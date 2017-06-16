Бывший крымчанин в Нью-Йорке возродил «Русские сезоны»

В Нью-Йорке завершились «Русские сезоны», с октября прошлого года проходившие в легендарном манхэттенском музее Николая Рериха. Это был очередной проект русско-американского издательства KRiK Publishing House, которое несколько лет назад выпустило международную поэтическую антологию «НАШКРЫМ», вызвавшую широкий резонанс.

Литературно-музыкальные салоны в рамках «Русских сезонов», проходившие каждый второй четверг месяца, завоевали такую популярность, что попасть на них было достаточно сложно. В них принимали участие известные русско-американские литераторы и музыканты, причем все это происходило в окружении оригинальных картин великого художника.

Идейными вдохновителями нью-йоркских «Русских сезонов» стали основатели издательства – поэт, журналист, теле- и радиоведущий, издатель и культуртрегер, бывший крымчанин Геннадий Кацов и его супруга Рика.

«Основная идея проекта в том, что в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, в антураже картин Рериха выступают проживающие в США русскоязычные литераторы и музыканты. Такое вот единство русской музыкальной школы с современной русской литературой» – рассказал Геннадий Кацов.

«Нашей целью было продемонстрировать, насколько разнообразно талантливы те, кого в Америке называют «русскими» – то есть выходцы из стран бывшего СССР, говорящие и пишущие по-русски. На наших вечерах было представлено творчество живущих в США русскоязычных литераторов и музыкантов, работающих в совершенно разных, порой – диаметрально противоположных, направлениях», – добавила Рика Кацова.

Действительно, среди участников проекта есть выходцы из разных бывших советских республик. Так, сам Геннадий Кацов родился в крымской Евпатории и вырос в Украине, эмигрантами из Украины являются поэт Гари Лайт, пианистки Ирина Портенко и Светлана Горохович, скрипачка Елена Перес. Писатель Александр Генис родом из Латвии, поэтесса Анна Гальберштадт – из Литвы, а баянист Александр Севастьян родился в белорусском Минске. Из России в США приехали писатели Слава Полищук и Ольга Исаева; поэты Владимир Гандельсман Павел Грушко, Ян Пробштейн, Марина Темкина, Григорий Стариковский, представители литературной династии Давид Шраер-Петров и его сын Максим Д. Шраер. Выходцами из России являются также пианисты Александр Избицер, Елена Кушнерова, живущая между США и Германией, и Евгения Пилявина, специально приезжавшая на выступление из Женевы, а также кларнетист Юлиан Милкис, скрипачи Игорь Пикайзен и Артур Кагановский, виолончелисты Сергей Антонов и Ян.

Так что состав участников можно смело назвать интернациональным. Всех их объединяет то, что они говорят, а в случае литераторов еще и пишут по-русски.

Как отметил Геннадий Кацов, в настоящее время в США проживает огромное количество высококлассных русскоговорящих музыкантов, а ситуацию в литературе он сравнивает с тем, что происходило в Праге и Берлине в в 1920-х и начале 1930-х годов прошлого века.

«Я живу в Нью-Йорке с мая 1989 года, но такой высокой концентрации писателей и поэтов, без преувеличения, и второго, и первого ряда в актуальной русской словесности, не припомню, – сказал он.

«Русскими» Сезоны в музее Рериха были названы именно поэтому, но не только.

«Название проекта весьма символично еще и потому, что во время знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже в 1909-1913 гг. именно Николай Рерих занимался декорациями многих постановок. В его оформлении, в частности, проходили «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» Бородина, «Псковитянка» Римского-Корсакова, а также балет «Весна священная» на музыку Стравинского, в котором Рерих выступил не только как создатель костюмов и декораций, но и как либреттист», – рассказала Рика Кацова.

Все вечера «Русских сезонов» проходили с неизменным аншлагом.

«Причина такого интереса к этому проекту – сама идея, обозначенная как «Русские сезоны в музее Николая Рериха». Безусловно, здесь привлекает и музей, о котором многие ньюйоркцы знают, но еще больше – даже не догадывались» – считает Геннадий Кацов.

Финальный салон 8 июня, в котором в качестве литератора выступил сам Геннадий Кацов, не стал исключением.

На закрытии «Русских сезонов» он прочитал свои стихи, написанные в разные годы, начиная с приезда в США в 1989 года и до наших дней.

Прочитанные тексты были посвящены семье, человеческим взаимоотношениям, природным явлениям, а также, как говорится в его стихотворении об иммиграции в США, «Той стране, что без крови меня отпустила, И вот этой, что сразу меня приняла».

Вместе с Геннадием Кацовым в мероприятии приняли участие знаменитый на весь мир кларнетист Юлиан Милкис и баянист Александр Севастьян, сыгравшие в дуэте, а также виолончелист и композитор Ян Максин.

В программе прозвучала музыка Гии Канчели Астора Пьяццоллы и Иогана Себастьяна Баха, а также произведение русско-американского композитора Ильи Левинзона и несколько авторских композиций Яна Максина. Заключительным аккордом стала исполненная дуэтом Милкиса и Севастьяна на бис «Лакримоза» Моцарта.

Итак, «Русские сезоны» в музее Николая Рериха завершились. Их организаторы признались, что успех проекта превзошел все ожидания.

«Подобное единение русского слова и музыкального исполнительского мастерства на протяжение всего театрального сезона в Нью-Йорке происходило впервые» – подчеркнул Геннадий Кацов.

Однако на вопрос о дальнейшем развитии проекта, он не смог дать однозначного ответа.

«Будет ли продолжение у «Русских сезонов» в музее Рериха в том же качестве, или в какой-то иной форме – сегодня ответ дать не могу. – сказал Геннадий Кацов. – Нужна для этого некая дистанция, то есть завершим первый сезон, передохнем и отойдем от того, что моментально стало историей, а там посмотрим».