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к крымчанам с просьбой навестить Алие Чийгоз в Бахчисарае.

В гостях у нее побывал активист крымскотатарского национального движения Ильми Умеров, которого судят в Крыму по статье 280.1 Уголовного кодекса России (сепаратизм). Его дочь Айше обнародовала видео в Facebook. На нем мать Чийгоза со слезами на глазах говорит, что единственное ее желание – увидеть сына: «Хоть одним глазком бы увидеть сына, подержать его за руку хочу. Соскучилась очень, соскучилась».

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«То, что происходит с Чийгозом, – это пытки»

Николай Полозов утверждает, что Ахтема Чийгоза преднамеренно удерживают в СИЗО по политическим мотивам. Он сравнивает «дело 26 февраля» с «Болотным делом», по которому граждан России судят за участие в Марше миллионов 6 мая 2012 года. Один из лидеров российской оппозиции Сергей Удальцов ранее тоже был обвинен в организации массовых беспорядков, но до вынесения приговора находился под домашним арестом.

То, что происходит сегодня с Чийгозом, – это пытки морально-нравственного характера, как это классифицирует ООН

​«Надо понимать, что для судей в Крыму подобное решение невыполнимо. На процессе Ахтема Чийгоза «обкатывается» новая норма в России о проведении судебных слушаний в суде первой инстанции без непосредственного участия подсудимого, в режиме видеосвязи. Из СИЗО в последний раз Ахтема Чийгоза вывозили 20 июля прошлого года, то есть скоро будет год, как его вообще не выпускали из изолятора. И очевидно, что такое решение принято не в Крыму. Фактически то, что происходит сегодня с Чийгозом, – это пытки морально-нравственного характера, как это классифицирует ООН», – говорит Полозов.

В Харьковской правозащитной группе отказ в предоставлении Чийгозу свидания с матерью назвали проявлением жестокости и «вопиющим нарушением международного гуманитарного права».

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца на своей странице в Twitter потребовала от подконтрольных России крымских властей предоставить возможность Чийгозу увидеться с матерью.

Глава секретариата омбудсмена Украины

утверждает, что ранее омбудсмен Валерия Лутковская обращалась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с письмом, в котором просила содействия в реализации права Ахтема Чийгоза на свидание с матерью. «​Но письмо пока остается без официального реагирования», – говорит он.

По информации защиты Чийгоза, на данный момент ведется работа с международным сообществом и партнерами Украины, чтобы привлечь внимание к ситуации, в том числе, готовится обращение в Комитет ООН против пыток.

Я хочу обратиться к президенту Украины, Кабинету министров, Министерству иностранных дел Украины, чтобы они мобилизовали все усилия для того, чтобы крымчане чувствовали себя защищенными

​Супруга Ахтема Чийгоза обратилась через Крым.Реалии к украинским властям. «Я хочу обратиться к президенту Украины, Кабинету министров, Министерству иностранных дел Украины, чтобы они мобилизовали все усилия, в том числе, и на уровне международного сообщества, для того, чтобы крымчане чувствовали себя защищенными и чтобы политзаключенные вышли на свободу», – сказала Эльмира Аблялимова.

Коллегия исполнителей

Решение об отказе Ахтему Чийгозу в свидании с матерью вынесла коллегия из трех судей подконтрольного России Верховного суда Крыма: председательствующий судья – Виктор Зиньков и члены судейской коллеги – Игорь Крючков и Алексей Козырев.

Как стало известно Крым.Реалии, Виктор Зиньков является уроженцем Волынской области Украины и до российской аннексии Крыма работал судьей в Апелляционном суде Крыма, курировал суды Феодосии.

Игорь Крючков – уроженец Евпатории, тоже пополнил ряды Апелляционного суда Крыма в 2013 году. Впоследствии оба судьи переприсягнули России и с декабря 2014 года назначены судьями подконтрольного России Верховного суда Крыма.

​Алексей Козырев – уроженец российского города Ижевска (Республика Удмуртия). До российской аннексии Крыма работал в районном суде Саратовской области России, а до этого – в рядах МВД России.

Прокурором в деле Ахтема Чийгоза выступает Анастасия Супряга – ранее тоже служившая в рядах украинской прокуратуры в Крыму и переприсягнувшая в 2014 году.

Согласно российскому законодательству, ответственность для коллегии судей и обвинения за непредоставление свидания арестованному с умирающей матерью не предусмотрена. Защита надеется на политические последствия на уровне мирового сообщества.