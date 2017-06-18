Головоломка с турбинами для крымских ТЭС

Специально для Крым.Реалии

Россия ищет обходные пути поставки в Крым турбин немецкой фирмы Siemens для строящихся в Симферополе и Севастополе теплоэлектростанций. Почему же страна-гигант газодобычи, осваивающая космос, не имеет предприятий и технологий для производства подобного оборудования?

Россия строит две электростанции общей мощностью 940 мегаватт в Крыму, что должно усилить энергонезависимость полуострова, который уже соединен с российским материком энергомостом. Первая очередь станций должна быть введена в конце 2017 года, вторая – в 2018 году. Так, на Симферопольской ТЭС планируется поставить 8 турбин суммарной мощностью 470 МВт, столько же – в Севастополе.

Мощных газовых турбин в Российской Федерации не делают, а поставка западного оборудования в Крым запрещена санкциями

Строящиеся в Крыму ТЭС должны закрыть энергодефицит в регионе. Общая мощность генерации на полуострове – 920,3 МВт, на пике требуется до 1,43 ГВт. Часть спроса закрывает энергомост через Керченский пролив (800 МВт) и перевезенные с Дальнего Востока России мобильные ГТЭС. Но мощных газовых турбин в Российской Федерации не делают, а поставка западного оборудования в Крым запрещена санкциями.

О срыве сроков строительства генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов впервые сообщил еще в декабре 2016 года. В апреле же 2017-го глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что строительство Симферопольский и Севастопольской ТЭС будет завершено чуть позже первоначально планируемого срока из-за срыва поставок оборудования одной из западных компаний.

«Работы идут, они не остановлены, несмотря на проблемы по поставкам оборудования западной компанией, работы продолжаются и идет работа по покупке другого оборудования. Да, там будет небольшая сдвижка по срокам», – сказал он.

Новак добавил, что ведомство планирует компенсировать отставание от сроков за счет возведения генерации малой мощности, которая будет построена на базе Сакской ТЭЦ, и перебазирования в Крым трех газотурбинных электростанций. «Для того чтобы эту сдвижку компенсировать, мы вышли с инициативой построить еще дополнительно собственную генерацию небольшой мощности 120 МВт на базе Сакской теплоэлектростанции и на базе использования российского оборудования «Объединенной двигателестроительной корпорации». Кроме этого, мы занимаемся перебазированием еще трех газотурбинных электростанций в Крым, общая дополнительная мощность которых будет порядка 70 МВт. Таким образом, это 200 МВт дополнительной генерации», – сказал Новак и подчеркнул, что на данный момент электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей Крыма, в том числе в период пиковых нагрузок.

Российские СМИ сообщили, что «Ростех» нашел турбины для Крыма в Иране. Оказалось, что это продукция фирмы Mapna, которая работает по лицензии Siemens

На днях российские СМИ сообщили, что «Ростех» нашел турбины для Крыма в Иране. Но, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что это продукция фирмы Mapna, которая работает по лицензии Siemens и по немецким же чертежам. Чуть более года назад немецкая промышленная группа Siemens подписала соглашение в энергетической сфере с иранской компанией Mapna Group, специализирующейся в энергетике и инфраструктуре, что дало ей возможность скорейшего повторного внедрения в Иран после отмены санкций против этой страны.

Ирану такое сотрудничество необходимо – в стране строят новые электростанции, в возведении которых принимает участие и Россия. Но вот получится ли у последней завезти необходимое оборудование в Крым через третьи страны – большой вопрос. Это ведь не турецкие абрикосы, которые сейчас привозят на полуостров под видом «фруктов из Азербайджана». А учитывая жесткую позицию канцлера германии Ангелы Меркель в вопросе антироссийских санкций за аннексию Крыма, можно не сомневаться, что подобную жесткость проявит к своим иранским партнерам и руководство Siemens.

Турбины строить – не в космос летать

«Турбины строить – это вам не в космос летать на украинских двигателях», – иронизируют по поводу «турбинного провала» в соцсетях.

Советский Союз пытался «догнать и перегнать» Запад по всем отраслям, но в итоге потерпел сокрушительное поражение

Почему же так оказалось, что наследница бывшей сверхдержавы – СССР – сегодня не в состоянии сама произвести мощные турбины для ТЭС или кабель для энергомоста через Керченский пролив? Про микропроцессоры, мобильные телефоны, телевизоры и другие предметы бытовой техники можно даже не упоминать. Как говорил Козьма Прутков, «невозможно объять необъятное». Именно для того чтобы обеспечить растущие потребности государств в быстроменяющемся технологическом мире и существует международное разделение труда. Советский Союз, отгородившись от остального мира «железным занавесом», пытался «догнать и перегнать» Запад по всем отраслям, но в итоге потерпел сокрушительное поражение, достигнув всемирных успехов разве что в освоении космоса и производстве вооружений.

Россия, оказавшись на развалинах СССР, приняла цивилизованные правила игры, в том числе и в энергетической отрасли.

Сегодня единственный завод в России, выпускающий необходимые турбины, – совместное предприятие немецкого Siemens и российских «Силовых машин», в котором доля немецкого акционера составляет 65%. Известно, что немецкая компания – признанный лидер по производству турбин высокой мощности. Совместное предприятие существует с 2011 года, а завод по производству и сервису газовых турбин был введен в строй в 2015 году.

В 2014 году Россия цивилизованные правила нарушила и, в результате, оказалась под санкциями ряда ведущих западных стран. Санкции пока применяются секторально. Можно представить, к каким катастрофическим последствиям привел бы, например, запрет на поставку оборудования для газодобычи – оно практически все импортное. А новый «железный занавес», только уже со стороны Запада, неизбежно привел бы к краху России как государства.

После объявления санкций, мы получили системную проблему, она касается многих областей производства и машиностроения

Играть по правилам кремлевские вожди не хотят, но экономика – не политика, где играют словами и войсками. Без электричества в современном мире не проживешь и «присоединенный Крым» – не исключение. Импортозамещение тоже вряд ли поможет – уж больно много «дыр» в экономике придется закрывать, ведь работая с иностранными компаниями, Россия не стремилась развивать собственные технологии. «В результате, после объявления санкций, мы получили системную проблему, она касается многих областей производства и машиностроения. Поскольку нужно либо полностью интегрироваться в мировую экономику, либо, если мы делаем заявку на независимую внешнеполитическую позицию по ряду геополитических вопросов, активно развивать собственное производство, становиться независимыми», – указывает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Пока же Россия идет по пути СССР, отгораживаясь от остального мира в угоду безумной политике ее нынешних руководителей.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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