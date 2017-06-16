Правительство России выделит 210 млн рублей на редакции ВГТРК в Крыму

На финансирование двух подконтрольных Кремлю редакций в аннексированном Крыму российское правительство выделит 210 миллионов рублей (около 93 млн гривен).

Как сообщают российские СМИ, соответствующий законопроект, вносящий изменения в закон «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», Госдума России приняла во втором чтении 16 июня.

«Поправками предусматривается 210 миллионов рублей ассигнований для обеспечения двух вещательных организаций, входящих во Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) и созданных для работы на территории Крыма и Севастополя», – говорится в сообщении российского агентства ТАСС.

Также сообщается, что на завершение двух неигровых фильмов о Крыме, согласно еще одной поправке, предполагается направить 5 млн рублей (около 2,2 млн грн).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».